Vor der Haustür ins Abenteuer: Ein Winterthurer Reisefotograf erkundet die Schweiz Reisefotograf Corrado Filipponi machte sich für einmal in der Schweiz auf eine lange Reise und zeigt nun eine Show. Corinne Hanselmann 25.02.2022, 05.00 Uhr

In Vaduz begab sich Corrado Filipponi auf die Via Alpina. Bilder: Corrado Filipponi

Die Coronapandemie machte Corrado Filipponi einen dicken Strich durch seine Reisepläne. Der begnadete Fotograf aus Winterthur war für eine Reportage in Neuseeland, als im März 2020 der Lockdown ausgerufen wurde. 23 Stunden am Tag war er im Hotel eingesperrt. Corrado Filipponi kehrte in die Schweiz zurück, plante kurzerhand um und nahm ein Pro­- jekt aus der Schublade, das dort schon einige Zeit schlummerte.

Von seiner Haustür aus machte er sich zu Fuss auf und wanderte quer durch die Schweiz. Zuerst ins Zürcher Oberland, dann der Thur entlang ins Toggenburg. Von Wildhaus ging’s runter an den Rhein und nach Vaduz. Dort befindet sich der offizielle Start des Fernwanderweges Via Alpina, der durch sieben Kantone und über 14 Alpenpässe bis nach Mon­treux führt. Doch damit nicht genug: Am Lac Léman angelangt, wanderte Corrado Filipponi weiter nach Nyon, wo er auf dem Jura-Höhenweg die Richtung nach Hause einschlug.

Unbekannte Gegenden der Schweiz entdeckt

«Am meisten beeindruckt haben mich die Gegenden, die ich zuvor noch gar nicht gekannt habe», erzählt der Fotograf ge­genüber dem W&O und nennt das Weisstannental mit dem Foopass und das Glarnerland mit dem Richetlipass als Beispiele. Aber auch Abschnitte des «stotzigen» Jura-Höhenwegs haben ihn sehr fasziniert.

Von der Wanderung durch die W&O-Region ist Corrado Filipponi der Weg entlang der türkisgrünen Thur zwischen Ebnat-Kappel und Unterwasser besonders gut in Erinnerung ge­blieben. «Das langsame Unterwegssein habe ich sehr genossen. Man kommt an vielen unbekannten Orten vorbei», sagt er rückblickend.

Sechs Wochen lang war Corrado Filipponi unterwegs. Auf dem Rücken trug er rund 14 Kilogramm Gepäck. Nicht nur Kleider und Wasser, sondern auch Foto- und Filmausrüstung. «Das Anstrengendste an der Tour war die Kombination von Filmen/Fotografieren und Wandern. Der ständige Wechsel bricht den Rhythmus beim Wandern», sagt Filipponi, der seit 30 Jahren als Reisefotograf tätig ist.

Im Toggenburg ging’s der türkisgrünen Thur entlang. Sonnenblumenfelder auf dem Jura-Höhenweg. Beim Aufstieg zum Richetlipass.

Aus den Aufnahmen von unterwegs hat der 54-Jährige nun die Multivision Show «Wanderland Schweiz» gestaltet, mit der er derzeit durch die Deutschschweiz tourt und auch in der W&O-Region Halt macht. Auf der Leinwand nimmt er die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf sein Abenteuer. Aus den ersten Vorstellungen weiss er: «Die Bilder inspirieren und motivieren viele Besucherinnen und Besucher, auch eine solche Wanderung zu unternehmen.»

Auch Corrado Filipponi schnürte nach der Via Alpina und dem Jura-Höhenweg erneut die Wanderschuhe und beging im Jahr 2021 die Fernwander­wege Trans Swiss Trail und Via Gottardo. «Daraus wird eine Show für 2023 entstehen», verrät er. Danach hofft der Fotograf, der in vergangenen Jahren unter anderem Skandinavien, Kuba, Namibia oder Irland bereiste, wieder einmal Bilder aus einem fernen Land auf die Leinwand bringen zu können.

Am 1. März präsentiert Corrado Filipponi die Show in Heerbrugg, am 3. März in Schaan. Infos unter www.dia.ch.