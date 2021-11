Ostschweiz: Vermehrt Absagen von betrieblichen Weihnachtsfeiern

Weihnachten Umsatzeinbussen und unbezahlte Arbeit – Absagen der betrieblichen Weihnachtsfeiern fordern die Ostschweizer Gastronomie auch dieses Jahr Die steigenden Corona-Fallzahlen treffen viele Gastronomiebetriebe hart. Reservierungen für Weihnachtsfeiern werden teils kurzfristig abgesagt, andere Veranstaltungen wie Hochzeiten sind rar und die Mittagskundschaft bleibt bei manchen zunehmend aus. Die Zukunft vieler Betriebe ist ungewiss, die Angst vor weiteren Coronamassnahmen bei einigen gross. Saskia Ellinger, Enrico Kampmann und Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 24.11.2021, 17.05 Uhr

Alle Jahre wieder – nein, nicht das Weihnachtslied ist hier gemeint, sondern das zweite Jahr mit der Coronapandemie, das die Ostschweizer Gastronomiebetriebe wiederholt fordert. Mit den steigenden Fallzahlen nehmen auch die Absagen für betriebliche Weihnachtsfeiern in vielen Restaurants zu. Schlecht für viele Gastronomen und Gastronominnen, machen die Firmenfeiern zu dieser Zeit doch einen Grossteil des Umsatzes aus.

Im Restaurant Emil in St.Margrethen haben die Reservierungszahlen im Vergleich zum Jahr 2019 ohne Corona rapide abgenommen. Damals war der Betrieb schon im Sommer für Banketts im November und Dezember ausgebucht, doch «diese Zeiten sind vorbei», sagt Inhaber Joël Lucas Erb.

«Die betrieblichen Weihnachtsfeiern haben 70 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Jetzt haben wir nur noch etwa fünf grosse Feiern im Monat.»

Über die Hälfte der ohnehin wenig gebuchten Weihnachtsfeiern sei von Firmen wieder abgesagt worden, sagt Erb. Der einzige Lichtblick für ihn ist der A-la-carte-Betrieb. Hier vergebe er in etwa die gleiche Anzahl an Plätzen wie vor der Pandemie. Und durch die abgesagten Weihnachtsfeiern hoffe er nun, dass er mehr À-la-carte-Besucher und -Besucherinnen empfangen könne, sagt Erb.

Dem «Baratella» in St.Gallen geht es gleich wie dem «Emil»: Viele Firmen sagen ihre Reservierung für die Weihnachtsessen wieder ab. Laut Inhaber Franco Marchesoni seien aktuell rund 20 Prozent storniert worden, auch bei den verbliebenen Firmenfeiern rechne er in nächster Zeit mit Absagen.

Das bedeute für Marchesoni eine grosse Umsatzeinbusse: Normalerweise würden Firmenfeiern in der Vorweihnachtszeit etwa 70 Prozent der Einnahmen ausmachen, dieses Jahr rechne er mit 40 Prozent. Genauso wie im «Emil» retten auch hier die spontanen A-la-carte-Besucher den Umsatz ein wenig. Stornierungsbedingungen – davon sah Marchesoni bis anhin ab. Vor der Pandemie seien Absagen nicht vorgekommen, erst mit dem Virus gab es auch Stornierungen der Weihnachtsfeiern. Es sei ein «heikles Thema» für ihn, immerhin möchte er keine Gäste vergraulen.

«Wir bereiten die Feiern teilweise mehrere Tage im Voraus vor, beispielsweise wenn wir die Reservierung planen oder einen Braten einlegen. Aktuell bleiben wir auf den Kosten für die Arbeitszeit sitzen.»

Die bestellten und vorbereiteten Speisen müsse er dann in die Speisekarte einarbeiten, sodass er wenigstens keine Auslagen für die Lebensmittel habe, sagt Marchesoni. Trotzdem sieht er aktuell von Ausfallsentschädigungen für Firmen ab, genauso wie die anderen befragten Restaurants aus St.Gallen und dem Appenzellerland. «Es ist schlimmer, wenn der Gast später gar nicht mehr zu uns kommt, also verzichten wir lieber auf Stornobedingungen», sagt Marchesoni dazu.

