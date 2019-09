Was sagt die Regierung zum unveröffentlichten KPMG-Gutachten zu den St.Galler Spitälern? Kommt weitere Kritik an der HSG? Die Debatte im St.Galler Kantonsrat im Ticker

Live aus dem Kantonsrat: Am dritten Sessionstag geht es ausserdem um die Übergangsfinanzierung für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Und um den Nachtragskredit zum Energie-Förderungsprogramm.

Live aus dem Kantonsrat: Am dritten Sessionstag geht es ausserdem um die Übergangsfinanzierung für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Und um den Nachtragskredit zum Energie-Förderungsprogramm.

Live aus dem Kantonsrat: Am dritten Sessionstag geht es ausserdem um die Übergangsfinanzierung für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Und um den Nachtragskredit zum Energie-Förderungsprogramm.

08:45 Uhr

Fazit des Berichts: Das Krisenmanagement wird problematisch beurteilt. Ebenso lasse die Wahl des Beauftragten Rechtsanwalts Walter Locher für die Administrativuntersuchung politisches Feingefühl vermissen.

08:39 Uhr

Der staatswirtschaftliche Kommission sei der Zugang zum Bericht der Administrativuntersuchung, die von Kantonsrat Walter Locher durchgeführt wurde, vom Generalsekretär des Bildungsdepartements anfänglich verweigert worden. Man habe daraufhin mehrere Stellen befragt. Der Universitätsrat verwies in der Befragung immer wieder auf die Resultate in diesem Bericht. Deshalb verlangte die Kommission Einsicht, was im April schliesslich gewährt wurde.

08:36 Uhr

Felix Bischofberger, Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission, spricht zum Prüfungsbericht. Er schickt voraus, dass die HSG grundsätzlich eine erfolgreiche Uni ist. Die Prüfung zeige auf, dass die Verfehlung im Spesenskandal auf persönliches Versagen, aber auch auf mangelhaften Governance-Strukturen zurückzuführen sind.

08:35 Uhr

Nun kommt der Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission zur HSG. Karl Günzel und Walter Locher sind in Ausstand getreten.

08:34 Uhr

Auch die Vorlage zum Nachtragskredit für das Energie-Förderungsprogramm ist ohne Diskussion in zweiter Lesung durch.

08:31 Uhr

Keine Diskussion: Die Vorlage zur Übergangsfinanzierung für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg ist in zweiter Lesung durch.

08:30 Uhr

Guten morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker aus dem St.Galler Kantonsrat.

Was heute wichtig ist

Gemäss SVP und FDP hält die Regierung ein Gutachten der Beratungsfirma KPMG zurück, dass brisante Schlüsse über die Situation der St.Galler Spitäler zulassen soll. Die Parteien haben dazu eine Interpellation eingereicht, die gestern für dringlich erklärt wurde. Heute wird sie die Regierung beantworten.

Auch präsentiert die Staatswirtschaftliche Kommission ihren Prüfungsbericht zur Universität St.Gallen. Darin attestiert sie Universitätsleitung und Universitätsrat mangelhaftes Krisenmanagement. Die HSG ist vergangenes Jahr wegen Spesenmissbrauch in die Schlagzeilen geraten.

In zweiter Lesung wird der Beschluss über die Übergangsfinanzierung der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg verabschiedet. Am Dienstag hat der Kantonsrat beschlossen, die Spitalregion mit einem Übergangskredit von 9,7 Millionen zu stützen.

Ebenso in Zweiter Lesung wird der Nachtragskredit zum Förderprogramm Energie 2015 bis 2020 behandelt. An der gestrigen Session hat der Rat einen Nachtragskredit von 9,4 Millionen Franken bewilligt. Die Nachfrage nach Geldern aus dem kantonalen Förderprogramm war grösser als angenommen. Die ursprünglich dafür vorgesehenen 32,4 Millionen Franken reichen nicht aus, um sie zu befriedigen.