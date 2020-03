Wegen ehrverletzender Aussagen: St.Galler Grünliberale schliessen Erika Häusermann aus der Partei aus

Kolumne

Jeanne d'Ampf in allen Gassen: Wie die Wiler Politikerin Erika Häusermann immer wieder von sich reden macht

Immer wieder schafft es die Wiler GLP-Stadtparlamentarierin Erika Häusermann in die Schlagzeilen. Jüngst etwa mit der Aufforderung, Benedikt Würth solle seine Ständeratskandidatur zurückziehen, wenn er nicht als Frauenverhinderer in die Geschichte eingehen will. Häusermanns politisches Vorpreschen gereicht ihr nicht immer zum Vorteil.