Auch in der «Waldegg» in Teufen gibt es viele Firmen, die ihre Feiern streichen, alleine am Mittwoch waren es bis mittags vier Stück. Stornobedingungen gibt es auch hier keine, dafür aber manchmal innovative Firmenchefs, die sich andere Lösungen als eine blosse Absage einfallen lassen: Sie verwenden das vorhergesehene Budget für Gutscheine in der «Waldegg», die sie an ihre Mitarbeitenden verschenken. Oder sie verschieben die Feier in den Frühling, sagt Patrick Eugster, Geschäftsleiter der «Waldegg».

«Wenn mehrere Firmenchefs so denken würden, wäre das sehr schön für die Gastronomie.»

Aber als Geschäftsleiter eines Betriebes könne er sich auch in die Lage der Firmenchefs versetzen, weswegen er Verständnis für die Entscheidung der Absagen habe und sich kulant zeige, sagt er.

«Wir nehmen Tag für Tag», mit dieser Aussage fasst Michela Abbondandolo, Wirtin des Arboner «Michelas Ilge», die allgemeine Stimmung in der Thurgauer Gastrobranche zusammen. Sie sagt, die Situation mit den Fallzahlen töne nicht gut, aber leider könne man nicht für die verschiedenen Szenarien planen.

Obwohl die neun befragten Thurgauer Restaurants angeben, wieder gut besucht zu sein und mehrheitlich zufrieden mit der Anzahl Gäste sind, so schauen sie doch besorgt auf die kommende Zeit. Abbondandolo sagt beispielsweise, dass sie für gebuchte Weihnachtsessen von Firmen inzwischen nur noch in letzter Minute einkaufe, da sie mit Absagen rechne.

Bezüglich der Stornierungen gibt es in der Gastrobranche jedoch uneinheitliche Stimmen. Vermehrt Stornierungen verbuchen etwa der Römerhof, dies seit ungefähr zwei Wochen, sagt Wirtin Dominique Bergue. Im «Gambrinus» in Weinfelden, sagt die Wirtin Silvana Lombardo, könne man die Stornierungen gut wieder mit anderen Gästen auffangen.

Andere wie das Gasthaus Schiff von Mammern, das Wasserschloss Hagenwil oder das Restaurant zum Löwen in Weinfelden spontane Personenreduktionen bei Banketten bemerken. Thomas Bodenmann, Wirt im «Löwen» sagt:

«Oft kommen weniger Personen als ursprünglich angemeldet. Entweder wollen sie nicht testen oder sind krank. Das wird wohl so weiter gehen.»

Der Blick in die Zukunft bringt für Eugster von der «Waldegg» vor allem eine Hoffnung mit sich:

«Es ist natürlich immer das Beste, den Betrieb weiterhin offen zu haben, als wieder komplett schliessen zu müssen.»

Das Zertifikat funktioniere in seinen Augen, deswegen wäre eine Schliessung für ihn unangebracht.

Die einschneidendsten Veränderungen der Regelungen würden vermutlich nach den Abstimmungen an diesem Sonntag kommen, sagt Erb vom «Emil». Seine grössten Befürchtungen: Der Lockdown oder eine Schliessung ab 19 Uhr, wie es sie bereits im vorigen Jahr gegeben hat. Da er hauptsächlich vom Abendgeschäft lebe, wäre diese Massnahme «fatal» für sein Restaurant.

Weitere Massnahmen werden jedenfalls kommen, damit rechnen alle befragten Gastronomiebetriebe. Je nach Abstandsbeschränkungen, maximal zugelassener Personenzahl und anderen Coronamassnahmen könne der Umsatz jedoch wieder zusammenbrechen, sagt Marchesoni vom «Baratella». In diesem Fall erhoffe er sich Hilfe vom Kanton, der Stadt St.Gallen und auch vermietenden Privatpersonen, denn:

«Die Härtefallgelder waren in der Gastronomie schnell ausgeschöpft. Und auch manche Vermieter, dazu zählt auch die Stadt St.Gallen, haben leider im Jahr 2021 zum Teil keine Reduktion der Mieten gewährt, obwohl sie die Möglichkeit dazu hatten.»

