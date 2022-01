Susanne Vincenz ist im Gespräch für das FDP-Fraktionspräsidium

Wahlkarussell Die St.Gallerin Susanne Vincenz-Stauffacher ist im Gespräch für das Fraktionspräsidium der FDP Die St.Galler FDP-Nationalrätin überlegt sich eine Kandidatur als Fraktionschefin. Bereits zwei Interessenten gibt es in der Romandie. Adrian Vögele 12.01.2022, 16.41 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin und Präsidentin der FDP-Frauen. Bild: Britta Gut

Die FDP Schweiz befindet sich mitten in einem personellen Umbruch. Erst vor kurzem hat sie mit dem Aargauer Ständerat Thierry Burkart einen neuen Präsidenten gewählt. Auch die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher war im Vorfeld als mögliche Kandidatin genannt worden, sie hatte aber darauf verzichtet.

Jetzt steht auch an der Spitze der Bundeshausfraktion ein Wechsel bevor: Der Zürcher Nationalrat Beat Walti tritt als Fraktionschef zurück. Die Anmeldefrist für Kandidaturen läuft bis zum 8. Februar – und erneut ist Vincenz-Stauffacher im Gespräch: Die NZZ schrieb am Mittwoch, die St.Galler Nationalrätin dränge sich nicht vor, «steht aber für das Präsidium der FDP-Bundeshausfraktion bereit».

Auf Anfrage sagt Vincenz-Stauffacher, diese Formulierung treffe nicht zu:

«Ob ich selber kandidiere, ist noch völlig offen. Ich überlege mir das.»

Klar sei, dass sie sich als Präsidentin der FDP-Frauen an der Diskussion um die Nachfolge im Fraktionspräsidium beteilige. Denn: «Wenn man die Geschlechterverteilung im Parteivorstand anschaut, hätte es durchaus noch Platz für Frauen.» Dem Vorstand gehören 16 Personen an, Vincenz-Stauffacher und Vizepräsidentin Johanna Gapany (Freiburg) sind die einzigen weiblichen Mitglieder.

Zugleich betont Vincenz-Stauffacher: Das Geschlecht sei nur eines von verschiedenen Kriterien für das Fraktionspräsidium. So gebe es auch regionale Interessen:

«Ich habe Verständnis dafür, dass die Romandie Anspruch auf das Amt erhebt.»

Ob sich die Westschweiz auf eine Kandidatur einigen kann, ist noch unklar: Laut NZZ sind der Waadtländer Olivier Feller und der Neuenburger Damien Cottier im Rennen.

Eine überzeugte Milizpolitikerin

Vincenz-Stauffacher hatte sich im vergangenen Jahr gegen eine Kandidatur für das Parteipräsidium entschieden, um das Gleichgewicht zwischen Beruf und politischer Tätigkeit nicht zu gefährden. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte sie damals, sie sei eine überzeugte Anhängerin des Milizsystems: «Ich arbeite gerne als Anwältin, wo ich auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Auch meine Tätigkeiten als Ombudsfrau und Präsidentin der Stiftung Opferhilfe machen Freude. Die Gefahr, Politik im Elfenbeinturm zu betreiben, ist damit gebannt. Mit dem Präsidialamt wäre dieses Gleichgewicht ins Wanken geraten.»

«Person an der Fraktionsspitze muss Allianzen schmieden können»

Parteichefinnen und Parteichefs sind für ihre Tätigkeit oft im ganzen Land unterwegs. Für die Fraktionspräsidenten gilt das weniger. Dass aber auch das Führen einer Bundeshausfraktion viel zusätzlichen Aufwand mit sich bringt, ist in Bern bekannt. Wichtig sei, dass die Person an der Fraktionsspitze integrierend wirke, sagt Vincenz-Stauffacher. «Sie muss die verschiedenen Meinungen innerhalb der 41-köpfigen Fraktion zusammenbringen und Allianzen schmieden können. Auch sollte sie sich gut mit der Parteileitung verstehen und nach aussen kommunikativ sein.» Die Wahl der neuen Fraktionschefin oder des neuen Fraktionschefs der FDP findet am 18. Februar statt.