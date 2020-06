Vom Banker bis zum Studenten: Nirgends im Land wird so viel gekokst wie in St.Gallen In keiner Schweizer Stadt wird so viel weisses Pulver geschnupft wie in St.Gallen. Das spüren auch Suchtfachstellen. Immer mehr Konsumenten suchen Rat. Janina Gehrig 11.06.2020, 21.07 Uhr

Im November 2018 hebt die Kantonspolizei St.Gallen einen Drogendealerring aus und beschlagnahmt neun Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von über 800'000 Franken. 27 Personen werden festgenommen. Im Juni 2019 gelingt ein weiterer Schlag gegen einen internationalen Drogenring, bei dem insgesamt 31 Personen in St.Gallen und in Deutschland festgenommen werden.

Die Kantonspolizei engagiert sich stark im Kampf gegen den Handel des weissen Pulvers. Denn in keiner Schweizer Stadt ist im vergangenen Jahr mehr gekokst worden als in St.Gallen.

Nach Antwerpen und Amsterdam liegt St.Gallen im europäischen Vergleich mit 910 Milligramm pro 1000 Einwohner und Tag auf Platz drei und hat damit erstmals die Partystadt Zürich (891 Milligramm) überholt. Auch Basel und Genf gehören zu den Top Ten mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum, neben Barcelona, Reykjavik und London. Die Daten stammen von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die das Abwasser in über 70 Städten hinsichtlich der Konzentration von Kokain-Rückständen untersucht.

Das Resultat habe sie nicht überrascht, sagt Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe St.Gallen.

«Die Zahl der Konsumenten ist seit längerem hoch.»

Die Kampagne «Mach emol en Punkt» zum Thema laufe seit Herbst und sei noch immer brandaktuell.

Immer mehr Süchtige suchen Hilfe bei Fachstellen

Die Suchtfachstelle berate in rund 20 Prozent der Fälle Menschen mit Kokainsuchtproblematik. Im vergangenen Jahr habe deren Anteil um sieben Prozent zugenommen. Warum gerade St.Gallen als Kokainhochburg gilt, kann Rust nur mutmassen. Sie sagt:

«Hier hat sich die Substanz etabliert, und zwar durch alle Gesellschaftsschichten hindurch.»

Sehr selten seien es Schwerstabhängige, die Kokain etwa mit Heroin kombinierten. Doch die Mehrheit der Konsumenten sei gut integriert und bewege sich in einem unproblematischen Bereich. «Sie nehmen phasenweise oder nur gelegentlich Kokain.» Die meisten arbeiteten in Branchen, in denen viel Leistung gefordert wird und die Anspannung oft hoch sei.

So greifen laut Rust Leute in Kaderpositionen genauso wie Studenten, Start-up-Gründer, aber auch Handwerker und kaufmännische Angestellte zum weissen Pulver. Im Vergleich zu den 1980er- und 90er-Jahren, als Heroin als Aussteigerdroge boomte, passe das Kokain zur heutigen Leistungsgesellschaft.

«Drogen sind der Spiegel einer Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, wo man sich entweder mit Computerspielen oder Serienmarathons zurückzieht oder sich mit Selbstoptimierung und Leistungssteigerung befasst.»

Wer der Droge verfalle, habe früher oder später soziale und finanzielle Probleme und betreibe Raubbau am Körper. Herz-Kreislauf-Probleme und Depressionen seien die Folge oder – häufig in Zusammenhang mit Schlafentzug und Reizüberflutung – eine kokaininduzierte Psychose.

Hoher Reinheitsgehalt, da nahe an der Grenze

Ob die St.Galler aber auch tatsächlich mehr koksen als die Zürcher, ist nur eine These. Eine Erklärung könnte auch sein, dass hier mehr Kokain mit einem hohen Reinheitsgrad konsumiert wird. Tatsächlich sei der Stoff von Konsumenten in St.Gallen meist von relativ guter Qualität, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Dies könne damit zusammenhängen, dass die Droge in der Ostschweiz unmittelbar nach der Grenze in Umlauf komme und noch wenig gestreckt worden sei. Grosse Lieferungen mit über 100 Kilo kommen über den Seeweg in Schiffscontainern von Südamerika nach Europa, wo sie etwa von Rotterdam oder Seebrücke auf Lastwagen in die Schweiz transportiert würden.

Auch Krüsi sagt, die Palette der Konsumenten sei sehr breit. Konsumiert werde unter gut situierten in der Clubszene, aber auch im Milieu. Die Substanz sei bezahlbar, ein Gramm für 70 bis 130 Franken erhältlich. Über die Dealer sagt Krüsi:

«Das Kokain läuft in der Regel über Clans aus Nigeria.»

Laut Rust hat auch der Lockdown dem Konsum keinen Abbruch getan. «Die Wege und Kontakte sind sehr stabil», sagt sie.