Wahlunterlagen mit Fehlern verschickt: 16 Fälle im Kanton St.Gallen – Pannen auch im Kanton Thurgau

Doppelte oder lückenhafte Wahllisten: Im Kanton St.Gallen sind unvollständige Wahlunterlagen in den Briefkästen gelandet. Auch im Kanton Thurgau ist es zu Problemen gekommen. Janina Gehrig/Tim Naef/Christa Kamm-Sager

Vereinzelte Wahlunterlagen in den Kantonen St.Gallen und Thurgau sind unvollständig verschickt worden. (Bild: Keystone)

Drei bis vier Wochen vor den Wahlen erhalten die Stimmberechtigten die Unterlagen. So auch bei den anstehenden eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober. Genügend Zeit also, um die Listen mit den Kandidatinnen und Kandidaten eingehend zu studieren – und allfällige Fehler zu entdecken. So schlug die Staatskanzlei St.Gallen am Donnerstag Alarm. «Aufgrund eines Fehlers in der Produktion haben einzelne Stimmberechtigte unvollständige Stimmzettel-Sets für die Nationalratswahl 2019 erhalten», schreibt sie in einer Medienmitteilung.

Druckbögen wurden nicht richtig aussortiert

16 Personen aus den Gemeinden Oberbüren, Niederhelfenschwil, Eggersriet und Wil hätten sich bisher gemeldet, sagt Benedikt van Spyk, Vizestaatssekretär des Kantons St.Gallen, auf Anfrage. «Bei den betreffenden Couverts fehlen mehrere Wahllisten, dafür sind andere doppelt drin.»

Die Panne gehe auf ein technisches Problem beim sogenannten Sammelhefter zurück, wie der inzwischen vorliegende Bericht der Druckerei gezeigt habe. Nach kurzen Unterbrüchen beim «Ausrüstvorgang» seien die Druckbögen, die sich noch in der Maschine befanden, nicht ordnungsgemäss aussortiert worden. Es liege demnach ein Handlingfehler eines Mitarbeiters der Druckerei vor.

Die Staatskanzlei geht von Einzelfällen aus. «Wir gehen von unter 100 unvollständigen Wahlcouverts aus», sagt van Spyk. Auch wenn jeder Einzelfall ärgerlich sei, könne das Ausmass bei rund 320'000 verschickten Couverts nicht als gross bezeichnet werden.

Unterdessen seien sämtliche Parteien und St.Galler Gemeinden über den Fehler informiert worden.

«Wir wissen nicht, welche Couverts genau betroffen sind», sagt van Spyk. Deshalb könne man nicht aktiv auf die Betroffenen zugehen. Man solle sich bei der betreffenden Gemeinde melden, falls die Wahlunterlagen unvollständig seien, rät van Spyk.

Die Gemeinden hätten die Unterlagen auf Vorrat oder würden diese erneut verschicken. Deshalb seien keine zusätzlichen Kosten entstanden. Soweit er sich erinnere, sei es noch nie vorgekommen, dass sämtliche Wahlunterlagen neu gedruckt und versandt werden mussten, sagt van Spyk. Man gehe auch im vorliegenden Fall nicht von einem flächendeckenden Phänomen aus. Die Druckerei habe zudem während der gesamten Produktionszeit Stichproben gemacht. Dabei seien keine Fehler entdeckt worden.

Auch Fälle in Graubünden und im Thurgau

Auch andernorts haben die Druckmaschinen gestreikt oder die Mitarbeiter zu wenig kontrolliert. So wurde in der Zürcher Gemeinde Stäfa ein falsches Datum auf den Stimmrechtsausweis gedruckt. Statt des 20. Oktobers steht nun der 1. September drauf. Im Kanton Graubünden fehlen bei einzelnen Wahlzettelbüchlein mehrere Seiten oder sie sind abgeschnitten. Auch im Kanton Thurgau sind bisher mindestens zwei Fälle von fehlerhaft versandten Wahlunterlagen bekannt geworden. «Eine Stimmbürgerin hat sich bei uns gemeldet. In ihren Wahlunterlagen hat sie doppelte Listen aufgefunden. Andere Listen wiederum sind nicht vorhanden», sagt Marius Kobi, Leiter Rechtsdienst des Kantons Thurgau. «Diese Stimmbürgerin wird uns ihre Unterlagen zukommen lassen, damit wir den Fehler analysieren können.»

Die Staatskanzlei klärt ab, wo der Fehler passiert sein könnte. Für den Versand sind die Gemeinden selber verantwortlich. Noch dürften die Wahlunterlagen nicht bei allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angekommen sein. Und viele von den verschickten Couverts sind noch nicht geöffnet worden. Gut möglich also, dass weitere Fälle hinzukommen.