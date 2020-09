Video WEF-Aus hat bittere Konsequenzen für Flugplatz Altenrhein und Limousinen-Service Das World Economic Forum (WEF) in Davos findet nächstes Jahr nicht nur zu einer anderen Zeit, sondern auch an einem anderen Ort statt. Das trifft den Flughafen Altenrhein hart. 24.09.2020, 19.20 Uhr

Viele Privatjets und Helikopter landen üblicherweise während des WEF auf dem Flugplatz Altenrhein. Ralph Ribi

(red) Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des WEF reisen jedes Jahr über den Flugplatz Altenrhein an. Die WEF-Tage Ende Jahr gehören denn auch zu den wichtigsten im Kalender des Flugplatzes. Gehörten. 2021 wird das WEF erst im Frühsommer und an einem anderen Ort stattfinden – das wurde Ende August bekannt gegeben. Als mögliche Austragungsorte wurden der Bürgenstock in Nidwalden oder Lugano genannt.