Der Telekom-Riese Swisscom hat jüngst seinen Mitarbeitern im Intranet mitgeteilt, dass die geplanten Weihnachtsessen annulliert werden. Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher begründete den Entscheid gemäss SRF folgendermassen: «Wir haben aufgrund der stark steigenden Coronazahlen entschieden, dass wir auf die Weihnachtsessen verzichten werden. Wir erachten das Risiko einer Ansteckung gerade bei grösseren Feiern einfach als zu gross.» Beim Pharmaunternehmen Roche dürfen sämtliche Anlässe, inklusive Weihnachtsessen, ebenfalls nur noch virtuell stattfinden.

Auch in der Ostschweiz haben einige Unternehmen ihre Weihnachtsessen abgesagt. So schreibt zum Beispiel Fabian Vettori vom Thurgauer Schienenfahrzeugbauer Stadler Rail auf Anfrage:

«Aufgrund der aktuellen Pandemielage hat Stadler entschieden, in diesem Jahr kein Weihnachtsessen zu veranstalten.»

Man plane einen Ersatzanlass, sobald es die Lage wieder zulasse, «zum Beispiel ein Frühlingsfest für unsere Mitarbeitenden». Auch bei den Helvetia Versicherungen mit Hauptsitz in St.Gallen sind zurzeit «nur betriebsnotwendige Veranstaltungen erlaubt» während Weihnachtsfeiern und -Apéros entfallen.

Doch andere grosse Unternehmen in der Ostschweiz halten nach wie vor an ihren Plänen fest. Jolanda Meyer, Leiterin der Medienstelle der St.Galler Kantonalbank sagt, grosse bankübergreifende Feiern gebe es ohnehin nur alle paar Jahre. Beispielsweise zum Personalfest. Für das Weihnachtsessen würden sich die einzelnen Abteilungen oder Niederlassungen selbst organisieren.

«Gemäss den Regeln des BAG organisieren wir innerhalb der Bank keine Essen oder Apéros. Doch den Teams steht es frei, in einem Restaurant gemeinsam essen zu gehen, sofern dort die Schutzmassnahmen eingehalten werden.» Im letzten Jahr habe man alle Weihnachtsessen absagen müssen. Doch das für Weihnachten eingeplante Budget hätten die Abteilungen zu einem späteren Zeitpunkt verwenden können, als die Coronasituation es wieder zugelassen habe.

Bei der Thurgauer Kantonalbank wird es ähnlich gehandhabt. Anita Schweizer, Leiterin Kommunikation, sagt: «Wir haben kein Weihnachtsessen für die gesamte Bank. Wir überlassen es den Vorgesetzten und ihren Teams, selbst etwas zu organisieren.» Einige Teams hätten ihre Weihnachtsessen auch schon abgehalten und für diejenigen, die noch etwas planten, würden selbstverständlich die Vorgaben des BAG gelten. «Derzeit sehen wir keine Veranlassung, unsere Haltung zu ändern; wir beobachten die Entwicklung der Infektionszahlen aber natürlich eng.»

In der Holzmanufaktur AG mit Sitz in Wattwil und rund 20 Angestellten hat das Weihnachtsessen bereits stattgefunden. Co-Geschäftsführer Hanspeter Künzli sagt:

«Absagen ist in dieser Situation völlig falsch.»

Die Gastrobetriebe hätten es jetzt schon schwer genug und seien auf Kundschaft angewiesen. Aus diesem Grund habe sich die Geschäftsleitung bewusst entschlossen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam in ein Restaurant zu gehen. «Nur gut die Hälfte war geimpft, aber die anderen konnten einen Test machen und so kamen alle bis auf einen – trotz Zertifikat.»

Endlich wieder auf diese Art zusammensitzen zu können, habe die Leute sehr gefreut und auch der Gastrobetrieb habe dies geschätzt.