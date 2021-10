Walter-Zoo: Mäzen schenkt Varieté Tingel-Tangel ein Spiegelzelt

Walter-Zoo Mörschwiler Unternehmer schenkt dem Gossauer Tingel-Tangel-Variété ein prächtiges Spiegelzelt Ein Mäzen aus Mörschwil hat dem Tingel-Tangel-Variété vom Walter-Zoo in der Coronakrise geholfen: Er schenkte der Truppe um Gabi Federer ein Spiegelzelt. Diese musste ihre Show vor einem Jahr kurz vor der Premiere pandemiebedingt absagen. Jetzt wagt das Varieté einen neuen Anlauf – und lädt am 11. November zur Premiere von «Herzdame». Melissa Müller Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Herzdame Gabi Federer verführt mit Tango und Jasskarten im Spiegelzelt. «Es wird aber kein Jassabend», sagt sie. Bild: PD

Erstmals empfängt das Tingel-Tangel-Variété seine Gäste nicht mehr im Zoorestaurant des Walter-Zoos, sondern in einem Spiegelzelt – eine transportable Veranstaltungshalle mit glanzvoller Ausstattung aus Samt, Spiegeln und bunten Gläsern im Tiffany-Stil. Ein Mörschwiler Unternehmer hat dem Variété das Zelt geschenkt. Er ist ein grosser Fan und besucht die Show jeden Winter mit seinem Team. Als wegen Corona 2020 alle Vorstellungen ins Wasser fielen, zeigte er sich grosszügig. Im neuen Zelt können grössere Abstände eingehalten werden. Die Bühne ist grösser und der Raum höher, sodass waghalsigere Kunststücke möglich sind.

Nur zehn Tage vor der Premiere mussten sie die Show 2020 absagen. «Das war ein Dämpfer. Wir fielen in ein Loch», sagt Gabi Federer, die künstlerische Direktorin. Dafür habe man das Stück nun verfeinert, die Bühne ausgebaut und noch einen draufgelegt. Es werden bewusst nur 135 Plätze angeboten, «damit wir jeden Gast wahrnehmen können». Die 58-jährige Patronne legt Wert darauf, alle persönlich zu begrüssen.

Joker, Ass und König im Kartenhaus

Zur Premiere von «Herzdame» am 11. November wird ein Kartenhaus aufgebaut. Grosse Spielkarten erobern die Bühne, mit tanzenden Figuren drin wie König, Dame, Ass, Joker und Bauer. Die Symbole Kreuz, Karo, Pik und Herz begleiten als Leitmotiv durch den Abend. Auch kulinarisch: So pokert der Wintersalat mit einem raffinierten Himbeerdressing, und das Mille-feuille von Mostbröckli und Appenzeller Käse setzt alles auf eine Karte.

Die Chefin verführt als Herzdame mit herzförmiger Perücke ihren Herzkönig zum Tango. Tochter Jeannine gibt das Ass. Sie freue sich riesig, nach ihrer Babypause wieder auftreten zu können. Klavierspieler Oliver Buchmann ist seit zwölf Jahren Teil der Tingel-Tangel-Truppe. Malte Strunk lässt Diabolos wild durch die Luft tanzen, Lucky Loop turnt im Rad und Luftartistin Ronja Siewert hängt sich an die Bänder. Adrien Mirle verblüfft mit einer Handstandnummer und Musicaldarstellerin Alina Arenz singt.

Die zwei Clowns der Tessiner Compagnia Due sind seit fünf Jahren dabei. Ein Glücksfall: «Gute Komiker zu finden, ist sehr schwer», sagt Federer. Dieses Duo habe das Publikum ins Herz geschlossen. Die beiden haben die Tessiner Dimitri-Schule in Verscio absolviert.

Die Herzdame lädt ins Spiegelzelt. Darin erwartet das Publikum Akrobatik, Comedy und ein Vier-Gang-Menu. Bild: PD

Mutter und Tochter seit fast 20 Jahren zusammen im Showbiz

Seit bald 20 Jahren setzen Gabi Federer und ihre Tochter Jeannine Gleichmann-Federer auf den bewährten Mix aus Akrobatik, Zauberei, Musik, Comedy und Kulinarik. Wobei die Künstler auch Teller austragen und servieren, nach dem Motto «Artisten zum Anfassen».

Gabi und Jeannine Federer sind jeweils das ganze Jahr über am Planen. Alles wird selber gestaltet: vom Bühnenbild über die Kostüme bis hin zur Dekoration und dem Menu. Wobei sie auch gute Kontakte zum Theater St.Gallen haben, wo sie auch einmal etwas aus dem Fundus ausleihen dürfen. «Unser Variété ist ein Riesenprojekt voller verrückter Ideen», sagt Gabi Federer. Allein Kostüme und Infrastruktur kosten 50'000 Franken.

Bis am 29. Januar 2022 sind 28 Abendvorstellungen geplant, wovon neun bereits ausverkauft sind. Kaum startete der Vorverkauf, wurden schon 2000 Billette abgesetzt. Die Shows waren in den letzten zehn Jahren immer ausverkauft; pro Saison schauten sich jeweils 5000 Personen die Produktionen an. In diesem Jahr ist manches anders. Es gilt das 3-G-Prinzip; alle Artistinnen und Artisten sind geimpft.

