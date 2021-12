Wandern 48 Wanderungen für alle vier Jahreszeiten: Neues Buch der St.Galler Wanderwege taugt auch fürs Smartphone 15 Jahre nach den «100 schönsten St.Galler Wanderungen» legt der Verein St.Galler Wanderwege ein neues Buch vor: Im «St.Galler Wanderjahr» sind für jeden Monat vier lohnenswerte Wanderungen in allen Kantonsteilen beschrieben. Über einen QR-Code lassen sich alle Wegstrecken aufs Smartphone laden. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prächtige Winterwanderaussichten in der Birt nahe der Kantonsgrenze SG-AR über der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Das Wandern ist – vor Fitness und Kochen – nach wie vor die liebste Freizeitbeschäftigung der Schweizerinnen und Schweizer. Oder auch der am meisten ausgeübte Sport, laut einer kürzlichen Studie des Bundesamtes für Sport und gemäss Selbstverständnis der passionierten Wanderer. Und das Wandern hat in den Coronajahren einen zusätzlichen Schub erhalten: Laufen in freier Natur gehörte zu den wenigen Freizeitaktivitäten, die in der Pandemie ohne Einschränkungen möglich blieben.

Beim Verein St.Galler Wanderwege, der für das rund 4400 Kilometer lange Wanderwegnetz im Kanton zuständig ist, hat sich der Boom zwar nicht in einem Mitgliederzuwachs niedergeschlagen. Jedoch in vermehrtem Interesse nach Angeboten und Informationen, «beispielsweise auf welchen Höhenwegen noch Schnee liegt», sagt Geschäftsführer Viktor Styger. «Und wir haben mehr Anfragen erhalten von Personen, die sich als freiwillige Wegmarkierer engagieren möchten.» Allerdings war der Verein schon vor Corona in der komfortablen Situation, dass er ohne Probleme genügend Freiwillige fand. Im Schnitt betreuen die rund 130 Helferinnen und Helfer jeweils etwa 30 Kilometer Wanderwege, was gut zu bewältigen sei.

Erstmals seit 15 Jahren wieder eine Buchpublikation

Freilich blieb auch der Wanderwegverein von Corona nicht verschont: So musste er in den letzten beiden Jahren fast einen Drittel seiner geführten Wanderungen, manche Tagungen und Kurse sowie die Generalversammlungen absagen. Ein positiver Effekt des gestiegenen Bedürfnisses zur Erholung in der Natur war der erstmals seit Jahren wieder gestiegene Verkauf von Wanderkarten. Und gewiss kommt das soeben erschienene Wanderbuch des Vereins zur richtigen Zeit: Wie es der Titel «St.Galler Wanderjahr» besagt, stellt es für jeden Monat vier lohnenswerte Wanderungen vor – vom einfachen Gang entlang der winterlichen Thur zwischen Nesslau und Krummenau (1 Stunde, 45 Minuten) bis zur anspruchsvollen Bergtour auf die Gipfel Gonzen und Alvier (6 Stunden, 50 Minuten).

Das Titelbild des neuen Wanderbuchs der St.Galler Wanderwege. PD

Das neue Wanderbuch ergänzt die 2005 erschienene und 2014 zum dritten Mal aufgelegte Publikation «Die 100 schönsten Wanderungen im Kanton St.Gallen». Das Autorenteam mit Viktor Styger, der im Verein auch als technischer Leiter wirkt, Mirjam Maag, Chefin Wanderungen, und Christiana Sutter, Medienverantwortliche, hat zwei Jahre lang jahreszeitlich passende 48 Routen abgewandert, beschrieben und fotografiert. Einzigartige Naturerlebnisse, wie sie im Vorwort schreiben, die viele Überraschungen bereithalten: «Wussten Sie, dass der Salomonstempel gar kein Tempel ist und dass der höchste Nagelfluhberg Europas im Kanton St.Gallen liegt, die Ostschweiz einen eigenen Grand Canyon hat und dass man am Walensee mediterranes Flair erleben kann?»

Ob im Winter mit Schneeschuhen durch verschneite Landschaften oder im Sommer in felsiger Höhe vorbei an Bergseen, jede Wanderung ist ausführlich dokumentiert sowie mit Karten, Höhenprofilen und Angaben zu Schwierigkeit, Wanderzeit, Höhenmetern und ÖV-Haltestellen versehen. Das handliche Büchlein lässt sich gut in den Rucksack packen, doch es geht auch zeitgemässer: Über einen QR-Code kann man die Landkarte mit Wegstrecke oder den GPX-Track bequem auf sein Smartphone laden.

