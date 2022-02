Eigenkapital der HSG wächst: Regierung kündigt Obergrenze an

Wachsende Reserven St.Galler Hochschulen haben über 270 Millionen Franken Eigenkapital – jetzt kündigt die Regierung Obergrenzen an und verlangt mehr Investitionen Die Hochschulen im Kanton St.Gallen sollen mehr anfangen mit ihrem Geld: Darauf zielt die Regierung mit einer neuen Verordnung. Insbesondere das Kapital der HSG ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Die Universität St.Gallen finanziert etwa die Hälfte ihrer Kosten selber – und verfügte im Jahr 2020 über 187 Millionen Franken Eigenkapital. Bild: Michel Canonica

Die St.Galler Hochschulen erhalten weniger Geld vom Kanton: Dies hat das Parlament im vergangenen Jahr entschieden – es handelt sich um eine Sparmassnahme. Der jährliche Staatsbeitrag für die Universität St.Gallen (HSG) wird um 3,7 Millionen Franken gekürzt, jener für die Fachhochschule OST um 2,7 Millionen, jener für die Pädagogische Hochschule (PHSG) um 1,8 Millionen.

Allerdings dürfe das nicht zu einem Abbau in der Lehre führen, hatte die Finanzkommission zugleich verlangt. «Vielmehr sollen auch die vorhandenen Eigenkapitalien der Hochschulen aktiver genutzt werden.» Aber wie steht es um die finanziellen Reserven der Hochschulen? Dies wollte die SP-Fraktion bereits im Herbst 2020 von der Regierung wissen.

Jetzt hat die Regierung geantwortet: Sie habe die Hochschulen beauftragt, den Umgang mit Eigenmitteln zu überprüfen. Dies vor allem, weil das Fondskapital der HSG markant steige. Der Kanton schliesst mit den Hochschulen jeweils mehrjährige Leistungsvereinbarungen mit entsprechenden Staatsbeiträgen ab. Was aber mit Ertragsüberschüssen am Ende einer solchen Periode passiert, ist bislang nicht festgelegt. Die Finanzkommission habe für letzteres bereits 2018 eine Regelung verlangt, schreibt die Regierung. Die Arbeiten hierzu sind aktuell im Gang. Natürlich spielen im Haushalt der Hochschulen nebst den Staatsbeiträgen auch Drittmittel eine wesentliche Rolle. So finanziert sich die HSG etwa zur Hälfte selber.

Von 183 auf 273 Millionen Franken

Das Zahlenmaterial, das die Regierung vorlegt, zeigt: Das Kapital der St.Galler Hochschulen ist in der Tat deutlich angewachsen – von 183 Millionen Franken im Jahr 2015 auf 273 Millionen Franken im Jahr 2020 (siehe Grafik). Die Beträge sind allerdings je nach Hochschule sehr unterschiedlich. Bei der HSG allein nahmen die Reserven von 130 auf 187 Millionen Franken zu.

Die Reserven teilen sich auf in Grundkapital, Fondskapital und freies Kapital. Für das Grundkapital – das explizit dem Ausgleich unerwarteter Schwankungen bei Einnahmen und Ausgaben dient – hat der Kanton einen Zielwert festgelegt: 40 Prozent des jährlichen Kantonsbeitrags. Bei der HSG sind das 21,7 Millionen Franken; die Uni hat diese Schwelle schon vor Jahren erreicht. Anders bei den anderen beiden Hochschulen: Die PHSG soll den Mindestbetrag bis Ende 2022 erreichen – durch ausserordentliche Einlagen des Kantons –, bei der Fachhochschule OST ist das Ziel noch nicht in Sicht.

Gegen «unkontrolliertes Wachstum»: Regierung plant Obergrenzen

Das Fondskapital, das für besondere Aufgaben vorgesehen ist, stellt an der Universität und an der OST den grösseren Teil der Finanzreserven dar. An der HSG sind es im Jahr 2020 153 Millionen Franken. Weil dieser Wert seit Jahren zunimmt, verlangte die Regierung von der HSG, Möglichkeiten zu einer künftigen erhöhten Finanzierung des Kernhaushalts durch die Institute und Weiterbildungseinheiten aufzuzeigen. Diese Vorschläge hat die Universität inzwischen gemacht, die konkrete Regelung wird noch ausgearbeitet. Klar ist aber laut der Regierung Folgendes:

«Die neuen Regelungen zielen darauf, eine aktivere Bewirtschaftung des Eigenkapitals der Institute, Forschungsstellen und der Executive School zu erreichen und damit einem ‹unkontrollierten› Wachstum des Eigenkapitals entgegenzuwirken.»

Beim Fondskapital soll daher jede Hochschule ab dem kommenden Jahr eine Obergrenze einhalten müssen. Das Geld soll nebst der Stärkung des Kernhaushalts vermehrt zur Weiterentwicklung der Hochschulen genutzt werden.

Rückzahlungen an den Kanton?

Wenn der Staatsbeitrag nicht ausgeschöpft wird, soll er zunächst der Aufstockung des Grundkapitals der Hochschule bis zur 40-Prozent-Grenze dienen. Der Rest soll dann zwischen Hochschule und Kanton aufgeteilt werden. Das heisst: Der Kanton rechnet auch mit allfälligen Rückzahlungen. Die Regierung wird die neuen Verordnungen für die Hochschulen voraussichtlich im März erlassen.

Zugleich betont die Regierung, die Hochschulen würden ihre Autonomie behalten und weiterhin selber über die Verwendung ihrer Mittel bestimmen – «im Rahmen ihrer Zweckbestimmung».

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Michel Canonica

SP zeigt sich vorerst zufrieden

Die SP begrüsst das Vorgehen, wie Fraktionschefin Bettina Surber auf Anfrage sagt – auch wenn noch nicht klar sei, wie die Bestimmungen dann im Detail aussähen. «Dass die ständig wachsenden und gehorteten Eigenkapitalien der Institute verstärkt für die Weiterentwicklung der Universität und der Fachhochschulen genutzt werden sollen, ist sehr zu begrüssen.»

Die SP erhofft sich damit mehr Spielraum für die Lehre und Forschung, «und insbesondere zur breiteren Ausrichtung der Universität», wie Surber sagt. Wichtig sei, «dass das neue Finanzierungsmodell nicht als Sparinstrument des Kantons verstanden wird».

Sparmassnahme hat Auswirkungen auf das Personal an OST und PHSG

Welche Auswirkungen hat nun die Kürzung der Staatsbeiträge, welche die bürgerliche Mehrheit im Parlament beschlossen hat? Die HSG wird voraussichtlich stärker auf Eigenmittel und Drittmittel zurückgreifen, wie es in der Botschaft zum Entlastungsprogramm heisst. Die PHSG stellt Einsparungen beim Personal in Aussicht – wobei die Dozentinnen und Dozenten für ein Vollpensum mehr Leistung erbringen müssten. Der geplante Ausbau der Forschung werde geschmälert. Die OST sieht unter anderem eine Erhöhung der Drittmittel vor – «wodurch sich der Leistungsdruck auf die betroffenen Mitarbeitenden erhöht».

