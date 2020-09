Wanderin in Altenalp mit Schnee überschüttet: Was tun, wenn man in eine Lawine gerät? Eine Rettungschefin gibt Ratschläge

Eine 19-jährige Frau ist am Sonntag von einer Lawine verschüttet worden. Rettungskräfte haben die unterkühlte 19-Jährige geborgen und ins Spital gebracht. Dass der schwere Neuschnee rutscht, passiert öfters. Nicht nur wegen des Föhns ist die Lawine entstanden. Rosa Schmitz und Sabrina Manser Aktualisiert 28.09.2020, 14.26 Uhr

Rettungskräfte haben eine 19-jährige Frau geborgen, die von einer Lawine verschüttet wurde. Bild: PD

Eine 19-jährige Frau ist am Sonntag oberhalb des Seealpsees beinahe zum Opfer eines Lawinenniedergangs geworden. Sie wurde geborgen und unterkühlt ins Spital geflogen. Wie die Rega am Montag auf Anfrage mitteilt, ging es der Patientin bei der Übergabe an die Verantwortlichen im Spital den Umständen entsprechend gut.

Diese Art von Lawine, wie sie am Sonntag entstanden ist, gebe es zu Beginn der Wintersaison öfters, sagt Irene Inauen, Rettungschefin der Rettungsstation Appenzell Innerrhoden von der Alpine Rettung Ostschweiz. Dazu würden mehrere Faktoren gehören:

«Der Neuschnee vom vergangenen Wochenende konnte wegen des warmen Bodens nicht gut haften und rutschte.»

Am Sonntag habe es zudem Föhnwind gegeben, der eine sogenannte «Nassschneelawine» zusätzlich fördere. Inauen erklärt: «Der Föhn erwärmt die Schneeoberfläche und folglich wird der Schnee durch das Schmelzen immer nasser und schwerer. Dadurch gerät der Schnee ins Rutschen.» Sie fügt an: «Der Hang war zudem sehr steil.» Im Winter sei es in dieser Region wegen des Schnees eher heikel, um Wandern zu gehen.

Der Schnee überraschte

Das Lawinenbulletin des Instituts für Schnee-und Lawinenforschung SLF informiert regelmässig über die Lawinengefahr im Land. Laut Rettungschefin sei dieses Wochenende keine Meldung für die Region vermerkt gewesen. Inauen sagt:

«Der Schnee war sehr überraschend. Ich hätte nicht erwartet, dass so etwas passiert.»

Zudem sei es aussergewöhnlich, dass bereits im September so viel Schnee fiel. Inauen rät dazu, umzukehren, wenn viel Schnee auf dem Wanderweg liege und der Hang zudem steil sei. «Nicht nur wegen der Lawinengefahr ist Vorsicht geboten. Der Schnee kann zudem den Weg versperren.»

Ebenso empfiehlt Inauen, sich vorab über die Schneelage bei Bergbahnen oder Berggasthäusern zu informieren und die Ausrüstung entsprechend anzupassen. An Südhängen werde der Schnee schnell geschmolzen oder abgerutscht sein, an anderen Hängen und in Mulden müsse in nächster Zeit noch mit Schnee gerechnet werden.

«Wird man von einer Lawine überschüttet, hat man kaum eine Chance, sich auszugraben», sagt die Rettungschefin. Vor allem wenn der Schnee nass und schwer sei. Wenn man in einer Höhle liege, müsse diese «Atemhöhle» möglichst aufrechterhalten werden. Und:

«Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und auf die Rettung zu warten.»

Wandererpaar versucht, Frau zu bergen

Die 19-jährige Verunfallte war mit ihrem Begleiter von der Altenalp her in Richtung Ebenalp unterwegs. Als das Paar auf einer Höhe von etwa 1550 Metern oberhalb des Wanderweges plötzlich einen Lawinenabgang bemerkte, konnte sich der Mann gerade noch ausserhalb der Kegelzone begeben. Seine 19-jährige Freundin hingegen konnte sich nur vor einen zirka einen halben Meter hohen, entlang des Weges liegenden Felsstein begeben und ging dort in die Hocke. Sie wurde mit Schnee überschüttet, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte.

Ein anderes Wandererpaar, welches zuvor das Touristenpaar auf dem Wanderweg gekreuzt hatte und nicht verschüttet wurde, schlug Alarm und begann zusammen mit dem Freund der Verschütteten, diese zu bergen. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten die Frau mit Hilfe einer Lawinensonde orten und schliesslich aus einer Tiefe von zirka einem Meter bergen. Die 19-Jährige lag 30 Minuten unter den Schneemassen begraben. Dank eines Hohlraums verfügte sie über genügend Luft zum Atmen, wie die Rega mitteilte. Die Frau war unterkühlt und wurde in ein Spital geflogen.

Neben der Rettungsflugwacht mit zwei Helikopter war die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden im Einsatz. Auch die Alpine Rettung Ostschweiz (ARO) war mit einem Lawinenhundeführer vor Ort.