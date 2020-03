Wegen Corona-Virus: Ostschweizer Gerichte sagen Verhandlungen kurzfristig ab Die Corona-Epidemie stellt auch die Gerichte vor Probleme: Viele Verhandlungen in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden wurden kurzfristig abgesagt. 17.03.2020, 13.47 Uhr

Auch am St.Galler Kreisgericht fallen wegen des Corona-Virus Verhandlungen aus. Bild: Ralph Ribi

(sda) So finden beim Kreisgericht St.Gallen bis auf Weiteres grundsätzlich keine Verhandlungen statt, wie beim Gerichtssekretariat am Dienstag auf Anfrage zu erfahren war. Betroffen davon sind etwa ein Fall wegen Tierquälerei am Dienstag und ein Mordprozess, der kommende Woche hätte stattfinden sollen.