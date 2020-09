Vor der grossen St.Galler Spitaldebatte: Ein Ruck geht durch die Politik – es wird zu Spitalschliessungen kommen Die heutige St.Galler Spitallandschaft gehört bald der Vergangenheit an. Nächste Woche fallen wichtige Vorentscheide, dann berät das Kantonsparlament die neue Spitalstrategie. Regula Weik 07.09.2020, 18.45 Uhr

Grossbaustelle auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen. Michel Canonica

Die Coronaaufforderung von Bundesrat Alain Berset lässt sich 1:1 auf die St.Galler Spitallandschaft übertragen. «Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen», hatte der Gesundheitsminister gefordert. Das gilt auch für die hiesigen Spitäler. Der Aufschrei war gross, als Spitalverwaltungsrat und Regierung davon sprachen, fünf Regionalspitäler schliessen zu wollen. Die kritischen Stimmen sind nicht verstummt, aber deutlich ruhiger geworden.

Die vorberatende Kommission folgt in den grossen Zügen der Regierung. Und die Fraktionen tun es auch. Das zeigen ihre Stellungnahmen vor der Session von kommender Woche. Auch wenn die Pläne der Regierung da und dort gerügt werden: Sie dürften dennoch eine Mehrheit im Kantonsparlament finden.

Das sind die Kernaussagen die Fraktionen vor der anstehenden Parlamentsdebatte:

SP: Die Landspitäler müssen erhalten bleiben

Die SP-Fraktion spricht von einer «Abbauvorlage» und damit ist bereits klar: Sie wehrt sich gegen die geplanten Spitalschliessungen; sie setze sich für wohnortnahe Spitäler ein. Diesem Anliegen will sie nächste Woche im Parlament mit Anträgen Nachdruck verleihen und den Erhalt der Standorte Altstätten, Walenstadt und Wattwil fordern. Und wie stellt sich die SP zur ebenfalls geplanten Schliessung von Flawil? Dort scheine sich eine tragfähige Lösung mit Gesundheits- und Notfallzentrum und neu auch einem Therapiezentrum abzuzeichnen, hält sie fest und weiter: «Wir unterstützen diese Bestrebungen.» Ein Verkauf der Spitalimmobilie an Private kommt für sie aber nicht in Frage. Und das gefährdete Spital Rorschach? «Dort wird es keine mehrheitsfähige Lösung geben.»

Die SP scheint auch den angestrebten Zielen der neuen Spitalstrategie zu zweifeln. Jedenfalls fordert sie «unabhängig von Ausgang der Parlamentsdebatte im Umbauprozess ein laufendes Monitoring, um aufzuzeigen, ob die geschürten Erwartungen auch eintreten».

SVP: Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Die SVP folgt «grossmehrheitlich» der vorberatenden Kommission. Die «intensive» Diskussion in der Fraktion habe jedoch deutlich gemacht: Die Beschlüsse seien «erst ein erster Schritt in die richtige Richtung».

Die knappe Stellungnahme lässt vermuten: Die Meinungen innerhalb der Fraktion dürften nicht ganz so einheitlich sein. Diesen Schluss legt auch die Reaktion der SVP Toggenburg auf die Haltung der vorberatenden Kommission vom August nahe: Der ländliche Raum habe «das Nachsehen», seine Ansprüche würden völlig «ignoriert», hiess es damals.

FDP: Eine Chance für die Hausarztversorgung

Die Kritik der FDP an der bisherigen Spitalpolitik war unüberhörbar; die Fraktion liess nicht locker und übte mit Vorstössen immer wieder Druck aus. So wundert nicht, dass sie heute «einstimmig» hinter der neuen Spitalstrategie steht.

Dass die Gesundheits- und Notfallzentren primär durch Private betrieben werden sollen, ist ganz im Sinne der Freisinnigen, ganz nach dem Motto «Privat vor Staat». Die Fraktion sieht darin eine Chance für die Hausarztversorgung in den Regionen – und später gar für ein regional abgestimmtes Angebot von Grundversorgung und Spezialisten. Oder wie die Fraktion es nennt von «einem echten Anlaufzentrum für die Bevölkerung».

CVP: Endlich Klarheit fürs Personal schaffen



Die Halbjahreszahlen der Spitäler zeigten: Es brauche nun dringend Entscheide – um die Qualität der Spitäler garantieren zu können und um dem Personal gegenüber endlich Transparenz und Klarheit zu schaffen, halten CVP und EVP fest. Die Fraktion steht denn auch hinter der neuen Strategie und sie hofft, dass die Beschlüsse dann auch zügig umgesetzt werden.

In einem weiteren Schritt sollen dann die vier Spitalregionen zu einem einzigen Verbund zusammengelegt werden, fordert die CVP.

Debatte verschoben wegen Corona

Die Spitaldebatte hätte ursprünglich im Frühling geführt werden sollen. Sie musste wegen Corona auf die Septembersession verschoben werden. Und so berät das Kantonsparlament nun nächste Woche die Vorschläge zur künftigen Spitallandschaft in erster Lesung; die zweite Lesung ist für November geplant.