Was wissen Sie über das Arboner Summerdays-Festival?

In Arbon laufen die Vorbereitungen aufs Summerdays-Festival. Was passierte beim Konzert von Nazareth im Jahr 2013? Wer wollte den Grossanlass zu «Scottishdays» umtaufen? Und welcher Hitproduzent schrieb für Bonnie Tyler unter Pseudonymen diverse Erfolgssongs? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.