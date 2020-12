Weihnachtsferien Sandstrand statt Skipiste: Ostschweizerinnen und Ostschweizer flüchten über Weihnachten ins Paradies Viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer sehnen sich nach einer Pause von Corona und nutzen die Weihnachtsferien für eine Reise ins Warme. Wegen der sich ständig ändernden Einreisebestimmungen sind vor allem die Reisebüros gefordert. Saskia Ellinger 16.12.2020, 12.30 Uhr

Ostschweizerinnen und Ostschweizer möchten für ihre Weihnachtsferien vor allem ins Warme und einfache Einreisebestimmungen. Bild: fotolia

Wer der Coronakrise überdrüssig ist, plant dieses Jahr eine Reise nach Übersee. So auch viele Ostschweizer: Beliebte Reiseländer für die Weihnachtsferien sind Mexico, Costa Rica und die Malediven. Und auch der afrikanische Kontinent ist mit Ägypten, Südafrika oder der Insel Sansibar in Tansania gut besucht.

Laut den Reisebüros gibt es zwei Gründe für den Boom dieser Länder: Zum einen bieten sie sommerliche Temperaturen und zum anderem einfache oder keine Einreisebestimmungen. In nur wenigen der aufgezählten Länder muss man einen negativen PCR-Test vorlegen, bei den meisten gar nichts. Auch die Rückreise gestaltet sich einfach: Die Reisedestinationen stehen aktuell nicht auf der Liste der Risikoländer des Bundesamts für Gesundheit, dementsprechend ist keine Quarantäne bei der Heimkehr notwendig.

Zwei Wochen Corona entfliehen

Die meisten Ostschweizer entscheiden sich laut Corina Sprecher vom Reisebüro Globetrotter in St.Gallen aktuell für Kurzferien: «Die Mehrzahl verreist für ein bis drei Wochen.» Von Langzeitreisen, vor allem Reisen durch mehrere Länder, würden die Meisten aufgrund der unterschiedlichen Regelungen der Länder absehen.

Rebecca Peters, Mitarbeiterin vom Reisebüro Chrisway in St.Gallen. Bild: PD

Die grösste Sorge vieler Reiselustigen sind laut Rebecca Peters vom Reisebüro Chrisway in St.Gallen momentan die Änderungen der Einreisebestimmungen vor dem Ferienantritt. Nachfragen bezüglich der medizinischen Infrastruktur in der Zieldestination habe sie bisher keine bekommen.

Das Reisen: Ein Privileg der Schweizer

Die aktuelle Situation ist gemäss Larissa Lüthi, vom Reisebüro Mawi in Thurgau eine besondere: Viele Länder, wie beispielsweise Österreich und Deutschland, haben eine Reisewarnung ausgesprochen, wodurch weniger Touristen unterwegs sind. Einige Länder würden deswegen nicht so überrannt, Nationalparks und Sehenswürdigkeiten beispielsweise könnten in Ruhe erlebt werden.

Mancherorts zeigt sich die Situation laut Rebecca Peters vom Reisebüro Chrisway aber auch anders: High-End-Unterkünfte auf den Malediven sind über die Feiertage nicht mehr zu bekommen, und auch einen Mietwagen habe sie in Kapstadt nicht buchen können.

Doch die hohe Nachfrage in diesen Ländern habe laut Rebecca Peters auch einen positiven Aspekt, da die Länder oftmals auf den Tourismus angewiesen sind. Kurzarbeit oder sonstige Entschädigungen gebe es hier nicht:

«Der Tourismus wirkt hier einer humanitären Katastrophe entgegen.»

Reisebüros müssen den Überblick behalten

Mit den sich ständig ändernden Bestimmungen der verschiedenen Länder sind die Reisebüros gefordert: Sie müssen den Überblick behalten. Laut Rebecca Peters, besteht täglicher Kontakt mit Veranstaltern, Agenturen oder dem Fremdenverkehrsamt vor Ort, um sich über die aktuellen Regelungen zu informieren. Die wichtigsten Werkzeuge sind für Rebecca Peters deshalb «eine grosse Flexibilität und eine gewisse Ruhe».

Die Ostschweizer Reisebüros stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie müssen den Überblick über die Coronamassnahmen aller Länder behalten und gegebenenfalls nach Alternativen suchen. Bild: KEYSTONE

Zudem helfe es laut Rebecca Peters sehr, sich über andere Medien zu informieren, denn es zähle nicht nur die aktuelle Lage, sondern auch die Einschätzung der zukünftigen:

«Länder, die zu hohen Fallzahlen neigen, werden erst gar nicht als potenzielles Reiseland vorgeschlagen.»

Für Corina Sprecher vom Reisebüro Globetrotter ist dies eine wichtige Massnahme: Mitarbeitende der Reisebüros beschäftigen sich täglich mit allen Buchungen und überprüfen, ob die Reise noch angetreten werden kann. So wird pro Buchung mehr Zeit wie vor der Pandemie investiert, vor allem, wenn nötig ist, alternative Reisemöglichkeiten zu suchen.

Homeoffice und Ferien verbinden

Einige Unterkünfte und Reiseveranstalter haben ihr Konzept den coronabedingten Bedürfnissen vieler Touristen angepasst. So gibt es laut Larissa Lüthi Hotels, beispielsweise in der Türkei, die sich vor allem auf Langzeittouristen mit Homeoffice-Tätigkeiten ausgelegt haben. Mit entsprechenden Räumlichkeiten und einer technischen Ausrüstung möchten sie Gäste anlocken. Auch in Hotels auf Mauritius gebe es ähnliche Konzepte, dort aber vor allem, um die Einreise trotz Quarantäne-Bestimmungen attraktiver zu gestalten.

Larissa Lüthi, Mitarbeiterin vom Reisebüro Mawi im Thurgau. Bild: PD

Trotz den Bemühungen der Reisedestinationen machen die Buchungsanfragen laut Larissa Luethi nur einen Bruchteil des letzten Jahres aus. Zwar kämen seit Dezember wieder mehr Anfragen herein, jedoch sei dies kein Vergleich zum Vorjahr.