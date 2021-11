So sieht die Adventszeit in der Stadt St.Gallen aus

Weihnachtszeit Christkindli- und Weihnachtsmarkt, dafür keine Chöre und kein Chlausritt: So sieht der Advent in der Stadt St.Gallen aus In fünf Tagen ist erster Advent. In diesem Jahr findet der Christkindli- und der Weihnachtsmarkt statt, wenn auch mit Einschränkungen. Viele Anlässe müssen wegen der Coronapandemie jedoch abgesagt werden. Eine Übersicht über die Weihnachtszeit in der Stadt. Sabrina Manser 24.11.2021, 12.00 Uhr

Bald leuchtet die Sternenstadt wieder. Bild: Urs Bucher

Advent, Advent. Er steht bald vor der Tür. Die Sterne hängen bereits über den Gassen der St.Galler Innenstadt, ab Donnerstag leuchten sie. In diesem Jahr stehen wieder weihnachtlich dekorierte Markthäuschen in der Marktgasse und im Waaghaus. Auch der Christkindlimarkt findet statt. Einige Events wie das Sternensingen oder der Chlausritt sind aber abgesagt. Eine Übersicht über die Adventszeit in St.Gallen:

Am Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt in der St.Galler Innenstadt. Bild: Reto Voneschen

Auf dem Marktplatz Glühwein trinken und durch den Weihnachtsmarkt schlendern, das kann ab dem 25. November bis zum 24. Dezember im Kalender eingetragen werden. Doch wie könnte es anders sein: Auch beim Weihnachtsmarkt gelten Einschränkungen. Im Waaghaus und bei den Glühweinständen braucht es ein gültiges Covid-Zertifikat. Glühwein gibt es im Innern des Chlausbeizli und beim Maiersäss, dessen Aussenraum eingezäunt wird. Der restliche Markt ist frei zugänglich.

Letztes Jahr musste der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, dieses Jahr findet er mit Einschränkungen statt. Bild: Coralie Wenger

Mit 38 Ständen sei der Markt in diesem Jahr um einen Viertel kleiner, sagt Bernhard Steffen, Marktchef des Weihnachtsmarkts St.Gallen. Denn zwischen den Häuschen gelte der Abstand von eineinhalb Meter. Glühwein dürfe nur dort ausgeschenkt werden, wo die 3G-Regel gelte, der Verkauf über die Gasse sei nicht erlaubt. Trotz all der Einschränkungen sagt Bernhard Steffen: «Die Markthändler sind mehr als froh, dass es den Markt gibt. Es geht einigen Händlern um die Existenz.»

Christchindlimarkt Klosterviertel. Michel Canonica

Donat Wick organisiert den Christkindlimarkt. Bild: Ralph Ribi

Vergangenes Jahr war er von Beginn an abgesagt, dieses Jahr findet er statt: der Christkindlimarkt in der südlichen Altstadt. Die Marktstände werden jedoch nur am Gallusplatz aufgestellt und sie werden eingezäunt. Es gilt Zertifikatspflicht. Ausserdem findet der Markt nicht wie sonst an zwei Samstagen statt, sondern vom Freitag, 26. November, bis Samstag, 27. November. Dies wegen der Kosten für die Gitter und die Eintrittskontrolle, sagt Donat Wick, Marktchef des Christkindlimarkts. Die Zahl der Markthändler schrumpft in diesem Jahr: Es sind etwa 70 statt 150 Stände. Der Markt beginnt jeweils um 8.30 Uhr und endet am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 17 Uhr.

Donat Wick und Mitorganisatorin Ruth Schär freuen sich auf die Durchführung. «Die selbst hergestellten Waren und die kreativen Leute haben letztes Jahr in der Adventszeit gefehlt.»

Wer unter der Woche keine Zeit für das Weihnachtsshopping hat, kann dies beim Sonntagsverkauf tun. Dieser kann wieder durchgeführt werden, letztes Jahr war er abgesagt. An den beiden Wochenenden vor Weihnachten, am 12. und 19. Dezember, von 12 bis 17 Uhr finden in St.Gallen Sonntagsverkäufe statt.

