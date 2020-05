Vor dem Start der Schifffahrtssaison am Schweizer Bodenseeufer: Der «Natiönligeist» lässt grüssen Am 6. Juni stechen auch die Schweizer Bodenseeschiffe wieder in See. Erste Erfahrungen aus Deutschland stimmen vorsichtig optimistisch. Christian Kamm 29.05.2020, 16.40 Uhr

Ein Bild aus Zeiten vor Corona: Passagiere unterwegs auf der MS Thurgau.

Benjamin Manser

Deutsche Bodenseeschiffe verzeichnen 30 bis 50 Prozent einer normalen Auslastung.

Zwei Meter, eineinhalb Meter oder ein Meter: Je nach Land unterschiedliche Abstandsregeln.

Schutzmasken kosten auf Schweizer Schiffen extra.

In Deutschland und Österreich sind bereits seit acht Tagen wieder Ausflugsschiffe unterwegs. Auf der Schweizer Seite des Bodensees ist es am 6. Juni so weit. «Den Umständen entsprechend sind wir mit der Auslastung zufrieden», berichtete Norbert Reuter, Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), am traditionellen Pressegespräch der Bodensee-Schifffahrtsunternehmen. Tradition wurde diesmal allerdings notgedrungen klein geschrieben: Erstmals in der 150-jährigen Geschichte der Schifffahrt auf dem Bodensee fand der Anlass coronabedingt auf dem Trockenen statt − online.

In den letzten Tagen habe man 30 bis 50 Prozent einer normalen Auslastung der Schiffe erreicht, sagte Reuter weiter. Wenn sich die Coronafallzahlen weiterhin so positiv entwickeln, hofft die BSB, in dieser verkorksten Saison doch noch 50 bis 60 Prozent der Vorjahreserträge einfahren zu können. Die Abstandsregelung werde von den Passagieren sehr gut eingehalten, so Reuter, und das Schutzkonzept habe sich bis jetzt bewährt.

Ab 15. Juni gilt das volle Kursprogramm

Andrea Ruf, CEO Schweizerische Bodensee Schifffahrt SBS. red

Das dürften auch die ebenfalls am Pressegespräch teilnehmenden Vertreter der Schweizer Schifffahrtsunternehmen SBS und URh, Andrea Ruf und Remo Rey, mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben. Denn hier steht der Stapellauf für die diesjährige Saison noch aus. Ruf sagt:

«Wir haben uns sehr gefreut, dass der Bundesrat grünes Licht gegeben hat.»

Vorerst wird bei der SBS mit zwei Rundkursen gestartet, ab dem Zeitpunkt der Grenzöffnung (15. Juni) fahren dann sämtliche Schiffe auf dem Bodensee nach vollem Programm. Die Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen geht ebenfalls wieder in Betrieb. «Wir freuen uns sehr auf den Beginn der Schifffahrtssaison», brachte auch Rey die Stimmung am Schweizer Ufer auf den Punkt. Bis zum 15. Juni werden an Untersee und Rhein nur die heimischen Landungsstellen angelaufen. Nachher gilt aber der normale Fahrplan.

Mit oder ohne Maske?

Remo Rey, Geschäftsleiter Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Donato Caspari

Trotz gemeinsamem Auftritt vor den Medien: Beim Coronaschutzkonzept fährt dann aber doch jedes Land am Dreiländersee seinen eigenen Kurs. Deutschland und Österreich verlangen Schutzmasken beim Einstieg und Ausstieg. Wenn der Mindestabstand auf dem Schiff eingehalten wird, kann die Maske abmontiert werden. Allerdings beträgt dieser Mindestabstand − der «Natiönligeist» lässt grüssen − in Deutschland 1,5 Meter und in Österreich lediglich einen Meter. Kapazitätsbeschränkungen gibt es keine. Auf Schweizer Schiffen fährt man vollends einen Sonderkurs: Es besteht zwar keine Maskenpflicht, dafür dürfen die Schiffe nur maximal die Hälfte der ansonsten erlaubten Passagiere aufnehmen. So kann es also durchaus passieren, dass man einem halb leeren Schiff vom Ufer aus nur noch hinterherwinken kann und stehen gelassen wird. Wenn wieder länderübergreifend gefahren wird, werden auf Schweizer Schiffen für einen Ausstieg in Deutschland Masken zum Kauf angeboten. «Zum Selbstkostenpreis von voraussichtlich einem Franken», wie Remo Rey präzisiert.

Wieder Leben auf dem See

Andrea Ruf sieht die Situation pragmatisch. Sie hofft, dass sich die Fahrgäste an die Abstands- und Hygieneregeln halten werden. In der Hoffnung, «dass der Bundesrat dann rasch zu weiteren Lockerungen bereit sein wird». Auf dem See kehre jetzt das Leben zurück. Man sei flexibel, werde das Geschehen beobachten und neue Angebote ins Programm aufnehmen:

«Und wir hoffen natürlich, dass es keine zweite Welle gibt, sondern nur unsere Schiffe Wellen werfen.»