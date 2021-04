Vor Gericht Nach versuchter Tötung mit Steakmesser und Schnapsflasche: Angeklagter zu vier Jahren verurteilt Ein Mann hat versucht, seinen Freund zu töten, weil er glaubte, dieser habe mit seiner Frau geschlafen. Das Kreisgericht Rorschach verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und verhängt eine ambulante Behandlung. Adrian Lemmenmeier-Batinić 29.04.2021, 15.19 Uhr

Vier Jahre muss der Mann, der mit einer Baileys-Flasche auf seinen Freund losging, hinter Gittern. Das Kreisgericht Rorschach hat ihn wegen versuchter vorsätzlichen Tötung, mehrfacher Drohung, Hausfriedensbruchs, mehreren Drogendelikten und Fahren im fahrunfähigem Zustand schuldig gesprochen. Er erhält ausserdem eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 30 Franken und eine Busse von 600 Franken. Dazu verordnete das Gericht eine ambulante Therapie zur Behandlung der Drogenprobleme des Angeklagten - und einen zehnjährigen Landesverweis.



«Ich habe gemeint, ich komme nicht mehr lebend raus »

Im Dezember 2019 hat der Beschuldigte seinem Opfer, einem ehemaligen Freund und WG-Kollegen, mit dem Tod gedroht, weil er glaubte, dieser habe mit seiner Frau geschlafen. Einen Tag später suchte er den Mann in seiner Wohnung in Rorschach auf. An der Tür sagte er, er wolle nur reden. Sein Freund liess ihn trotz der Drohungen eintreten.



Davon, was sich genau in der Wohnung abspielte, erzählen Täter und Opfer vor Gericht unterschiedliche Versionen. Als er die Tür geöffnet habe, habe ihm der Angeklagte direkt eine Baileys-Flasche an den Kopf geschlagen, sagt der Geschädigte. Der Beschuldigte hält dagegen, das Opfer habe ihn zuerst beleidigt und attackiert. Nach zwei Schlägen sei er zu Boden gegangen, sagt das Opfer. Dann habe der Täter mit einem Steakmesser aus der Küche auf ihn eingestochen. Der Angeklagte entgegnet, das Opfer habe das Messer zuerst ergriffen. Wie es danach in seine eigenen Hände gelangt sei, daran könne er sich nicht erinnern. «Alles ging sehr schnell.»

Nach dem Kampf gelang es dem Opfer zu fliehen. Der Mann, der Kopf- und Stichverletzungen, Schürfungen und Schwellungen davontrug, rettete sich auf die Strassen Rorschachs, wo Passanten den Notruf verständigten. «Ich habe gemeint, ich komme da nicht mehr lebend raus», sagt er heute vor Gericht. Der Beschuldigte blieb unverletzt.



«Kokain hat mir die Freiheit genommen»

Das Gericht ist zur Überzeugung gelangt, dass die Darstellungen des Opfers glaubhaft sind. «Sie sind detailliert und voller Realitätskriterien», sagt die Richterin in der mündlichen Begründung des Urteils. Die Aussagen des Beschuldigten hingegen seien wenig überzeugend und widersprächen zum Teil dem objektiven Spurenbild.

Die Verteidigung hatte in wesentlichen Punkten einen Freispruch gefordert. Statt auf versuchte vorsätzliche Tötung plädierte sie auf versuchten Totschlag, da der Täter in einem Eifersuchtswahn, also in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung, gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert, die Verteidigung hielt drei Jahre für angemessen.



Der Beschuldigte gibt zu, 2019 ein Drogenproblem gehabt zu haben. «Kokain hat mir meine Arbeit, meine Familie und meine Freiheit genommen», sagt er. Heute glaube er nicht mehr, dass ihn seine Frau damals mit seinem Freund betrogen habe. Er entschuldigt sich für die Attacke auf seinen ehemaligen WG-Kumpanen. Dieser sagt aus, der Beschuldigte habe damals auch seine Frau und seinen Sohn misshandelt. Als Privatkläger erhält das Opfer Schadensersatz in Höhe von rund 800 Franken. Für die weitere Forderung nach einer Genugtuung verweist das Gericht auf den Zivilweg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.