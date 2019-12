Wandernde Kinder, ein Buchhändler von Welt und ein Starrkopf – so zeigte sich die Ostschweiz im 19.Jahrhundert Der Historiker Joseph Jung zeichnet die Entwicklung der Schweiz im 19.Jahrhundert nach und zeigt auf, wie die Ostschweiz ins Abseits geriet. Rolf App 07.12.2019, 05.00 Uhr

Prekäre Verhältnisse: Kinder und Frauen bei der Firma Saurer.

Fünf Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren aus Montlingen im Rheintal schlagen sich im April 1878 frierend und hungernd ins Schwabenland durch. Sie sind beileibe nicht die einzigen. Zu Hunderten treffen die Schwabengänger immer im Frühling auf den Kindermärkten in Ravensburg ein, dort werden sie für Viehhüten und als Kindermägde verdingt, bis sie im Herbst zu ihren Eltern zurückkehren. Die aber sind froh, sind sie diese hungrigen Münder für ein halbes Jahr los.

«Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Schweiz ein Entwicklungsland, sie ist auch gegenüber umliegenden Ländern erschreckend zurückgeblieben», sagt der Historiker Joseph Jung, der in seinem – in der kommenden Woche erscheinenden – Buch «Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert» der Auswanderung breiten Raum einräumt. Und es sind vor allem die Randregionen, die ihre Bewohner nicht ernähren können. Zum Beispiel das Tessin. Oder Graubünden. Oder eben die Ostschweiz.

«Wieder aus Schwaben, dem Land der Unzucht!»

Joseph Jung Historiker und Publizist (Bild: PD)

Die Schwabengänger, die von Montlingen und anderswo kommen, werden in Süddeutschland «taxiert wie Vieh», schreibt Jung, und das Königreich Württemberg steht zwar für Arbeitsplätze und Hilfe in der Not, aber eben auch für Ausbeutung, für physische und psychische Gewalt. «Der Dorfpfarrer von Obersaxen brachte es 1859 auf den Punkt, als er nach der Taufe eines unehelichen Kindes in den Geburtsrodel schrieb: ‹Wieder aus Schwaben, dem Land der Unzucht!›»

Fachleute gingen von mehr als tausend Kindern aus, die sich Jahr für Jahr in Oberschwaben verdingten; in Zeiten von Hungersnöten, so wird geschätzt, konnte die Zahl auf über viertausend anschwellen. Erst mit dem Ersten Weltkrieg findet dieses menschliche Drama ein Ende. In Friedrichshafen, das durch den Eisenbahnbau zum zentralen Umschlagplatz für diese Kinder geworden ist, findet 1914 ein letztes Mal ein Kindermarkt statt.

Als Auswanderer zum bedeutendsten Verleger Europas

Doch gibt es auch andere, die auswandern – und die dabei mehr Glück haben. Manche von ihnen werden ­regelrecht berühmt. Wie Ulrico Hoepli aus Tuttwil im Thurgau, der, wie Jung erklärt,

«ein typisches Beispiel für jene Schweizer Pioniere ist, die bereits in jungen Jahren aussergewöhnliche Orte aufsuchten und in spezielle Stellungen berufen wurden».

Er ist Buchhändler von Beruf und lernt, wie er auf die obligate Wanderschaft geht, in Triest den Vizekönig von Ägypten kennen. Der lädt ihn ein, für ein üppiges Honorar seine Bibliothek in Kairo neu zu ordnen. In Zürich, wohin er danach zurückkehrt, könnte Hoepli nun gut leben. Doch 1870 verlässt er die Stadt abrupt, fährt mit der Postkutsche über den Splügen nach Mailand und übernimmt dort eine heruntergewirtschaftete Buchhandlung, der er zu einem geradezu kometenhaften Aufstieg verhilft. Er wird zu einem der bedeutendsten Verleger Europas, sein Antiquariat ist weltweit bekannt.

In seiner Heimat bleibt das nicht unbemerkt. Immer wieder wird der erfolgreiche Buchhändler und Verleger um Spenden angegangen, und er ist ziemlich freigebig. «Aus Tuttwil schreiben der Schützenverein wie der Dorfschullehrer, Sängerinnen und Sänger; aus Zürich melden sich die Universität, das Polytechnikum, die Zentralbibliothek und das Kunsthaus, ferner die Psychiatrische Klinik Münsterlingen – alle, die finanzieller Hilfe bedürfen.»

Licht und Schatten einer rasanten Entwicklung

Die Schwabengänger und Ulrico Hoepli aus Tuttwil: Nichts illustriert so gut Licht und Schatten des 19. Jahrhunderts, wie diese Beispiele. Doch will Joseph Jung nicht einfach nur betrübliche Zustände schildern und das Lob jener Tüchtigen singen, die im 19. Jahrhundert in wachsender Zahl in fremden Ländern ihr Glück suchen. Er will vielmehr erklären, wie die Schweiz, um 1800 noch der arme Mann im Zentrum Europas, bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer führenden Industrie­nation werden konnte.

