Wandertipp Abenteuerliche Winterwanderung zum Giessenfall Die rund dreistündige Wanderung führt von Wil nach Kirchberg. Durch das schützende Walddach geht es am Bach entlang zum Giessenfall. Es ist eine Wanderung, die Spass verspricht, zum Träumen einlädt, aber nicht ganz ungefährlich ist. Francesca Stemer 10.02.2022, 05.00 Uhr

Vom Wiler Bahnhof in Richtung Südquartier. Von dort geht es über den Sägereiweg nach Wilen. Bilder: Francesca Stemer Die Engistrasse führt in den Wald. Entlang des Weges erreicht man den Oberbruberg. Bei dieser Kreuzung hält man sich links. Über den Giessenweg gelangt man zum Wasserfall. Im Winter ist mehr Vorsicht geboten. Giessenfall Über diesen Aufstieg gelant man auf die andere Seite. Feuerstelle beim Giessenfall. Entlang des Altbach geht es nach Kirchberg.

Die Wanderung im Überblick: Start: Bahnhof Wil

Ziel: Bushaltestelle Kirchberg

Strecke: 8,2 km

Wanderzeit: 2h 30 min bis 3h

Aufstieg: 354,60 m

Abstieg: 187,70 m

Ausrüstung und Verpflegung: Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Die Wanderung ist für Kinderwagen nicht geeignet. Feuerstelle beim Giessenfall. Einkehrmöglichkeiten in Kirchberg.

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Bus Nr. 732 geht es von Kirchberg zurück an den Wiler Bahnhof oder mit dem Bus Nr. 761 in Richtung Bahnhof Bazenheid. (fra)

Station 1, Bahnhof Wil: Die Wanderung startet am Bahnhof Wil. Hier empfiehlt es sich, durch die Bahnhofunterführung Süd zu gehen, denn dann kann am schnellsten und ohne grosse Umwege die Hubstrasse erreicht werden. Nach der Unterführung geht es einige Meter geradeaus, danach erfolgt ein Fussgängersteifen. Gleich nach der Überquerung erstreckt sich der Sägereiweg. Von hier aus geht es ebenmässig weiter. Dabei passiert man auf der Wilenstrasse das Bergholz. Gleich nach der Überquerung der Autobahnbrücke erblicken die Wandernden das Ortsschild von Wilen bei Wil.

Nach dem Aegelsee-Schulhaus geht es dem Pfad entlang in den Wald. Bilder: Francesca Stemer

Station 2, Wilen: Nach der Überquerung der Strasse geht es in Richtung Dorfstrasse. Nach einigen Metern passiert man die Schule Aegelsee. Um die nächste Station zu erreichen, geht es dem Pfad entlang in Richtung Wald. Würde man sich links halten und dem Weg folgen, eignet sich die Strecke auch gut für einen Spaziergang. Dieser Weg ist gut mit dem Kinderwagen begehbar.

Folgt man dem Weg in den Wald, dann empfehlen sich gute Schuhe. Zu Beginn des Weges macht eine Hinweistafel auf die Wanderung zum Giessenfall aufmerksam. Es folgt ein zirka 15-minütiger Anstieg, danach breiten sich weite Felder und das schützende Walddach aus. Es folgt ein erneuter, leichter Anstieg und schon ist der Hof auf dem Oberbruberg erreicht.

Station 3, Oberbruberg: Wandernde können der leichten Kurve folgen und gehen dann dem Pfad folgend leicht aufwärts bis zum nächsten Waldrand. An der ersten grossen Kreuzung lädt eine Bank für eine Pause ein. Danach geht es auf der linken Seite leicht abwärts. Vor allem wenn Schnee und Eis den Pfad zieren, ist dabei Vorsicht geboten. Der Pfad führt auf einen breiteren Waldweg. Diesem folgt man bis zu einer V-förmigen Kreuzung. Ein Hinweisschild macht auf den Giessenfall aufmerksam.

Am Bach entlang geht es in Richtung Giessenfall.

Station 4, Giessenfall: Entlang des Giessenfallwegs kommt man in rund 15 Gehminuten zum Wasserfall. Der Weg führt direkt am Bach entlang, über Holzbrücken und lässt die Spaziergänger für einen Augenblick in ein von Puderzucker überstäubtes Märchenland abtauchen.

Doch es ist Vorsicht geboten: Der Weg ist trotz Schnee gut begehbar, jedoch auch eisig. Das Tempo sollte angepasst werden, bringt aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr Action mit sich. Möchte man auf den zusätzlichen Adrenalinschub verzichten, empfiehlt sich die Wanderung dann zu unternehmen, wenn der Schnee geschmolzen ist.

Nach kurzer Verschnaufpause und allfälligen Erinnerungsfotos vom Giessenfall geht es über eine Treppe und weitere Brücken auf die gegenüberliegende Waldseite. Dort gibt es auch eine Grillstelle.

Der Giessenfall.

Station 5, Altbach: Entlang des Waldweges kommen die Wandernden bald an eine Kreuzung, dabei gelangt man rechts in Richtung Dietschwil auf der linken Seite geht es in knapp zwei Stunden nach Kirchberg. Dieser Pfad führt an einem Hof vorbei, über ein Feld zurück in den Wald. Dieser Abschnitt ist grösstenteils ebenmässig und gut zu begehen. Nach dem Waldstück weist ein Wanderhinweis über die Hauptstrasse und von dort aus folgt man dem Altbach in Richtung Kirchberg.

Durch den Wald geht es in Richtung Kirchberg.

Station 6, Kirchberg: Sobald sich die ersten Häuserreihen auftun, befindet man sich auf der Escherstrasse. Von hier aus geht es entlang dem Trottoir zur Hauptstrasse. Prominent erstreckt sich die Kirche. Hält man sich rechts, erblickt man die Busstation. Mit Bus Nummer 732 geht es zurück an den Wiler Bahnhof, mit Bus 761 in Richtung Bahnhof Bazenheid. Andernfalls gibt es in Kirchberg auch die Möglichkeit für eine Stärkung in einem Restaurant.