Wegen Deformation im Tunnel: Totalsperrung der Bahnstrecke Herisau – St.Gallen Haggen könnte verlängert werden Wegen der Sanierung des Sitterviadukts und der Sturzeneggbrücke ist die Bahnstrecke Herisau-St.Gallen Haggen derzeit gesperrt. Nun haben Facharbeiter eine Deformation am Gewölbe des Sturzeneggtunnels festgestellt. Das verzögert die Arbeiten.

Grossbaustelle: Sicht vom Hügel über dem Sturzeneggtunnel auf das Sitterviadukt. (Bild: Marlen Hämmerli)

(pd/lim) Die Südostbahn (SOB) saniert derzeit zwischen St.Gallen Haggen und Herisau Sitterviadukt und Sturzeneggbrücke. Seit Anfang Juli ist die Strecke Herisau–St. Gallen Haggen für den Zugverkehr gesperrt und somit auch Viadukt und Tunnel. Das könnte noch länger als geplant so bleiben.

Grund: Die Facharbeiter der beauftragten Arbeitsgemeinschaft ARGE entdeckten in der Mitte des Tunnels eine Deformation am Gewölbe und stellten die geplanten Bauarbeiten ein. Das schreibt die Südostbahn in einer Medienmitteilung. Die SOB habe Sicherungsmassnahmen eingeleitet. In der Störzone trugen Spezialisten Spritzbeton auf und setzten zahlreiche Sicherungsanker. Nun werde das deformierte Gewölbe ersetzt.

Ab 10. August soll die Strecke planmässig wieder befahrbar sein – Chancen bei 50 Prozent

«Die Sicherheit hat für uns immer erste Priorität. Es kann sein, dass wir die Totalsperre um einige Tage verlängern müssen. Aus heutiger Sicht stehen die Chancen für eine rechtzeitige Eröffnung bei 50 Prozent», so Markus Barth, Leiter Infrastruktur und Mitglied der SOB-Geschäftsleitung. Die SOB setze alles daran, dass die Bahnstrecke planmässig ab dem 10. August für die Züge wieder befahrbar sein wird.