St.Gallen 09.11.2021 SG – Anflug des Weihnachtsbaums per Helikopter auf den Klosterplatz St.Gallen. Diese Tradition findet jährlich statt. Andrea Tina Stalder

Der 16 Meter hohe Christbaum vor dem Kloster steht. Die Organisation Obvita, ein Kompetenzzentrum für die berufliche Integration und Sehberatung, schmückt dieses Jahr den Baum mit 400 geflochtenen Sternen in verschiedenen Grössen und bunten Scheiben. Für den Baumschmuck wurde recyceltes Material verwendet: Geflechte von defekten Stühlen für die Sterne, Nespressokapseln für die Scheiben.

Dieses Jahr schmückte die soziale Organisation Obvita den Weihnachtsbaum. Bild: Reto Voneschen

Am ersten Advent, am 28. November, um 17 Uhr werden die Lichter zum ersten Mal erstrahlen. Die Vernissage ist jedoch abgesagt. Der Aufwand mit den geltenden Bestimmungen wäre für den Verein Weihnachten in St.Gallen schlichtweg zu gross, sagt Fabienne Mäder, Leiterin Infrastruktur und Corporate Services des Kantons St.Gallen. Man wolle zudem den Klosterplatz für jeden zugänglich belassen.

Auch diesen Advent werden sie in den Gassen leuchten: die 616 Sterne. Die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» ist montiert. Für die Sterne kann eine Patenschaft übernommen werden, seit kurzem ist der Verkauf angelaufen. «Die Nachfrage ist da, das Angebot ist nach wie vor attraktiv», sagt Astrid Nakhostin, Präsidentin des Vereins St.Gallen Sternenstadt.

Was fehlt, ist die Vernissage. Stadtpräsidentin Maria Pappa hält stattdessen am Donnerstag um 19 Uhr ihre Ansprache via Livestream. Highlight des Anlasses: Pappa drückt den roten Knopf, dann leuchtet die Sternenstadt.

Die Sterne sind in den Gassen bereits montiert. Bild: Benjamin Manser

Astrid Nakhostin, Präsidentin von St.Gallen Sternenstadt. PD

Für den Sternengesang habe man keine Bewilligung erhalten, sagt Astrid Nakhostin, Präsidentin des Vereins St.Gallen Sternenstadt. Die Chöre hätten aus den verschiedenen Quartieren singend zum Klosterplatz kommen sollen. «Es ist schwierig, den Chor einzuzäunen und die 3G-Regel durchzusetzen.»

Vor drei Jahren wurde der Sternengesang ins Adventsprogramm aufgenommen, schon vergangenes Jahr konnten die Chöre nicht auftreten. Es sei schade, sagt Nakhostin. Dieses Mal hätten sich noch mehr Chöre gemeldet. «Das Interesse war gross, aber es sollte einfach nicht sein.»

Gesungen wird dieses Jahr wieder nicht. Bild: Urs Bucher

Ebenso bleibt das Sternenmobil leer. Wegen derselben Gründe wie beim Sternengesang muss auf die Konzerte auf der kleinen, mobilen Bühne verzichtet werden. Auch hier hätte man ein vielfältiges Programm bieten können, sagt Astrid Nakhostin.

Und wieder: keine Pferde, keine Chlause in der Innenstadt. Wie schon im Vorjahr ist die langjährige Tradition, der Chlausritt, abgesagt. Der Husaren Reitclub St.Gallen und der Reitclub St.Gallen hätten mit den Behörden keine verbindliche Lösung finden können, heisst es in einer Mitteilung. Zudem wolle man die Ansammlung von Menschen vermeiden.

Bruno Brovelli. Bild: Urs Bucher (9. Februar 2018)

So müssen sich die Kinder nochmals gedulden. «Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr den Chlausritt wieder im gewohnten Rahmen durchführen können», sagt Bruno Brovelli, Präsident des Reitclubs St.Gallen.

Chlausritt durch die Altstadt von St.Gallen. Urs Bucher

Was trotz der Pandemie durchgeführt werden kann, sind die Wettbewerbe. Beim Schaufensterwettbewerb können Geschäfte in der Innenstadt ihre Fenster dekorieren. 24 Geschäfte für 24 Adventsfenster sind dabei. Auf der Website kann für die schönste Dekoration abgestimmt werden.

Neu gibt es zudem einen Geschichtenwettbewerb. Fans der Sternenstadt können Sternengeschichten einreichen. Aus all den Geschichten soll dann ein Buch entstehen.