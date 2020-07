Warteschlangen, Lieferengpässe, leere Lager: Die Ostschweiz erlebt wegen Corona einen Veloboom, der die Händler an ihre Grenzen bringt Mit der Coronapandemie erleben die Zweiräder neuen Aufschwung. Velos und E-Bikes sind begehrt. So sehr, dass es auch bei Ostschweizer Händlern zu Lieferengpässen kommt. Die Kundschaft braucht Geduld. Linda Müntener 21.07.2020, 05.00 Uhr

Velos und E-Bikes sind sind derzeit hoch im Kurs.

Bild: Mario Heller

Wer derzeit bei Veloplus in St.Gallen anruft, landet erst einmal in der Warteschleife. Wegen der grossen Nachfrage könne es zu Verzögerungen kommen, entschuldigt sich die Stimme auf dem Anrufbeantworter. Alle Leitungen besetzt.

Bei der Kundschaft ist Geduld gefragt. Auf ein neues E-Bike wartet man bis zu acht Wochen, teils sind sogar Velohelme ausverkauft. Denn mit der Coronapandemie erfährt das Zweirad neue Beliebtheit. Die Leute schwingen sich für den Arbeitsweg auf den Sattel, wollen den verstaubten Drahtesel aus dem Keller wieder fahrtüchtig machen oder planen in den Sommerferien eine E-Bike-Tour. Die Organisation Pro Velo schätzt, dass sich die Zahl der Velofahrer auf den Schweizer Strassen im Vergleich zur Zeit vor Ausbruch der Pandemie verdreifacht hat.

Das wirkt sich auf den Velomarkt aus. Die Nachfrage nach Verbrauchsmaterial und Ersaztteilen ist laut Branchenverband Velosuisse während des Lockdowns um bis zu 25 Prozent gestiegen: Reifen, Schläuche, Bremsklötze, Ketten, Ritzel oder Kabel sind begehrt. Und die Reparaturen und Servicearbeiten sind noch mehr gefragt als ohnehin üblich in der warmen Jahreszeit. Das bringt auch die Ostschweizer Händler an ihre Grenzen.

Eine grosse Nachfrage und wenig Zeit

Roman Rezzolis Arbeitstage beginnen um 5 Uhr, Feierabend ist um 21 Uhr. Und das sechs Tage pro Woche. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er die Velos Herzog AG in Arbon. «Wir spüren den Boom stark», sagt Rezzoli. Der Velohändler arbeitet mit verschiedenen Marken zusammen, neue Modelle könne man ihm derzeit keine liefern. Schweizer «A-La-Carte-Modelle», etwa von Tour de Suisse oder Cresta sind weiterhin zu üblichen Lieferfristen zu haben.

Hinzu komme, dass sich Anfragen aus der Lockdownzeit in den Frühling und Sommer verschoben haben. «Die Situation hat sich zugespitzt. Wir haben eine erhöhte Nachfrage und einen kleineren Zeitraum, um dieser nachzukommen.»

Die Schweizer legen fast doppelt so lange Strecken zurück

In der Coronakrise hat die Ostschweiz umgesattelt. Das E-Bike boomt aber nicht erst seit der Pandemie. Der Trend halte sich seit Jahren, heisst es bei den Velohändlern. Jetzt kommt er nochmals neu auf. Das bestätigt eine Studie der ETH und der Uni Basel. Diese hat ergeben, dass die Menschen in den vergangenen Wochen und Monaten öfter Velo gefahren sind und dabei deutlich längere Distanzen zurückgelegt haben. Zum Teil waren die Strecken verglichen mit dem Vorjahr fast doppelt so lang – und damit ideal fürs E-Bike.

Mit der Einführung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr habe das Geschäft nochmals angezogen, sagt Roman Rezzoli. Darauf war sein Unternehmen vorbereitet. Denn:

«Wir haben während des Lockdowns neue E-Bikes eingekauft und das Familienvermögen so quasi in Velos umgewandelt.»

Das zahlt sich jetzt aus: Bisher musste Roman Rezzoli noch keine Kundinnen oder Kunden abweisen. «Uns fehlen aber Mechaniker, welche die Teile zusammenschrauben.»

25 Prozent mehr Umsatz als 2019 zu dieser Zeit

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei anderen Velohändlern in der Ostschweiz. Veloplus verzeichnet seit der Wiedereröffnung Mitte Mai eine doppelt so grosse Nachfrage wie vor einem Jahr zu dieser Zeit, während des Lockdowns vervierfachten sich die Onlinebestellungen. Bei der Velo Köpfli GmbH in Wil waren schon Mitte Juni viele Produkte ausverkauft. Im Biker Shop Flumserberg liegt der Umsatz gemäss der Regionalzeitung «Sarganserländer» bereits jetzt 25 Prozent über dem Vorjahresvergleich. Und bei der Velothek in Bütschwil bildeten sich zu Spitzenzeiten gar Warteschlangen vor dem Geschäft.

Auch bei der Migros sei die Nachfrage nach Velos und insbesondere nach E-Bikes «extrem angestiegen», wie Sprecherin Natalie Löhrer sagt. Zahlen nennt sie keine. Die Nachfrage sei aber so gross, dass es teils zu Lieferengpässen kommt. Denn:

«Die Lieferantenlager sind oft leer.»

Während des Lockdowns habe man viele Bikes online verkauft, seit die SportXX-Fachmärkte wieder geöffnet haben, strömt die Kundschaft in die Läden. «Viele Kundinnen und Kunden decken sich nicht nur einem Bike, sondern auch mit entsprechender Bekleidung ein. Daraus schliessen wir, dass viele Neueinsteiger unter ihnen sind.»

Keinen Engpass gibt es bei Coop. «Wir haben uns während des Lockdowns auf die erhöhte Nachfrage vorbereitet und weiterhin alle Modelle im Angebot», sagt Sprecherin Marilena Baiatu. Besonders beliebt seien etwa Kindervelos.

Für die Velohändler ist es eine intensive Zeit, aber auch eine erfreuliche. «Mein Grossvater erlebte den Töffliboom, mein Vater den Mountainbikeboom und ich den E-Bike-Boom», sagt Roman Rezzoli. Die Branche ist optimistisch, dass der Run auf Velos und E-Bikes auch nach der Coronakrise anhalten wird. Oder wie der Verband Velo Suisse schreibt: «Noch manch einer wird die Effizienz und das befreiende Gefühl des Velofahrens neu entdecken.»