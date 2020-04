Wegen trockenem Wetter: St.Galler Regierung erlässt für ganzen Kanton Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe Die warmen und niederschlagsarmen Tage haben die Waldbrandgefahr im ganzen Kanton ansteigen lassen. Die St.Galler Regierung spricht deshalb für den ganzen Kanton ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aus. 23.04.2020, 12.58 Uhr

Wegen Waldbrandgefahr gilt ab Samstag ein Feuerverbot im ganzen Kanton. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/nat) Das trockene Wetter der vergangenen Wochen führt zu einer grossen Waldbrandgefahr. Die Wetteraussichten versprechen keinen Niederschlag, dafür viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad. Gerade in Zeiten des Coronavirus nutzt die Bevölkerung das Naherholungsgebiet Wald intensiv. Damit dies so bleiben kann, spricht die Regierung ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aus. Das teilt die Regierung in einem Communiqué mit.