WAhlen Eine Regierungschefin für Liechtenstein? Am Sonntag, 7. Februar, stehen in Liechtenstein Landtagswahlen an. Die Quereinsteigerin und Juristin Sabine Monauni könnte die erste Frau an der Spitze des Kleinstaates werden. Günther Meier 05.02.2021, 05.00 Uhr

Ein Wahlplakat mit der Regierungschefkandidatin Sabine Monauni von der Fortschrittlichen Buergerpartei FBP. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

So wenig Spektakel war in Liechtenstein noch selten während eines Wahlkampfes. Dennoch sorgen die Wahlen vom kommenden Sonntag für grosse Spannung, denn letztlich geht es um eine historische Frage: Wird erstmals eine Frau als Regierungschefin gewählt oder bleibt der oberste Regierungssessel wie bisher für einen Mann reserviert?

Nachdem der amtierende Regierungschef Adrian Hasler nach zwei Mandatsperioden den Verzicht auf eine weitere Kandidatur erklärt hatte, richteten sich die Blicke auf die FBP, die Fortschrittliche Bürgerpartei. Denn die Vaterländische Union (VU), die in den letzten zwei Mandatsperioden den Juniorpartner in der Regierungskoalition spielte, hatte bereits ihre Absicht bekundet, den bisherigen Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch ins Rennen um das Amt des Regierungschefs zu schicken.

Zwischen Sensation und Skepsis

Regierungschefskandidatin Sabine Monauni

Bild: Benjamin Manser

Die FBP schaffte mit der Nomination von Sabine Monauni eine kleine Sensation, die viel Zustimmung und auch etliche Skepsis auslöste. Für Spannung ist gesorgt, denn bisher trauten sich die Parteien nicht, eine Frau für das höchste Regierungsamt vorzuschlagen, obwohl Liechtenstein seit 1984 den Frauen das Stimm- und Wahlrecht zuerkennt.

Monauni wie Risch strahlen derzeit von Plakaten an den Strassenrändern, aber auf den Wahllisten sind beide nicht zu finden. Gewählt wird vom Volk nur das Parlament, das wiederum die Regierung wählt bzw. seinen Wahlvorschlag dem Erbprinzen als dem regierenden Staatsoberhaupt zur Ernennung vorschlägt. Kann die FBP ihren Wahlsieg von 2017 wiederholen, wird Sabine Monauni zur ersten Regierungschefin Liechtensteins gewählt. Gewinnt die VU, kann Daniel Risch vom Stellvertreter zum Regierungschef aufsteigen.

Der bisherigen Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch kandidiert ebenfalls. Bild: Ikr

Weil sich erstmals fünf Parteien um Parlamentssitze bewerben, dürften weder FBP noch VU die absolute Mehrheit gewinnen, womit es voraussichtlich erneut zu einer FBP-VU-Regierungskoalition kommen wird. Auch für diesen Fall haben beide Parteien ein wenig die Weichen gestellt. Sabine Monauni hat ihre Bereitschaft erklärt, in einer künftigen Koalitionsregierung auch als einfaches Regierungsmitglied oder Regierungschef-Stellvertreterin zu arbeiten. Demgegenüber gibt es für Daniel Risch nach vier Jahren als Regierungschef-Stellvertreter nur eine Option – entweder den Chefsessel oder Rückzug.

Quereinsteigerin und Juristin

Sabine Monauni ist, wie in Liechtenstein bei den Nominationen für die Regierung sehr oft üblich, eine Quereinsteigerin, die noch kein politisches Mandat innehatte. Aber die Juristin mit einem Nachdiplom in Europarecht, die derzeit die Botschaft in Brüssel bei der EU leitet, verfügt als frühere Mitarbeiterin in der EWR-Stabstelle und im Ministerium für Gesellschaft über Verwaltungserfahrung. Die Nomination einer Frau für das höchste Regierungsamt ist in der Bürgerpartei mit grosser Zustimmung, aber auch mit einer Portion Skepsis aufgenommen worden.

