Von Romanshorn nach Lindau: Kommt jetzt die Bodensee-S-Bahn dank der Hilfe aus Bayern?

Romanshorn mit dem 1981 noch vollwertigen Güter- und Rangierbahnhof. Gut sichtbar ist das Gleisdreieck beziehungsweise die Verbindungslinie für Güterzüge Rorschach–Thurtal. (Bild: ETH-Bildarchiv)

150 Jahre Seelinie - vom Glanz früher Verkehrsverbindungen

In den 1850er-Jahren war der Bodensee Endpunkt mehrerer Eisenbahngesellschaften und zugleich Drehscheibe für den grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehr. Die Schweizerische Nordostbahn (NOB) mit Alfred Escher an der Spitze und die Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) in St. Gallen entwickelten früh ihre eigenen Visionen und Strategien.