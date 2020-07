Vom Designerstück bis zum Wegwerfprodukt: So schneiden Ostschweizer Masken im Test ab

Geblümt, farbig, kuschelweich oder grob - viele Ostschweizer Firmen bieten ihre hauseigenen Alternativen zu herkömmlichen Schutzmasken vom Grossverteiler an. Sechs davon unterziehen wir einem Selbsttest.

Valentina Thurnherr 11.07.2020, 05.00 Uhr

Insgesamt sieben Masken aus der Ostschweiz wurden getestet.

Bild: Michel Canonica

Seit dem 6. Juni gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Schweiz Maskenpflicht. Seither haben verschiedene Schweizer Hersteller die unterschiedlichsten Modelle produziert - auch in der Ostschweiz. In einem Selbsttest, der in Zug und Bus quer durch die Ostschweiz führt, werden die Masken auf Komfort und Erscheinungsbild getestet:



Die schlichte, weisse Maske von sonic-protect ist eine der angenehmsten. Bild: Ralph Ribi

Der Testsieger ist eine Wegwerfmaske von sonic-protect - ein Projekt, das die Firmen swiss-sonic AG aus Arbon und Spühl AG aus Wittenbach gemeinsam zu Beginn der Coronakrise gestartet haben. Ihr Ziel war es, die Schweizer Bevölkerung zu einem fairen Preis mit Masken zu versorgen. Auf der Plastikverpackung, in der sich die Maske befindet, ist eine detaillierte Wegleitung zum korrekten Überziehen und Tragen. Dass diese aber oft nicht eingehalten wird, zeigen diverse Beobachtungen auf der Fahrt durch die Ostschweiz.



Zur der Maske von sonic-protect wie auch zu denen von die Manufaktur, kann man diese Box und den gezackten Maskenhalter bestellen. Bild: Ralph Ribi

Im Vergleich zur Konkurrenz fällt die Maske - in schlichtem Weiss gehalten - im Design etwas ab. Beim Überziehen zeigen sich aber bereits eklatante Unterschiede zu den blauen 0815-Hygienemasken. Sie ist aus einem viel weicheren Material beschaffen und dreilagig. Der Draht hat genau die richtige Grösse, Breite und Beschaffenheit und lässt sich dadurch perfekt verbiegen. Die Maske schmiegt sich fast «nahtlos» an die Gesichtszüge an und ist in angenehm atmungsaktiv.

Swiss-protect bietet zu den Masken eine kleine Box mit Maskenhalter. Während ich mit dem Zug Richtung Zürich fahre, teste ich den Halter aus. Dieser kommt an den Hinterkopf, wo die Schlaufen der Ohrhalter über die Zacken gestülpt wird. Der Halter rutscht zwar etwas über den Haaren, entlastet aber meine Ohren.



Bewertung 9,5 Punkte von 10 Einen kleinen Abzug bekommt die Maske für ihr schlichtes Design; die Konkurrenz kommt weit farbenprächtiger daher.

www.sonic-protect.ch

Style, stylisch, Akris - wenn die Maske zum Modeaccesoire wird.

Bild: Michel Canonica

Ich sitze im Zug und an mir zieht gerade der Walensee vorbei. Für diese Fahrt habe ich mir die Baumwollmaske der Ostschweizer Modemarke Akris montiert. Die Maske erhalten Akris-Kunden gratis, kaufen kann man sie nicht.

Das Baumwollstück ist bei 40°C waschbar und kommt mit 30 einzeln verpackten Bakterienfiltern, die etwa 8 bis 12 Stunden verwendet werden können. Damit die Maske effektiv wirkt, muss einer dieser Filter in den dafür vorgesehenen Beutel geschoben werden, was etwas umständlich ist. Die Maske ist angenehm geformt und schmiegt sich an die Augenpartie.

Die Gummibänder für die Ohren sind individuell verstellbar. Trotz des Vliesstoffs kommt genug Luft durch die Maske und sie fühlt sich angenehm kühl an. Nachkaufen kann man die einzelnen Filter in der Apotheke. Wegen des ergonomisch geformten Stoffs über der Nasenspitze, ist die Maske eine der angenehmsten im Test. Ausserdem ist es ein Highlight mit einem echten Designerstück durch die Gegend zu fahren.

Bewertung 8,5 von 10 Punkten Die ergonomische Form ist perfekt für jedes Gesicht und man fühlt sich modisch gewappnet. Einen Abzug erhält die Maske für den Filter, der separat eingelegt werden muss.



de.akris.com - der Erlös aus dem Maskenverkauf wird 50% an den Children's Defense Fund gespendet.

Die Maske von Enza Bührer mit Flanell ist besonders komfortabel. Bild: Michel Canonica

Enza Bührer, die in Märstetten den Laden Sockenplus führt, näht und stickt zusammen mit ihrem Vater Masken und verkauft diese für 5 Franken. Aus dem Geld kauft sie jeweils Material für neue Masken, denn laut Enza Bührer soll sich jeder eine Maske leisten können. Ich teste die Ausführung die aussen aus 100% Baumwolle und innen aus Flanell besteht. Auf schwarzem Grund verteilen sich grüne und apricotfarbene Blütenblätter. Was gleich auffällt: Der Draht über der Nase fehlt. Da die Maske aber doppellagig und damit dicker ist, schmiegt sie sich dennoch perfekt ans Gesicht und keine Luft entweicht an den falschen Stellen. Das Atmen gestaltet sich überraschend einfach.

Einzig die flachen Gummibänder für die Ohren wirken störend. An heissen Tagen im Sommer dürfte diese Maske etwas unangenehm werden. Für den Herbst und Winter ist sie aber wärmstens zu empfehlen. Die Maske fühlt sich so angenehm an, dass ich sie sogar auf behalte, als ich am Bahnhof St. Gallen wieder aussteige. Im Freien bestätigt sich dann auch der Verdacht, dass sie für den Sommer zu warm ist.



Bewertung 8 von 10 Punkten Die Masken von Enza Bührer kommen besonders farbenfroh daher. Kuschelig weich wie sie sind, eignen sie sich besonders für die kalte Jahreszeit.

www.sockenplus.ch

Die frabigen Masken der St.Galler Okutex AG, ist ein Farbtupfer im grauen Corona-Alltag.

Bild: Michel Canonica

Für meine Testreihe überlasse ich es jeweils dem Zufall, welche Maske ich als nächstes überziehe. Als ich also zum wiederholten Mal in meine kleine Kartonschachtel fasse, kommt ein besonders farbenfrohes Teil zum Vorschein. Die St.Galler Firma Okutex AG hat in Zusammenarbeit mit Swiss Textiles Stoffmasken aus 100% Baumwolle, dreilagig und mit einer Vlieseinlage produziert. Die Maske ist zudem bei 60°C waschbar. Sie sitzt etwas locker und der Draht über der Nase ist etwas zu fein und lässt sich nicht gut biegen. Das führt dazu, dass ab und zu Luft unter den Augen entweichen kann.

Einen grossen Pluspunkt gibt es für die Ohrhalter, die aus einem runden, angenehmen Gummi sind, und deren Grösse man selber einstellen kann. Dies verhindert, dass Luft an ungewünschten Stellen austritt. Der Stoff ist eher rau, aber angenehm. Diese Maske lasse ich noch an während ich in St. Gallen aus dem Zug steige, um zu testen wie gut sich der Draht hält, während ich laufe. Schon nach ein paar Schritten rutscht mir die Maske trotz verstellbarer Ohrenhalter in die Augen.



Bewertung 5,5 von 10 Punkten Die Ohrenhalter und die Vlieseinlage sind ein Plus bei dieser Maske. Aber wegen des feinen Drahts sitzt sie etwas zu locker.

www.swiss-textiles-shop.com

Die Masken von «die Manufaktur» kommen in den verschiedensten Farben. Bild: Michel Canonica

Eine der Masken, die ich auf meinen Irrfahrten durch die Ostschweiz teste, ist eine schwarze Baumwollmaske von der «Manufaktur», die bei 60°C waschbar ist. Die St. Galler Firma lässt die Masken in Diepoldsau bei Bischoff Textil sticken, genäht werden sie dann in der «Manufaktur» selbst. Meine Maske hat einen Heiq Viroblock und kommt in den unterschiedlichsten Farben und Mustern daher. Mit diesem Bakterienfilter werden ab August sämtliche Masken der «Manufaktur» ausgerüstet sein. Der Baumwollstoff liegt sehr eng an und ist für meinen Geschmack zu grob und kratzig. Dafür lässt sich der feine Draht über der Nase gut biegen. Die Luft findet ihren Weg problemlos durch den Stoff und entweicht nicht ungefiltert an den Augen oder Wangen vorbei. Weniger angenehm sind die Ohrhalter. Die Gummis sind flach, grob und sehr kurz, weshalb sich die Maske eng um den Hals schnürt.



Ich studiere das Säckchen, in dem die Maske steckte, und bemerke ein kleines S. Ich forsche nach und stelle fest, dass die Masken in drei Grössen erhältlich ist: S, M und L. Das könnte ein Pluspunkt sein, vorausgesetzt man erwischt die richtige Grösse. Für den hygienischen Transport kann man einen extra Beutel oder eine kleine Box mit Maskenhalter (siehe Testsieger) dazu bestellen.



Bewertung 5 von 10 Punkten Die Maske von die Manufaktur ist ähnlich wie jene von der Okutex AG, bekommt aber einen zusätzliche Abzug für den sehr rauen Stoff.

www.manufaktur-shop.ch

Die Wegwerfmaske von Akris sieht stilvoll aus, bildet aber das Schlusslicht im Test. Bild: Michel Canonica

Das Beste kommt zum Schluss? In diesem Fall eher nicht, auch wenn der Verlierer im Text zu den stilvollsten gehört. Denn Akris hat noch eine 50er-Box Wegwerfmasken für seine Kunden im Angebot. Als einzige andere Wegwerfmaske steht sie in direkter Konkurrenz zum Testsieger und schneidet vergleichsweise schlecht ab. Ohne es vorher zu wissen, merke ich sogleich, dass die Maske aus Papier ist. Einen Pluspunkt gibt's für die Ohrhalter, die rund und weich sind. Ansonsten unterscheidet sie sich nicht gross von den 0815-Hygienemasken, die es überall zu kaufen gibt.



Einen Extrapunkt erhält sie dennoch: Denn durch das Muster fühle ich mich automatisch modischer und vor allem stolz, bilden die Buchstaben auf der Maske doch das Wort «Akris». Und kein St.Galler kann sagen, dass er nicht stolz auf das Modelabel ist. Mit geschwellter Brust also fahre ich in Zürich ein.