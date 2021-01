Vor Gericht «Alle glaubten, ich führe ein normales, bürgerliches Leben»: Ostschweizer Serientäter gesteht sieben Banküberfälle Innert drei Jahren hat ein junger Automechaniker in der Region St.Gallen mehrere Banken und Tankstellen ausgeraubt. Vor Gericht gesteht er die Taten und erzählt, wovon ihn seine Festnahme erlöst hat. Dem Mann drohen vier bis sechs Jahre Gefängnis. Adrian Lemmenmeier-Batinić 14.01.2021, 18.19 Uhr

Im Juli 2017 betritt der Täter die Acrevis-Filiale in Wittenbach. In der rechten Hand eine ungeladene Gaspistole, in der linken eine Tasche des Discounters Lidl: «Fresh & Crazy» ist darauf zu lesen. Bild: Kapo SG

Der junge Mann auf der Anklagebank, kurz geschorenes Haar, Dreitagebart, aufmerksamer Blick, hat vor dem Rorschacher Kreisgericht soeben seinen letzten Bankraub geschildert. Der Gerichtspräsident hebt die Brauen und sagt: «Eigentlich müsste man Ihre Geschichte verfilmen.»

Im September 2019 hat der heute 27-Jährige die Thurgauer Kantonalbank in Bischofszell überfallen, wie er vollumfänglich zugibt. Weshalb? «Ich brauchte dringend Geld, um eine Polizeibusse zu bezahlen.» Eigentlich hatte es der Mann auf die Kantonalbank in Erlen abgesehen, doch dort verriegelten die Angestellten die Tür, als sie den Maskierten sahen. So fuhr dieser kurzerhand nach Bischofszell, wo er ohnehin seine Busse bezahlen musste. Er überfiel die dortige Kantonalbankfiliale, erbeutete rund 262'000 Franken, stellte dann sein Auto auf den Parkplatz des Polizeipostens, wechselte seine Kleider und betrat den Posten, um die Busse zu bezahlen. Die Polizisten aber sagten ihm, man habe jetzt keine Zeit. Im Dorf sei nämlich gerade etwas passiert.

Es war der letzte Überfall einer Serie, die vor über vier Jahren ihren Anfang nahm. Der Beschuldigte gibt zu, zwischen 2016 und 2019 neun Raubüberfälle begangen zu haben. Sieben davon auf Banken in Wittenbach, Steinach, Sirnach, Erlen und Bischofszell. Zwei auf Tankstellen in Arbon und Wittenbach. Sieben Mal war der junge Mann erfolgreich, zweimal ging er leer aus. Die Überfälle verliefen stets nach ähnlichem Muster: Der Täter, maskiert mit Schal und Kapuzenpullover, hielt das Personal mit einer harmlosen, ungeladenen Gasdruckpistole in Schach und liess seine Tasche, oft ein Mehrwegsack des Discounters Lidl, mit Geldbündeln füllen. Insgesamt erbeutete er so über 800'000 Franken.

«Ich habe in einer Fantasiewelt gelebt»

Es sei ihm klar, dass er für diese Taten eine längere Freiheitsstrafe verdient habe, sagt der Beschuldigte vor Gericht. Die Überfälle habe er begangen, weil er Schulden gehabt habe. «Die Misere hat kurz nach der Lehre begonnen.» Als frisch ausgelernter Automobilmechatroniker habe er damals unbedingt ein schnelles Auto haben wollen. Weil er wenig Geld hatte, habe er den Wagen geleast. «Das Geld für die Anzahlung hat mir ein Freund geliehen.» Um es zurückzuzahlen, habe er das geleaste Auto weiterverkauft, sagt der Beschuldigte. Später aber habe er kein Geld gehabt, um die Rechnung der Leasingfirma zu bezahlen.

Dazu seien Schulden beim Arbeitgeber gekommen und mit der Miete sei er im Rückstand gewesen. «Als ich überhaupt kein Geld mehr hatte, beschloss ich, eine Bank auszurauben.» Weil er beim ersten Überfall auf die Raiffeisenbank in Steinach weniger als 10'000 Franken erbeutet hatte, überfiel der Mann einen Monat später die Acrevis-Filiale in Wittenbach - und entkam mit 275'000 Franken. Damit habe er Betreibungen in Höhe von über 100'000 Franken beglichen, so der Angeklagte – und sich unter anderem einen teuren BMW gekauft.

«Ich habe damals in einer Fantasiewelt gelebt», so der Mann weiter. Jahrelang habe er sein Umfeld belogen. «Alle glaubten, ich führe ein normales, bürgerliches Leben.» Gegenüber Eltern und Freunden habe er es nicht geschafft, über seine Schulden zu sprechen. Ja, es sei für ihn einfacher gewesen, eine Bank zu überfallen, als seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Und dies, obwohl er ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern habe. Irgendwann sei es nur noch darum gegangen, den Schein zu wahren. Deshalb sei seine Festnahme eine Erlösung gewesen. Er sei froh, dass sein Umfeld nun Bescheid wisse. «Die Verhaftung ist das Beste, was mir passieren konnte.» Heute bereue er seine Taten zutiefst.

Vier bis sechs Jahre Freiheitsstrafe

Da er eine Pistolenattrappe benutzt und diese nicht länger als nötig auf die Opfer gerichtet habe, sei der Täter weder skrupellos noch brutal vorgegangen, sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig. Mehrere Geschädigte, die der Verhandlung als Privatkläger beiwohnen, betonen allerdings, psychisch stark unter den Überfällen gelitten zu haben. Eine Frau sagt, sie habe nicht mehr in einer Bank arbeiten können, nachdem sie vom Angeklagten bedroht worden sei. Auch ein Geschäftsleitungsmitglied der Acrevis-Bank meldet sich zu Wort und sagt, die psychische Gewalt, die seinen Mitarbeitern widerfahren sei, sei enorm gewesen. Das wolle er betonen. Die Acrevis-Filiale in Wittenbach hat der Bankräuber innerhalb eines Jahres gleich zweimal heimgesucht.

Die Staatsanwaltschaft beantragt wegen mehrfachen Raubes eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Verteidigung hält vier Jahre für angemessen. Der Angeklagte sagt, er werde jede Strafe akzeptieren. Das Urteil ergeht in den kommenden Tagen. Wie immer es auch ausfällt, mit der Gefängnisstrafe ist die Geschichte für den delinquenten Automechaniker nicht erledigt. Nach verbüsster Strafe wird er wohl noch jahrelang den von Banken, Versicherern und Privatleuten geforderten Schadensersatz abstottern müssen.