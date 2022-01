Was Boris Johnson mit einem Thurgauer Kunstmaler verbindet

Was der Thurgauer Kunstmaler Willi Oertig mit Boris Johnson gemeinsam hat ResTZucker: Naivität ist eine Eigenschaft, die eher negativ bewertet wird. Es gibt aber auch Ausnahmen. David Angst 22.01.2022, 11.55 Uhr

Künstler Willi Oertig in seinem Atelier in Kradolf. Belinda Schmid

Das Erfolgsgeheimnis des Thurgauer Kunstmalers Willi Oertig ist möglicherweise, dass er sich gar nicht überlegt, was er tut. Er malt aus dem Bauch heraus und hört dazu primitive Musik von Motörhead. Erst als er einmal in der Zeitung las, er sei ein «wahrer naiver Künstler», schlug er im Lexikon nach, was das bedeutet.