Alle Wanderwegpläne der 77 Gemeinden überprüft

198 Wegweiser, 468 Richtungszeiger, 92 Kilo Farbe, 645 Klebrhomben und 313 Metallrhomben: Die Zahlen zum Materialverbrauch im Jahresbericht 2020 besagen, was der Verein St.Galler Wanderwege mit seinen 130 Aktiven und über 3500 Gönner, darunter die 77 St.Galler Gemeinden sowie 32 Verkehrsvereine, hauptsächlich leistet. Er plant, schafft, markiert, kontrolliert und verbessert das St.Galler Wanderwegnetz mit 3427 Kilometern «normalen» Wanderwegen, 853 Kilometern Bergwanderwegen und 30 Kilometern Alpinwanderwegen. Dafür hat der von der langjährigen Kantonsrätin Imelda Stadler (Präsidentin) und dem ehemaligen Regierungsrat Willi Haag (Vize, Finanzchef) geleitete Verein einen Leistungsauftrag des Kantons.

Im Auftrag des Baudepartements hat der Verein jüngst die Wanderwegpläne aller Gemeinden überprüft und in seinem neuen webbasierten Programm «mapit» mehr als 1600 Abweichungen notiert, die auf der Grundlage des Wegnetzes von swisstopo korrigiert und aktualisiert wurden. In der angelaufenen Überarbeitung der Teilstrassenpläne Fuss-, Rad- und Wanderwege in den Gemeinden überprüft der Verein in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Langsamverkehr auch die Belagsarten der Wege. Dabei versucht er im gleichen Arbeitsschritt, das Wanderwegnetz zu verbessern, indem beispielsweise geteerte Strässchen durch Naturwege ersetzt werden.

Wer wandert, dem sind die vielen unliebsamen Passagen bekannt: Berg- und Alpinwanderwege sind kaum betroffen, aber 40 Prozent der 1400 Kilometer St.Galler Wanderwege weisen eine Belagsoberfläche auf – sei es Asphalt, Betonstreifen oder Rasengitterstein. Asphaltierungen im Einzelfall zu verhindern oder gar einen Rückbau zu erwirken, gelingt dem Wanderwegverein und dem Kanton nur sehr selten. Doch sind da und dort gute Ersatzlösungen mit alternativen Wegen möglich.

Frisch gestrichen: Gut 100 Kilo Farbe braucht der Verein St.Galler Wanderwege jedes Jahr für die Markierungen. Bild: PD

Naturwege statt Strassen in Häggenschwil, Sevelen oder Vilters

In folgenden drei Beispielen hat der Verein eine Verlegung des Wanderwegs von einer Strasse auf einen Naturweg initiiert: In Häggenschwil soll man nach Watt nicht mehr über die Holzrütistrasse, sondern neu über den Vorderlangenbüelweg wandern; am Binnenkanal in Sevelen könnte der Weg statt von der Ost- auf die Westseite verlegt und somit über drei Kilometer Hartbelag vermieden werden. Und der Montniel-Weg in Vilters könnte statt über die Strasse auf fast vier Kilometern über einen vom Verkehrsverein bereits mit Holztafeln markierten Wiesenweg führen. Ob solche Verbesserungen gelingen, hängt grösstenteils vom Goodwill der Grundeigentümer und dem Effort der Gemeinde ab.

Die Arbeiten an der Korrektur der Abweichungen und der Anpassung der Teilstrassenpläne sollen bis 2026 abgeschlossen sein. Spätestens dann wird das wandernde Publikum die Ergebnisse in den Karten bemerken oder konkret auf dem Weg erleben. Auch dies wären dann überraschende Ein- und Aussichten in der eigenen Region. Oder um es mit einem Goethe-Zitat im neuen Buch der St.Galler Wanderwege zu sagen: «Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen.»

Das Wanderbuch «St.Galler Wanderwege» kann für 20 Fr. (Mitglieder 16 Fr.) über den Shop auf der Website der St. Galler Wanderwege bestellt werden. www.sg-wanderwege.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen