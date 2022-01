Vorsorge «Corona hat vielen bewusst gemacht, dass es sie auch treffen könnte»: Immer mehr Menschen im Kanton St.Gallen erstellen Patientenverfügungen Was macht mein Leben lebenswert? Diese Frage ist während der Coronapandemie wieder in den Fokus gerückt. Nicht nur deshalb erstellen immer mehr Leute eine Patientenverfügung. Fachpersonen empfehlen, diese unbedingt ärztlich absegnen zu lassen. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Ob man im Falle einer Urteilsunfähigkeit reanimiert werden möchte oder nicht, kann man in einer Patientenverfügung festhalten. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

«Für den Fall, dass ich urteilsunfähig werde, möchte ich nicht reanimiert werden.» «Ich möchte meine Organe spenden.» Oder: «Ich wünsche in jedem Fall die wirksame Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen wie Angst, Unruhe, Atemnot und Übelkeit.» Solche und weitere Anordnungen, etwa über lebenserhaltende Massnahmen, können in einer Patientenverfügung schriftlich festgehalten werden. Diese soll bei schwierigen Entscheiden Angehörigen, Pflegefachleuten und Ärzten weiterhelfen, wenn die Patientin oder der Patient selbst nicht mehr ansprechbar ist. Die Beispiele stammen aus der Kurzversion, welche die FMH, der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, online zur Verfügung stellt.

Hat die Coronapandemie vor Augen geführt, wie zerbrechlich das Leben sein kann? Oder hat sie die Leute dazu veranlasst, dass sie sich vermehrt mit ihren Wertvorstellungen zum Leben oder ihren Befürchtungen bezüglich Krankheit, Sterben und Tod befassen und genau festhalten wollen, inwiefern ihr Leiden zu lindern oder ob ihre Lebenszeit um jeden Preis zu verlängern sei? Miodrag Filipovic, ärztlicher Leiter der chirurgischen Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen, sagt:

«Corona hat sicher vielen bewusst gemacht, dass es sie auch treffen könnte.»

Filipovic hat die Triagerichtlinien bei Ressourcenknappheit der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) mitausgearbeitet.

Zahl jener, welche eine Patientenverfügung ausfüllen, hat zugenommen

Die SAMW und das Bundesamt für Gesundheit bemühten sich jedoch schon länger darum, der Gesamtbevölkerung nahezulegen, sich stärker mit den Themen Lebensplan, Krankheit und Sterben auseinanderzusetzen, um die gesundheitliche Vorausplanung zu stärken. So habe die Zahl jener, die eine Patientenverfügung verfassen, in den vergangenen Jahren generell zugenommen. Inwiefern Corona dazu beigetragen hat, kann Filipovic nicht beziffern. Denn gerade von jenen, die sich mitten im Leben glaubten, liegen oft keine vorgängig verfassten Willensbekundungen vor.

16 Patientinnen und Patienten lagen zum Zeitpunkt des Gesprächs Mitte Dezember mit Covid-19 auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen. Von ihnen waren bis auf eine Person alle ungeimpft und von niemandem lag eine Patientenverfügung vor, sagt Filipovic. Viele würden unter Atemnot leiden und müssten beatmet werden, was bereits eine invasive Behandlung bedeutet. Vielen sei dies aber nicht bewusst. So komme es häufig vor, dass selbst wenn eine Patientenverfügung vorliege, diese oft Widersprüche aufweise. Oft wünschen sich die Patienten reanimiert, aber nicht beatmet zu werden. Das schliesst sich gegenseitig aus.

Fachpersonen sollen beim Ausfüllen helfen

Filipovic plädiert deshalb dafür, dass Fachpersonen dabei helfen, die Versionen korrekt auszufüllen. Das könne in Form eines Beratungsgesprächs beim Hausarzt erfolgen. «Auch Angehörige sollten unbedingt miteinbezogen werden», sagt er. Ein weiteres Problem sei, dass die Papiere häufig nicht verfügbar seien, etwa zu Hause irgendwo in einer Schublade liegen und niemand davon wisse.

Filipovic findet, alle sollten sich über Fragen zum Leben und Sterben Gedanken machen.

«Jede und jeder von uns könnte plötzlich in eine Situation geraten, in der er oder sie aus dem Leben gerissen wird – unabhängig vom Alter.»

Die wichtigste Frage, die man sich in den verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu stellen müsse, sei: «Was ist mir im Leben wichtig und was macht mein Leben lebenswert?» Das Alter sei dabei nicht der ausschlaggebende Punkt, dieses verändere aber die Prognose. Von einem Schädelhirntrauma etwa erholt sich ein 30-Jähriger meistens schneller als ein 60-Jähriger.

Jene, die eine Patientenverfügung besitzen, sterben häufig nicht im Spital

Was Covid-19 betrifft, bekommen Filipovic und sein Team jene Patienten, die eine Patientenverfügung besitzen, häufig gar nicht mehr zu sehen: ältere Menschen, die auf lebenserhaltende Massnahmen verzichten und zu Hause oder in Heimen sterben.

