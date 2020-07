Von der Zierpflanze bis zum Swimmingpool: Ostschweizer verschönern im Coronasommer ihr Zuhause – Baumärkte und Gartencenter haben mehr Kunden als im Vorjahr Viele Ostschweizer nutzen den Coronasommer für Projekte in Haus und Garten. Baumärkte, Gartencenter und Swimmingpool-Installateure melden eine stark erhöhte Nachfrage. Adrian Vögele 24.07.2020, 05.00 Uhr

Schon seit Beginn der Pandemie häufen sich die Bestellungen für Swimmingpools. Die Branche kommt mit dem Bauen kaum nach. Bild: Amriphoto / E+

Pflanzen. Grillgeräte. Bohrmaschinen. Sägeblätter. Katzenklappen. Weinregale. Reinigungsmittel für Swimmingpools: Wer auf der Webseite des Onlinehändlers Galaxus mitverfolgt, was Herr und Frau Schweizer momentan so kaufen, sieht rasch: In diesem Coronasommer suchen viele das Glück im Privaten – sie konzentrieren sich darauf, Haus und Garten zu verschönern und aufzumöbeln. Wenn die Ferienwoche im Ausland ins Wasser fällt, kann man sich den Bohrhammer für 500 Franken auch eher leisten.

Poolbauer arbeiten bis in die Nacht hinein

Manche fahren aber noch viel schwereres Geschütz auf, um ihr Zuhause ferientauglich zu machen. Die Widnauer Firma Badipool, die sich auf den Bau von Swimmingpools spezialisiert hat, ertrinkt beinahe in Aufträgen. «Wir arbeiten fast jeden Tag bis 21 Uhr oder länger», sagt Geschäftsführer Werner Zöhrer. Schon im März, als es mit der Pandemie richtig los ging, sei die Nachfrage nach fix installierten Schwimmbecken stark angestiegen. Zöhrer sagt:

«Normalerweise beträgt die Wartezeit bei uns sechs bis acht Wochen, aktuell sind es zehn bis zwölf Wochen.»

Immerhin: Man könne voraussichtlich alle bestellten Pools noch in diesem Jahr einbauen, während die Konkurrenz ihre Kunden teils bereits auf das kommende Jahr vertröste. Völlig überrannt worden seien Anbieter von Billigpools zum Aufstellen. «Die Lieferketten sind zeitweise komplett zusammengebrochen.»

Werner Zöhrer rechnet damit, dass der Trend zum Ausbau von Haus und Garten, den Corona ausgelöst hat, länger anhalten wird. «Anstatt Ferien auf Kreuzfahrtschiffen oder an überfüllten Stränden zu machen, bleiben die Leute lieber zu Hause – und investieren das Geld stattdessen zum Beispiel in einen Pool.»

Bauen am Paradies hinter dem eigenen Zaun: Bohrmaschinen und andere Werkzeuge werden derzeit öfter gekauft als auch schon, auch die Nachfrage nach Bauholz ist gestiegen. Bild: Gajus / iStockphoto

«Bau+Hobby»-Filialen haben Einbussen bereits wieder aufgeholt

Derselbe Boom hat auch die Grossverteiler erfasst: In den «Bau+Hobby»-Filialen von Coop werden derzeit massenhaft Bassins und andere Gartenartikel verkauft. Seit der Wiedereröffnung Ende April sei ein «starker Nachholbedarf» spürbar, sagt Rebecca Veiga, Leiterin der Medienstelle. Es kämen deutlich mehr Kunden als im Vorjahr zur selben Zeit – die erhöhte Nachfrage habe die Ausfälle wegen des Lockdowns bereits wieder ausgeglichen.

Ähnlich sieht es bei Migros Ostschweiz aus. Die Umsätze in der Sparte «Do it+Garden» sind höher als im Vorjahr. Besonders gefragt sei «alles für Projekte in und um den Garten», sagt Mediensprecherin Natalie Löhrer – «beispielsweise Gartenmöbel oder auch Grillgeräte». Auch Heimwerkerprodukte würden oft gekauft, «etwa Farben, um Wände neu zu streichen». Viele Kunden, die während des Lockdowns zu Hause gewesen seien oder auch die Ferien daheim verbrächten, würden nun mehr Wert auf einen schönen Garten und Innenbereich legen, sagt Löhrer.



Migros Ostschweiz hat personell auf die erhöhte Nachfrage in den «Do it»-Läden reagiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wie immer im Frühling zur saisonalen Unterstützung beigezogen wurden, haben ihre Einsätze verlängert – «glücklicherweise», wie Löhrer sagt.

Die Kundenzahlen in Ostschweizer Gartencentern haben deutlich zugenommen. Bild: Andreaobzerova / iStockphoto

Zäune, Spielgeräte, Holz zum Basteln

Auch bei kleineren Anbietern stehen die Kunden Schlange. Die Firma Haltiner Holz und Baubedarf in Altstätten hat viel mehr zu tun als in früheren Jahren – verkauft werden unter anderem Zäune, Terrassenroste und Spielgeräte für den Aussenbereich. Inhaber Markus Haltiner vermutet, dass die Ostschweizer wegen Corona auch eher wieder im Inland einkaufen und etwas höhere Preise für Qualitätsprodukte bezahlen, anstatt sich günstigere Ware im nahen Ausland zu besorgen. So weit, so gut – länger Zeit zum Reden hat Haltiner nicht, «die Kunden warten!»

Ein speziell begehrtes Gut während der Pandemie ist zudem rohes Bau- und Bastelholz: Das stellten die Mitarbeiter des Holzzentrums St. Gallen, das Holz nach Mass in allen Grössen anbietet, schon zu Beginn des Lockdowns fest. Geschäftsführer Franz Lonardi sagt:

«Normalerweise bestellen vor allem Schreiner bei uns, doch in den vergangenen Wochen sind sehr viele Privatkunden hinzugekommen.»

Man merke, dass die Leute daheim seien, sagt Lonardi – «sie arbeiten mehr rund ums Haus, bauen sich beispielsweise Holzgestelle und ähnliches».



Gartencenter: «Es ist mehr los als normalerweise im Sommer»

Besonders hart traf der Lockdown das Geschäft mit den Pflanzen: Für Gärtnereien und Gartencenter ist der Frühling die wichtigste Saison. Weil die Läden geschlossen blieben, landeten grosse Mengen an Pflanzen auf dem Kompost. Inzwischen hat sich die Branche zumindest teilweise wieder erholt.

Die Nachfrage entwickle sich «sehr erfreulich», sagt Marianne Meier, Gartencenter-Geschäftsführerin bei der Rutishauser-Gruppe mit Sitz in Züberwangen. «Es ist mehr los als normalerweise im Sommer. Man spürt: Die Leute kümmern sich um ihr Daheim, sie besorgen sich vermehrt Blumen und Dekorationen.» Im Pflanzenverkauf seien die Lockdown-Verluste bereits wieder kompensiert. Von stark gestiegenen Kundenzahlen berichtet auch Rolf Schläpfer, CEO der Roth Pflanzen AG in Kesswil. Beliebt seien im Moment etwa Stauden und Gehölze, vor allem die einheimischen. Und dann natürlich: Rosen. Ganz nach dem Motto: Geniessen, solange sie blühen.