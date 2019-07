Waldbrandgefahr: Kanton St.Gallen erhöht Gefahrenstufe auf «erheblich» Der Kanton St.Gallen hat die Waldbrandgefahr in Teilen des Kantons auf die Stufe «erheblich» gesetzt. Dies habe aber keine direkten Massnahmen zur Folge, sagt Jörg Hässig vom kantonalen Forstamt. Tim Naef

Im vergangenen Jahr galt in weiten Teilen der Ostschweiz ein absolutes Feuerverbot; soweit ist es 2019 noch nicht. (Bild: Benjamin Manser)

Wer seinen Cervelat im Freien bräteln will, muss in den nächsten Tagen noch besser aufpassen. Der Kanton St.Gallen stuft die Waldbrandgefahr in Teilen des Kantons auf «erheblich» ein. Dies betreffe vor allem den Südosten des Kantons, sagt Jörg Hässig vom kantonalen Forstamt.

Die Beurteilung habe er am Dienstagmorgen vorgenommen. Die nächste Einschätzung folge am Donnerstag, die übernächste am Montag. «Dann können wir auch genauere Angaben zum 1. August machen.»

Hässig betont, dass die Stufe «erheblich» noch nicht zwingend Massnahmen zur Folge hat. «Es ist ein Hinweis, damit die Menschen noch vorsichtiger sind, wenn sie im Freien Feuer entfachen.»

Kanton St.Gallen als Spezialfall

Anders sieht das in anderen Kantonen der Schweiz aus. Luzern, Ob-, Nidwalden und Uri haben beispielsweise ein bedingtes Feuerverbot für das ganze Kantonsgebiet erlassen. Das bedeutet, dass nur noch in fest eingerichteten Feuerstellen ein Feuer entfacht werden.

Quelle: Kanton St.Gallen

Ein solches kantonales Verbot wäre aktuell in St. Gallen schwierig, so Hässig. «Im Gegensatz zu anderen Kantonen gibt es grosse topografische und wetterbedingte Unterschiede.» Deshalb werde die Situation nicht nur kantonal sondern auch regional beurteilt.

Weitere Hitzetage folgen

Zumindest in den nächsten Tagen, dürfte sich die Situation weiter verschärfen. Der Kanton St.Gallen schreibt in einer Information zur Waldbrandgefahr: «Auf das warme und trockene Wochenende folgen weitere heisse Tage.» Es würden Temperaturen bis zu 34 Grad Celsius erwartet. Die Waldbrandgefahr steige deshalb weiter an und «ist im südöstlichen Teil des Kantons erheblich». Deshalb sei an gut besonnten und windigen Stellen beim Feuern grosse Vorsicht geboten.

Stufe 2 im Kanton Thurgau

Auch im Kanton Thurgau hat man ein waches Auge auf die Trockenheitssituation und die damit entstehende Waldbrandgefahr. Diese befindet sich im Thurgau auf Stufe zwei von fünf. Es lasse sich nicht ausschliessen, dass auch dieses Jahr ein Feuerverbot für den Kanton erlassen werden müsse, heisst es in einer amtlichen Mitteilung.

Mit einem totalen Feuerverbot wie im Jahr 2018 rechnen die Behörden im Thurgau aber nicht. Wahrscheinlicher sei ein Feuerverbot in Wald und in Waldesnähe.

Ähnlich wie im Kanton St.Gallen wollen sich die Behörden im Hinblick auf den 1. August noch nicht zu weit vorwagen. Komme es aber zu einem Feuerverbot in Wald und Waldesnähe, wäre Feuerwerk mit einem Mindestabstand von 200 Metern zum Wald trotzdem erlaubt. «Gemeinden, die einen Funken in Waldesnähe planen, sollten sich vielleicht zur Sicherheit eine Alternative überlegen.»