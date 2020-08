Wasser im Keller und überlaufene Bäche: In der Ostschweiz sind rund 40 Meldungen wegen starken Regenfällen eingegangen Gewitter und starke Niederschläge sorgten am Sonntagabend in der Ostschweiz für zahlreiche Meldungen bei den kantonalen Notrufzentralen. Es kam zu mehreren Feuerwehreinsätzen. 03.08.2020, 07.46 Uhr

Viel Niederschlag am Sonntagabend, 23.30 Uhr, in der Ostschweiz. Screenshot: meteo.search.ch

(red) Am Sonntagabend sind bei den Ostschweizer Notrufzentralen knapp vierzig Meldungen wegen der starken Regenfälle eingegangen. Dies vermeldet das Onlineportal «FM1Today» mit Bezug auf die Mediensprecher der verschiedenen Kantonspolizeien.

So seien im Kanton St.Gallen 15 bis 20 Meldung eingegangen, sagt Kapo-Sprecher Florian Schneider gegenüber «FM1Today». Die Feuerwehr musste insbesondere in St.Gallen, Goldach Eggersriet und Goldach wegen Wasser in Kellern und überlaufenen Bächen ausrücken.

6 Einsätze im Thurgau, 15 im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Thurgau kam es zu sechs Feuerwehreinsätzen, ebenfalls wegen eindringenden Wassers und wegen eines Astes, der in Diessenhofen eine Strasse blockierte. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sei es im ganzen Kanton zu 15 Einsätzen gekommen, schreibt «FM1Today». Auch hier wegen Wassers in Gebäuden und über die Ufer tretenden Bächen.