So empfiehlt der Heimverband Curaviva seit Jahren jeder Bewohnerin und jedem Bewohner, der in ein Heim eintritt, unbedingt eine Patientenverfügung zu verfassen, solange er oder sie noch urteilsfähig ist. «Wir erhalten jeweils bei Heimeintritt eine Kopie der Verfügung, welche die Klienten zusammen mit ihren Angehörigen verfasst haben», sagt etwa Conny Bänziger vom Altersheim Geserhus in Rebstein. Damit sei alles geregelt, gerade auch für Klienten, die irgendwann nicht mehr urteilsfähig, etwa dement, würden.

«Das ist für die Mitarbeitenden von grossem Vorteil.»

Jetzt, wo es vorkomme, dass Bewohner mit Corona in ein Spital eingeliefert oder im Heim palliativ betreut werden müssten, «kommt es uns sehr zugute, dass wir dank der Patientenverfügungen Unstimmigkeiten ausräumen können». Corona habe das Bewusstsein für Patientenverfügungen nicht verändert, aber bestimmt nochmals geschärft, sagt Heimleiter Laurent Déverin, der auch den Arbeitgeberverband Curaviva St.Gallen präsidiert.

Aktuell besässen von 47 Bewohnenden alle eine Verfügung. Und: Die meisten wünschten sich keine lebenserhaltenden Massnahmen, auch wenn über 80 Prozent von ihnen gegen Corona geimpft seien.

«Vor allem auf ältere Menschen zu fokussieren, ist ethisch nicht vertretbar»

Auch laut Thomas Diener, Geschäftsleiter von der Pro Senectute Kanton St.Gallen, haben Patientenverfügungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Genaue Zahlen dazu hat auch er nicht. Corona habe einmal mehr aufgezeigt, wie sinnvoll es sei, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Doch gerade seine Organisation, welche ältere Menschen beim Erstellen von Patientenverfügungen unterstützt und berät, sei in der aktuellen Situation etwas zurückhaltend mit dem Thema. Es sei ethisch nicht vertretbar, in der jetzigen Pandemie den Fokus auf ältere Menschen zu legen. Denn:

«Es könnte so rüberkommen: Die Älteren sollten jetzt subito eine Patientenverfügung erstellen, damit sie nicht die Intensivstationen verstopfen.»

Auch Filipovic betont, Patientenverfügungen seien keineswegs nur für ältere Menschen ein Thema. Während es bei der Patientenverfügung um individuelle Überlegungen und Entscheidungen zum Lebensplan und Lebensende geht, stehen bei anderen ethischen Abwägungen Verantwortung für andere, Solidarität und Mitdenken im Vordergrund.

So gibt es für den Intensivmediziner auch eine moralische Impfpflicht. «Die Behauptung, wer sich nicht impfen lasse, handle eigenverantwortlich, ist falsch. Denn es ist ein potenzieller Übergriff auf die Integrität der anderen.» Filipovic verdeutlicht: Wenn ein Ungeimpfter auf der Intensivstation dazu beitrage, dass ein Krebspatient auf eine Operation warten müsse, raube er diesem Lebenszeit und nehme in Kauf, dass dieser länger leiden müsse.

Wie fülle ich eine Patientenverfügung aus? Mit Hausarzt und Angehörigen absprechen In einer Patientenverfügung hält jemand schriftlich fest, was seine Einstellung zu medizinischen Massnahmen ist, und hinterlässt Anordnungen für den Fall der Urteilsunfähigkeit. Der schriftlich festgehaltene Patientenwille führt bei schwierigen Entscheidungen zu einer Entlastung von Familienangehörigen. Die Patientenverfügung soll an einem leicht auffindbaren Ort aufbewahrt, eine Kopie davon einer vertretungsberechtigten Person, dem Hausarzt und dem Behandlungsteam übergeben werden. Es gibt lange und kurze Versionen von Patientenverfügungen, welche etwa von der FMH, vom Verein Advance Care Planning oder anderen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Unterstützung beim Ausfüllen einer Patientenverfügung erhalten Patientinnen und Patienten akut von spitalinternen Beratungsdiensten, ansonsten geben auch die Patientenorganisation SPO, Pro Senectute, Caritas oder die Beratungsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Auskunft. Thomas Diener von Pro Senectute Kanton St.Gallen rät, dass man sich dazu auch mit einem Hausarzt bespricht und Angehörige miteinbezieht. «Es braucht medizinisches Wissen. Die Ausführlichkeit der Patientenverfügung ist letztlich matchentscheidend, ob der Wille auch zum Tragen kommen kann.» Auch empfiehlt Diener, das Verfasste regelmässig zu überprüfen. «Die Lebenssituation kann sich ändern.» Öffentlicher Vortrag Patientenverfügung: Wann, wie und wofür? Am 8. Februar findet am Kantonsspital St.Gallen, von 19.30 bis 21 Uhr, ein öffentlicher Vortrag zum Thema Patientenverfügung statt, an dem unter anderem auch Miodrag Filipovic zu hören ist. Der Vortrag wird via Livestream übertragen. Weitere Infos online.

