Wegen Pilzbefall Stadtrat entscheidet: Bündnerhof-Platane in Arbon wird gefällt Ein zweites Gutachten bestätigt: Die Platane beim ehemaligen Restaurant Bündnerhof in Arbon ist von mehreren Pilzen befallen. Der Baum ist dadurch bruchgefährdet. Der Stadtrat hat deshalb entschieden: Der 33 Meter hohe Baum wird gefällt. 23.02.2021, 09.52 Uhr

33 Meter hoch und bruchgefährdet: Die Platane beim Bündnerhof in Arbon ist krank und wird gefällt. Bild: Reto Martin (21. Oktober 2020)

(pd/dar) Jetzt ist definitiv klar: Die Bündnerhof-Platane in Arbon ist von holzzersetzenden Pilzen befallen. Der Arboner Stadtrat hat deshalb ein Fällungsgesuch bewilligt, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Bereits im Herbst 2020 kam ein erstes Gutachten zum Schluss, dass Pilze den 33 Meter hohen Baum befallen haben und ihm das Leben aus den Zweigen saugen. Der Stadtrat gab daraufhin ein zweites Gutachten in Auftrag, welches nun die Erstmeinung bestätigt.