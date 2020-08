«Von Verantwortung und Umwelt zu sprechen ist nicht meine Aufgabe»: Andreas Glogg will als neuer Energieberater der Region Amriswil vor allem aufklären Andreas Glogg ist der neue Energieberater der Region Amriswil. Er plant, die Energieberatung stärker wahrnehmbar zu machen. Sheila Eggmann 25.08.2020, 16.10 Uhr

Amriswil 25.08.2020 TG - Porträt Andreas Glogg, neuer Energieberater der Region Amriswil. Andrea Stalder

Im Thurgau kann jede Person eine kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen – zumindest ein Erstgespräch. So will es der Kanton. Wer zwischen Romanshorn und Sulgen wohnt, landet nach einer Anfrage bei Andreas Glogg. Der 45-Jährige ist seit Anfang Jahr die Anlaufstelle der erweiterten Region Amriswil.