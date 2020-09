Vor der grossen St.Galler Spitaldebatte im Kantonsrat – Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Vier St.Galler Spitälern droht das Lichterlöschen. Am Mittwoch fallen die ersten Entscheide in der mit Spannung erwarteten Spitaldebatte. Das Kantonsparlament berät die neuen Spitalstrategie – es wird eine heftige und emotionale Debatte erwartet. Die wichtigsten Fragen im Überblick. Regula Weik 15.09.2020, 17.00 Uhr

Grossbaustelle auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen - sein Weiterbestehen ist unbestritten. Bild: Michel Canonica

Es trifft die vier Landspitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil. Auf der Liste stand ursprünglich auch Walenstadt. Doch nun soll der Spitalstandort vorerst erhalten bleiben.

Es sollen weitere Abklärungen getroffen werden – nicht zuletzt, weil Graubünden und Glarus Interesse an einem Weiterbetrieb von Walenstadt signalisiert haben. Ob und wie sich eine Versorgungsregion Sardona realisieren lässt und wie sie finanziert werden soll, ist noch offen. Die Regierung muss diese Fragen innert zwei Jahren klären.

Regierung und Verwaltungsrat setzen auf die Mehrspartenspitäler St.Gallen, Grabs, Uznach und Wil; kleine Spitäler seien nicht überlebensfähig. Doch: Ob in Wil dereinst investiert wird, hängt davon ab, ob das angestrebte Ziel von 7000 Ein- und Austritten erreicht wird. Und: Die Regierung ist verpflichtet eine interkantonale Zusammenarbeit mit dem Thurgau zu prüfen. Sie hat dafür fünf Jahre Zeit.

Nein. Es sind Gesundheits- und Notfallzentren geplant. Diese sollen regional unterschiedlich ausgestattet werden und von den niedergelassenen Ärzten betrieben werden. Die Spitalverbunde füllen bei Bedarf Lücken.

Es ist weiterhin an allen heutigen Spitalstandorten, auch an den gefährdeten, ein 24-Stunden-Notfallbetrieb vorgesehen. Und: Die Rettung an sich ist von den Spitalentscheiden nicht betroffen.

Es wird trotz der Spitalschliessungen nicht an Betten mangeln. Es werden künftig weniger gebraucht. Der Grund: Die medizinische Entwicklung erlaubt, heute mehr Eingriffe ambulant vorzunehmen als noch vor wenigen Jahren. Dieser Trend wird sich noch verstärken.

Die Kritik hat an Terrain eingebüsst. So steht die vorberatende Kommission mit wenigen Anpassungen hinter der Strategie der Regierung. Und auch CVP, FDP, Grüne, Grünliberale und SVP tun es. Die SP kämpft für den Erhalt der Landspitäler. Dennoch ist eine emotionale Debatte zu erwarten, Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus den Regionen werden sich für «ihr» Landspital stark machen.

Ja. So will ein Komitee aus dem Toggenburg eine Initiative lancieren, ein Bürgerforum kündigt eine Demonstration an. Sarganserländer Ärzte haben ein Manifest verabschiedet.

Das Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil machte in Wattwil mit Plakaten auf die drohende Schliessung des Spitals aufmerksam. Bild: Ruben Schönenberger

(4. September 2020)

Nach heutiger Regelung legt das Kantonsparlament die Spitalstandorte abschliessend fest. Es müsste zuerst eine Gesetzesänderung angestrebt werden.

Einzelne Beschlüsse, insbesondere Finanzentscheide, müssen dem Volk vorgelegt werden. Die Abstimmungen sind für 2021 geplant.

Nächstes Jahr – und es dürfte Rorschach sein.