session in Coronazeiten Das maskierte Parlament geht weiter fremd – wie sich das St.Galler Kantonsparlament auf die Februarsession vorbereitet In zehn Tagen beginnt die Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments. Eine weitere Sitzung im Pandemiemodus. Reichen die bisherigen Schutzmassnahmen? Oder wird das bisherige Schutzregime verschärft? Regula Weik 02.02.2021, 17.15 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Die SP-Kantonsrätinnen und Co-Fraktionschefinnen Bettina Surber (rechts) und Laura Bucher – heute Regierungsrätin – unterhalten sich während der Februarsession 2020 im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude.

Bild: Regina Kühne

Wie war es doch kuschelig in den alten Gemäuern. Bemalte Decke, schwere Vorhänge, schier unverrückbare Holzstühle und nach wenigen Stunden eine stickig-schwere Luft, geschwängert vom vielen Denken. Doch dann kam Corona. Und das St.Galler Kantonsparlament nahm Reissaus. Fluchtartig verliess es das Regierungsgebäude. Zu eng, zu stickig. Sein Zufluchtsort dürfte den meisten Parlamentarierinnen und Parlamentariern bestens bekannt gewesen sein: das Olma-Gelände. Und dort verharrt es noch immer, seit bald einem Jahr.

Novembersession 2020 des St.Galler Kantonsparlaments in der Olma-Halle. Bild: Benjamin Manser

Auch die anstehende Februarsession findet in der Messehalle statt. Unter strengem Schutzregime. Die in der Novembersession getroffenen zusätzlichen Massnahmen hätten sich bewährt, sagt Lukas Schmucki, Leiter der Parlamentsdienste. Sie werden denn auch weitergeführt – will heissen: kein Zutritt für Besucherinnen und Besucher, spezielles Mittagessenregime, keine Konsumation im Stehen – und vor allem: generelle Maskentragpflicht.

Kantonsrat Toni Thoma –Maskentenue der SVP-Fraktion. Bild: Benjamin Manser

So überraschte die SVP-Fraktion in der Novembersession mit roten Edelweissstoffmasken. Volkstümlich, ja. Aber rot? Man darf gespannt sein, ob die grösste Fraktion ihren Avancen gegen links treu bleibt – oder ob im Februar nun ein Sünneli auf ihren Wangen strahlt.

Essdrängler werden gestoppt

Punktuelle Anpassungen gibt es laut Schmucki dennoch. So werden beim Mittagessen die Kontaktdaten neu mit QR-Code erfasst. Ein Essen in Schichten sei aufgrund der grosszügigen Platzverhältnisse aber nicht notwendig. Doch: Essdrängler werden gestoppt, genauso wie Saaldrängler. «Personenansammlungen und Stausituationen im Foyer, beim Betreten und Verlassen des Plenarsaals sowie beim Mittagessen sollen vermieden werden», sagt Schmucki. Nicht vorgesehen ist, Pausenweltmeister und Schwänzer einzelner Geschäfte mit einem Essensentzug zu bestrafen.

Geprüft wurde laut Schmucki auch eine mobile, berührungslose Temperaturmessung beim Betreten der Halle. Nach Rücksprache mit dem Kantonsarztamt wird aber darauf verzichtet. Ein verständlicher Entscheid: Meistens überhitzen die Parlamentsmitglieder erst im Saal – und nicht schon beim Einlass.

Wird virtuelle Teilnahme diskutiert?

Lukas Schmucki, Leiter Parlamentsdienste.

Bild: Regina Kühne

Wer nicht im Saal ist, kann nicht abstimmen – ob er im Foyer Kaffee trinkt oder aus gesundheitlichen Gründen die Session von zu Hause aus verfolgt. Wird geprüft, ob Parlamentsmitglieder künftig in aussergewöhnlichen Situationen auch von zu Hause aus abstimmen können?

«Diese Forderung wurde bislang noch nicht gestellt», sagt Schmucki. «Die Präsenz vor Ort mit der Möglichkeit zum direkten Austausch wird zum Kern der parlamentarischen Tätigkeit gezählt.» Eine virtuelle Teilnahme würde eine Anpassung der rechtlichen Grundlagen erfordern. Hinzu kämen die technischen und logistischen Herausforderungen. Und es würden sich schwierige Abgrenzungsfragen stellen. Schmucki nennt nur einige: Was genau sind die Voraussetzungen für eine virtuelle Teilnahme? Krankheit, Unfall, häusliche Quarantäne, Mutterschaft, Geschäftsreise, Ferienabwesenheit, lange Anfahrt? Wer entscheidet im Zweifelsfall über die Zulässigkeit einer virtuellen Teilnahme? Obschon das Thema in allen Kantonsparlamenten diskutiert wurde oder noch wird: Bis anhin hat lediglich der Grosse Rat des Kantons Freiburg die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme gesetzlich verankert und umgesetzt.

Verzichten Mitglieder, die einer Risikogruppe angehören, auf die Session? «Bisher hat deswegen noch kein Ratsmitglied auf die Teilnahme verzichtet», sagt Schmucki. Doch auch bei realer Teilnahme gehen immer wieder Parlamentsmitglieder virtuell – wie ihre Laptop-Bildschirme verraten. Und wer die Debatten verfolgt, fragt sich ohnehin manchmal: Sind die 120 tatsächlich anwesend? Oder der eine und die andere vor allem physisch? Bleibt zu hoffen, dass sie bei der anstehenden Debatte über die Ertragsausfälle der Spitäler und die Unterstützung der Corona-Härtefälle auch geistig anwesend sind.