Immer mehr Menschen finden jetzt Arbeit und Brot, allerdings oft unter erbärmlichen Verhältnissen. «Unter welchen Bedingungen die Arbeiter beim Bau des Gotthardtunnels schuften mussten, das spottet jeder Beschreibung», sagt Jung im Gespräch. Und da er selber in Ramsen bei Schaffhausen aufgewachsen ist, wirft er in seiner Darstellung auch immer wieder einen vertiefenden Blick auf die Ostschweiz. Und fragt sich: Warum kommt diesem Landesteil nicht nur im beginnenden Boom des Tourismus (siehe Zweittext) eher eine Randrolle zu?

Romanshorn blüht dank Eisenbahn: Der Hafen um 1900.

Wer tüchtig ist, kann auch Erfolg haben

Denn, erklärt Jung, St.Gallen bringt in der Mitte des 19. Jahrhunderts sogar die besseren Voraussetzungen mit als Zürich – als Zentrum der Textilindustrie mit allerbesten Kontakten ins nahe und ferne Ausland wie als Standort zahlreicher Privatbanken. Auch an innovativem Geist mangelt es nicht. Jung erklärt:

«In St.Gallen findet man schon früh eine Durchlässigkeit sozialer Strukturen, die andere Länder – etwa Österreich-Ungarn – nicht haben.»

Wer tüchtig ist, kann auch Erfolg haben. Wie Franz Saurer aus Veringendorf in Württemberg, der sich zuerst in St.Gallen, dann in Arbon niederlässt. Unter seinem Sohn Adolph entwickelt die «Mechanische Werkstätte und Eisengiesserei F. Saurer-Stoffel» eine Handstickmaschine und steigt dann in den Lastwagenbau ein. Bis 1910 wächst Saurer zum Grossbetrieb mit 1500 Beschäftigten heran, unter ihnen Frauen und Kinder.

Auch das Leben des aus einfachsten Verhältnissen stammenden Glarners Bernhard Simon mutet geradezu märchenhaft an. In St.Petersburg wird der gelernte Maler und Gipser zum Stararchitekten, kehrt in den 1850er-Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück, engagiert sich im Ostschweizer Eisenbahnbau und macht 1869 mit dem Bau des «Quellenhof» Bad Ragaz zum Weltkurort.

Am Ende setzt sich der Gotthard durch

Der gerade wieder prachtvoll erneuerte «Quellenhof» zeigt es ebenso wie Hochschulgebäude und die Bahnhöfe, eigentliche Kathedralen dieser Zeit: Ein Boom hat die Schweiz erfasst, und er hat auch einen Namen. Es ist das Eisenbahnfieber. 1848 wird das Land mit der neuen Bundesverfassung zum einheitlichen, nicht mehr durch Binnenzölle behinderten Wirtschaftsraum. Jetzt holt sie nach, was sie bisher verschlafen hat. Und baut Eisenbahnen, was das Zeug hält.

In der Ostschweiz arbeiten gleich zwei konkurrierende Bahngesellschaften an der Linie vom Bodensee über Winterthur nach Zürich. Die vom Zürcher Unternehmer und Politiker ­Alfred Escher geleitete Nordostbahn strebt mit Unterstützung des Thurgaus nach Romanshorn, von wo aus die Waren dann verschifft werden, die St.Gallisch-Appenzellische Eisenbahn über St.Gallen nach Rorschach und von dort ins Süddeutsche.

St.Gallen wird erschlossen: Alte Sitterbrücke von 1856 mit Sitterviadukt, um 1925.

Über das Rheintal und Graubünden wäre nun auch der Weg nach Süden ­offen. Lange scheint ein Tunnel unter dem Lukmanier die Nase vorn zu haben, auch Escher favorisiert ihn zunächst. Dann aber gewinnt der Gotthard innenpolitisch mehr und mehr Anhänger. Auch Escher wechselt die Seite, er will das Projekt einer Alpentransversalen überhaupt retten. «Da macht der bedeutende Ostschweizer Bahnpionier Daniel Wirth-Sand einen grossen Fehler», erklärt Jung. «Statt ebenfalls für den Gotthard zu votieren, den unter den ausländischen Mächten auch Preussen favorisiert, holt er mit der Splügenbahn eine Variante aus der Versenkung, von der nicht einmal das Tessin etwas hat, weil diese Linie direkt nach Italien führt.» Mit «absolut beeindruckendem Lobbying» hätten die Ostschweizer in Bern enorm Druck gemacht. Vergeblich. «Eschers Netzwerk war eben doch das bessere.»

So wird Daniel Wirth-Sand zum tragischen, aber auch ziemlich starrköpfigen Helden in einer epischen Auseinandersetzung, die er noch weiterführt, als der Zug schon längst abgefahren ist. Und Zürich wird zur Verkehrsdrehscheibe der Schweiz. Das Eisenbahnprojekt zeichnet die wirtschaftliche Landkarte neu – bis heute.

Joseph Jung: Das Laboratorium des Fortschritts Die Schweiz im 19. Jahrhundert, NZZ Libro, 58.– Fr. Erscheint am 10. Dezember