Die Frage, ob die Zeit schon reif sei für eine Frau an der Regierungsspitze, war in der Öffentlichkeit öfter zu vernehmen. Befürworter werfen in die Waagschale, die Frauen würden sich in der Politik im Vormarsch befinden, nachdem die Frauen bei den Gemeindewahlen vor einem Jahr 41 Prozent der Gemeinderatssitze erobern konnten. Für Sabine Monauni stellt nicht das Geschlecht das Hauptkriterium dar, wie sie in einem Interview sagte, sondern die Qualifikation. Ähnlich tönt es von VU-Seite, wo die Erfahrung von Daniel Risch als Regierungsmitglied und Leiter der Ministerien für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport unterstrichen wird.

Frauenmehrheit zeichnet sich ab

Egal, ob es eine Koalitionsregierung unter FBP- oder VU-Führung geben wird, die künftige Regierung Liechtensteins erhält eine Frauenmehrheit. Um ihre Bereitschaft zu einer Fortsetzung der Regierungskoalition zu unterstreichen, nominierten beide Parteien nur drei Personen in die fünfköpfige Regierung, jeweils zwei Frauen und einen Mann. Der Juniorpartner einer Koalition, der zwei Regierungssitze erhält, wird damit auf eine nominierte Person verzichten müssen. Verliert die VU die Wahlen und scheidet Risch als Regierungsmitglied aus, entsendet die VU zwei Frauen in die Regierung. Wenn die FBP als Mehrheitspartei scheitert, muss entschieden werden, ob eine der Frauen oder der Mann über die Klinge springen muss. In einer FBP-dominierten Regierung werden nach heutigem Stand damit vier Frauen sitzen, in einer VU-Regierung wären es mindestens drei weibliche Regierungsmitglieder. Allerdings unter der Voraussetzung, dass keine neuen Nominationen vorgenommen werden – was in der Vergangenheit auch schon passiert ist.

Eine FBP- oder VU-Alleinregierung erscheint derzeit wenig wahrscheinlich, weil die Bürgerpartei wie die Union bei den letzten Wahlen weit weg waren von der absoluten Mehrheit. Die FBP wies noch einen Stimmenanteil von 35,2 Prozent auf, die VU lag mit 33,7 Prozent leicht darunter. Das Stimmenpotenzial der grünen Freien Liste, die bei der letzten Wahl nach einem leichten Zuwachs 12,6 Prozent erreichte, wird kaum ausreichen, um sich als Koalitionspartner zu empfehlen.

Rein rechnerisch hätte es 2017 der Gruppierung «Die Unabhängigen», die einen als sensationell bezeichneten Stimmenanteil von 18,4 Prozent eroberten, als Mehrheitsbeschafferin für eine neue Koalitionsregierung gereicht. Aber weder Union noch Bürgerpartei konnten sich mit dem zuweilen chaotischen Politikstil der Unabhängigen eine Kooperation vorstellen, ganz abgesehen davon, dass sich die Unabhängigen als Opposition profilieren und nicht in einem Koalitionsprogramm einzwängen lassen wollten.

Schaffen alle Parteien den Einzug ins Parlament?

Im Verlaufe der vergangenen Legislaturperiode veränderte sich die Situation bei den Unabhängigen, die mit ihrem Sensationsergebnis als eigentliche Wahlsieger galten. Interne Auseinandersetzungen führten zu einer Aufspaltung. Eine Gruppierung tritt weiterhin als «Die Unabhängigen» bei den Wahlen an, die «Abweichler» haben sich unter der Bezeichnung «Demokraten für Liechtenstein» gesammelt. Während die Unabhängigen nur mit fünf Kandidaten antreten, legten die Demokraten eine Liste von 16 Kandidatinnen und Kandidaten für die 25 Parlamentssitze vor. Ob die zwei getrennt marschierenden Gruppierungen gesamthaft das Resultat der letzten Wahl erreichen werden, bleibt vorerst eine offene, in der Öffentlichkeit oft diskutierte Frage.

Ebenso gehen die Prognosen darüber auseinander, ob im künftigen Parlament alle fünf Parteien vertreten sein werden. Das Wahlrecht verlangt vor dem Einzug in den Landtag eine relativ breite Verankerung in der Wählerschaft: Zur Mandatszuteilung werden nur Parteien zugelassen, die eine Sperrklausel von 8 Prozent der gesamten gültigen Stimmen überwinden konnten.