Fernbedienung defekt: Mann schliesst sich in Auto ein

Vorarlberg Fernbedienung defekt: 71-jähriger Mann schliesst sich an praller Sonne in Auto ein Weil die Fernbedienung seines Autos nicht mehr funktionierte, ist ein 71-jähriger Schweizer in Vorarlberg in eine missliche Lage geraten: Er konnte sich nicht mehr aus dem zugeschlossenen Auto befreien. 22.07.2021, 15.16 Uhr

Das verriegelte Fahrzeug liess sich nicht mehr öffnen. Symbolbild: Keystone

(lpv/chs) Ein 71-jähriger Schweizer und seine Bekannte kamen am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr vom Wandern zum Parkplatz der Zamangbahn in Schruns zurück. Als sich der Mann in seinen dort geparkten PKW setzte, merkte er, dass etwas mit der Fahrzeugschlüssel-Batterie nicht stimmte und wechselte diese.