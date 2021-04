Vorwürfe Thurgauer Heimatschutz kritisiert Denkmalpflege: Bei Schlossherren geht auf einmal, was sonst nicht möglich ist Seit der Thurgauer Heimatschutz mit einem Rekurs zwei Wände in Schloss Eugensberg retten will, ist dort Feuer im Dach. Jetzt legt der Verband mit Vorwürfen an die Adresse des Amts für Denkmalpflege nach: Es handle bei potenten und einflussreichen Eigentümern anders als sonst. Christian Kamm 09.04.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick ins Treppenhaus von Schloss Eugensberg. Bild: Andrea Stalder

Der Thurgauer Heimatschutz wirft der kantonalen Denkmalpflege Befangenheit im Fall Schloss Eugensberg vor.

Als beratende Fachstelle ohne Entscheidungsbefugnis könne sie gar nicht befangen sein, argumentiert die Denkmalpflege.

«Bei Schutzobjekten geht man in der Regel von einem integralen Schutz aus», sagt Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes. Darauf habe auch das kantonale Amt für Denkmalpflege immer wieder zu Recht beharrt. «Denn die Innenstruktur muss ebenfalls erhalten und unter Schutz gestellt werden.»

Gianni Christen, Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz.

Bild: Ralph Ribi

Umso saurer stösst den Heimatschützern auf, dass die neuen Besitzer des als besonders wertvoll eingestuften Schlosses Eugensberg zwei Innenwände abbrechen wollen – mit dem Segen der Denkmalpflege. Mitte Februar reichte der Heimatschutz deshalb Rekurs ein, was einen sofortigen Baustopp auslöste. Es wird damit gerechnet, dass dieser rund ein Jahr dauern wird (wir berichteten). Wie schon im Fall Schloss Sonnenberg seien auch bei Eugensberg bereits vor dem Kauf verbindliche Zusagen gemacht worden, kritisiert nun Christen.

Mit Beziehungen erreicht man angeblich mehr

Das kritisierte Amt für Denkmalpflege weist den Vorwurf zurück. Sein Amt könne aus rechtlicher Sicht gar keine verbindlichen Zusagen machen, nimmt dessen Chef Giovanni Menghini Stellung. Man wirke als beratende Fachstelle gegenüber den Gemeinden, «denen eine solche Entscheidungsbefugnis zusteht». Im Fall Eugensberg habe die Gemeinde ein Vorentscheidungsgesuch zum möglichen Rückbau der fraglichen Innenwände positiv entschieden. Gleichzeitig bestätigt Menghini: «Ein Entscheid, der aus Sicht des Amtes für Denkmalpflege vertretbar ist.» Die betroffenen Wände befinden sich im ersten Obergeschoss des Schlosses. Es handelt sich um weitgehend leichte Ausbauten aus dem 20. Jahrhundert; mit ihrer Entfernung soll mehr Helligkeit ins Schloss.

Der Heimatschutz geht mit seiner Kritik am Amt für Denkmalpflege aber noch weiter. Man habe den Eindruck gewonnen, dass in der Thurgauer Denkmalpflege mit unterschiedlichen Ellen gemessen werde, lautet Christens Generalkritik.

«Wo einflussreiche Eigentümer mit Geld etwas erreichen wollen, wird anders gehandelt.»

Diese Leute hätten Verbindungen zu Wirtschaft und Politik und deshalb auch mehr Möglichkeiten. Und andere Anwälte.

«Verhältnismässig kleiner Eingriff»

Zwar sei der Erhalt des baukulturellen Erbes im Kanton Thurgau das oberste Anliegen der Denkmalpflege. Dennoch gelte es auch hier, die verschiedenen Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen und eine für alle Beteiligten tragbare Lösung zu finden, nimmt Amtschef Giovanni Menghini Stellung:

Giovanni Menghini, Chef des Thurgauer Amtes für Denkmalpflege. Bild: PD

«Aus unserer Sicht ist es sehr erfreulich, dass die Eigentümer des Schlosses Eugensberg das Schloss praktisch integral erhalten und unterhalten möchten.»

Deshalb sei aus Sicht des Amtes dieser verhältnismässig kleine Eingriff der Entfernung der zwei Innenwände auch «in der Gesamtabwägung vertretbar».

Eine Position, die den Heimatschutz nicht zu überzeugen vermag. Laut Christen wollten die neuen Eigentümer auch zwei Badewannen entfernen – und hier habe sich die Denkmalpflege dagegen ausgesprochen. «Bei Badewannen ist man konsequent, bei den Wänden nicht», enerviert sich der Geschäftsführer des Heimatschutzes. Nur wenn das Aussen und Innen stimmig seien, behalte ein Gebäude seinen Wert. «Sonst bekommen wir Disneyland.»

Ein neuer Chef im Amt

Hat die Breitseite des Heimatschutzes vielleicht auch mit einer Personalie im Amt für Denkmalpflege zu tun? Schliesslich gibt dort mit Giovanni Menghini ein neuer Chef seit etwas mehr als einem Jahr den Ton an. Der erfahrene Kunsthistoriker übernahm die Amtsleitung am 1. Februar 2020 von Ruedi Elser. Menghini leitete zuvor bei den SBB die interne Fachstelle für Denkmalpflege und richtete sie neu aus. Und er war auch schon zwei Jahre Denkmalpfleger des Kantons Graubünden. Auf die Frage, ob er mit seiner Kritik auf Personen abziele, antwortet Christen ausweichend:

«Personen mögen mitspielen, aber sie sind nicht der einzige Faktor.»

Externe Sicht beiziehen

Die Heimatschützer verlangen im Fall Eugensberg nun den Beizug einer unabhängigen Stimme von aussen. Konkret: Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) soll ein Gutachten zu den Streitpunkten erstellen. Dass das kantonale Amt dafür nicht Hand bieten wollte, zeigt laut Christen nur, «wie befangen es ist». Menghini widerspricht:

«Als zuständige beratende Fachstelle ohne Entscheidungsbefugnis kann unser Amt gar nicht befangen sein.»

Einzelne Mitarbeiter könnten befangen sein, wenn eine Nähe zur Bauherrschaft bestünde. «Dies ist nicht der Fall.»

Bis jetzt sei in Sachen Eugensberg die Gemeinde Entscheidungsinstanz gewesen, so Menghini weiter. Und eine Gemeinde könne kein Gutachten bei der ENHK in Auftrag geben. Nun liege das Verfahren beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) als Rekursinstanz, das ein solches Gutachten in Auftrag geben könnte. «Ob es sich dazu entscheidet, wird der weitere Verlauf des Verfahrens zeigen.»