Der Seealpsee ist einer der beliebtesten Ausflugsziele im Alpsteingebiet. Man erreicht ihn über einen steilen Aufstieg von Wasserauen.

Rosa Schmitz

Die rund fünfstündige Wanderung beginnt am Bahnhof Wasserauen, die geteerte Strasse am Schwendibach führt Richtung Gasthaus Alpenrose. Danach geht es gut eine Stunde die Güterstrasse steil bergauf zum Seealpsee – ein gutes Schuhwerk ist notwendig. Gleich zwei Berggasthäuser stehen am Nordende des Seealpsees: das Berggasthaus Forelle und das Berggasthaus Seealpsee. Oben angekommen, bietet sich ein wunderschönes Bergpanorama. Zudem sind Gäste eingeladen, mit einer Gondel aufs Wasser zu gleiten. Diese können gegen eine kleine Stundengebühr ausgeliehen werden. Weiter geht dem linken Seeufer entlang. Kleine Alphütten liegen verstreut auf der Seealp. Am Südende des Seealpsees ist zum Beispiel die Seealpseekäserei zu finden - ein kleiner Familienbetrieb. Am entgegen gelegenen Seeufer läuft man grasenden Schafen über den Weg. Die Strecke ist beliebt und dementsprechend gut frequentiert. Wer die Wanderung verlängern will, kann auf halbem Weg um die Seealpsee dem Wegweiser Richtung Meglisalp folgen. Für Wanderer, die nicht so hoch hinaus wollen, geht es weiter Richtung Wasserrauen. Der Weg führt bergab, bergauf und wieder bergab. In Klein-Hütten eröffnet sich ein Blick über die prächtige Bergwelt. Weidende Kühe, Gold-Fingerkraut-Felder, einzelne weiss-gelbe Gänseblümchen, saftig-grünes Gras. Auf halbem Weg kommt man an der Alpkäserei Grosshütten vorbei. Weiter geht es Richtung Hüttentobel. Der abfallende Hang führt aus dem Wald hinaus. Bei der ersten Abzweigung nach rechts geht es weiter über eine Wiese.

Die Wanderung im Überblick

Start und Ziel: Wasserauen

Strecke: 12,5 Kilometer

Wanderzeit: zirka 5 Stunden

Auf- und Abstieg: 827 Meter

Ausrüstung: Wanderschuhe

Gaststätten: Gasthaus Alpenrose, Schwendetalstrasse 97, 9057 Wasserauen, April – Okt.; Berggasthaus Forelle, Seealpsee 8, 9057 Wasserauen, Mai – Okt.; Berggasthaus Seealpsee, Seealpsee 10, 9057 Wasserauen, April – Nov.; Hotel Meglisalp, Meglisalp 1, 9057 Wasserauen, Mai – Nov.

Parkplätze: Bahnhof Wasserauen

Öffentlicher Verkehr: Appenzellerbahn ab St. Gallen über Appenzell nach Wasserauen.

Kartenmaterial: Landeskarte 1:25000, Blatt 1115 Säntis

1 Wasserauen

Die rund fünfstündige Wanderung beginnt am Bahnhof Wasserauen. Wer hier ankommt, sieht bereits die Berge des Alpsteins. Wir folgen der geteerten Strasse am Schwendibach und gehen Richtung Gasthaus Alpenrose. Danach geht es gut eine Stunde die Güterstrasse steil bergauf zum Seealpsee – ein gutes Schuhwerk ist notwendig.

2 Seealpsee

Oben angekommen, bietet sich ein wunderschönes Bergpanorama. Der Bergsee liegt 1143 Meter über dem Meer. Aussichtspunkte gibt es genügend – auch auf den Säntis, welcher mit 2501,9 Meter über Meer der höchste Berg im Alpstein ist. Die idyllische Lage des Seealpsees lädt zum Verweilen ein. Und um Verpflegung muss man sich hier oben nicht sorgen: Gleich zwei Berggasthäuser stehen am Nordende des Seealpsees. Das erste ist das Berggasthaus Forelle. Wenige Meter dahinter das Berggasthaus Seealpsee. In beiden Gasthäusern kann übernachtet werden. Zudem sind Gäste eingeladen, mit einer Gondel aufs Wasser zu gleiten. Diese können gegen eine kleine Stundengebühr ausgeliehen werden. Links von der «Forelle» im lichten Wald liegt die Bruder Klaus-Kapelle. Während der Alpzeit wird jeweils am Sonntag um 10.30 Uhr bei jedem Wetter eine heilige Messe gefeiert.

3 Seerundweg

Am nächsten Wegweiser folgen wir dem Hinweis «Seerundweg». Es geht dem linken Seeufer entlang. Kleine Alphütten liegen verstreut auf der Seealp. Am Südende des Seealpsees ist zum Beispiel die Seealpseekäserei zu finden. Ein kleiner Familienbetrieb, der bis zu sieben verschiedene Käsesorten herstellt und verkauft und von Anfang Juni bis Ende August täglich geöffnet ist. Am entgegen gelegenen Seeufer läuft man grasenden Schafen über den Weg. Die Strecke ist beliebt und dementsprechend gut frequentiert.

4 Meglisalp

Wer die Wanderung verlängern will, kann auf halbem Weg um die Seealpsee dem Wegweiser Richtung Meglisalp folgen. Der Weg hoch ist steil und führt durch Wald und an Felswänden vorbei. Spätestens hier ist festes Schuhwerk gefragt. Belohnt wird man für den rund einstündigen Aufstieg immer wieder mit einem Blick über den Seealpsee und hinüber zur Ebenalp. Vor der Meglisalp wird der Weg flacher. Das Sennendorf liegt auf 1520 Metern über Meer und ist eingebettet in eine herrliche Bergwelt. Im Restaurant Meglisalp kann man sich vom Aufstieg erholen. Besiedelt war die Alp bereits während des Mittelalters.

5 Hütten

Für Wanderer, die nicht so hoch hinaus wollen, geht es weiter Richtung Wasserrauen. Der Weg führt bergab, bergauf und wieder bergab durch zahlreiche Kuhweiden. In Klein-Hütten eröffnet sich ein Blick über die prächtige Bergwelt: weidende Kühe, Gold-Fingerkraut-Felder, einzelne weiss-gelbe Gänseblümchen, saftig-grünes Gras. Steil geht es weiter hinunter bis zum nächsten Wegweiser. Auf halbem Weg kommt man an der Alpkäserei Grosshütten vorbei. Hier besteht die Möglichkeit, einen “Hütten-Apero” bei der Familie Fässler zu buchen. Selbstgemachter Käse und frischgelegte Eier können vorort gekauft werden. Weiter geht es Richtung Hüttentobel.

6 Buchenwald

Hier wartet ein steiler Abstieg über die südöstliche Talseite. Der Wanderweg ist nicht der einfachste, eher etwas für geübte Berggänger. Aber die Landschaft lohnt die Mühe. Im Buchenwald ist stets das Rauschen des Bergbaches zu hören. Zwischen Buchen und Fichten ist die Temperatur auch an wärmeren Nachmittag noch angenehm. Der abfallende Hang führt aus dem Wald hinaus. Bei der ersten Abzweigung nach rechts geht es weiter über eine Wiese.

7 Wasserauen

Der Pfad endet schliesslich am Parkplatz am Bahnhof Wasserauen.