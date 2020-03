Interview Wegen Corona-Virus: St.Galler Anwaltsverband streicht kostenlose Rechtsauskunft - Ersatzmassnahmen werden geprüft «Per sofort und bis auf weiteres» setzt der St.Galler Anwaltsverband die wöchtentliche kostenlose Rechtsberatung an sechs Standorten im Kanton aus. Präsident Michael Nonn erklärt, weshalb. Interview: Odilia Hiller 21.03.2020, 05.00 Uhr

Michael Nonn, Präsident des St.Galler Anwaltsverbandes, über die wegen Corona gestrichene kostenlose Rechtsberatung. Michel Canonica

Der St.Galler Anwaltsverband teilt mit, dass es in Folge des am 16. März 2020 durch den Bundesrat verhängten Notstandes dem Verband «per sofort und bis auf weiteres» nicht mehr möglich sei, die unentgeltliche Rechtsauskunft in der bisher gewohnten Form einer «persönlichen Beratung mit physischer Anwesenheit» durchzuführen. Dies gelte einheitlich für die regionalen Standorte St.Gallen, Wil, Wattwil, Altstätten, Buchs und Sargans. Eine Wiederaufnahme des Angebots erfolge, sobald es die Situation erlaube. Der Präsident des Anwaltsverbandes, Michael Nonn, nimmt Stellung.