«Völlig unverständlich»: Wieso die SBB St.Galler Pendler warten lassen, obwohl sie ihr Angebot wieder hochgefahren haben Wer zwischen St.Gallen und Zürich pendelt, muss sich noch bis Juni mit weniger und langsameren Verbindungen begnügen. Der Kanton St.Gallen und der Verband Pro Bahn Ostschweiz sind nicht erfreut: Man könnte meinen, die Schweiz höre tatsächlich in Winterthur auf. Noemi Heule 23.05.2020, 05.00 Uhr

Der IC1 durchquert die Schweiz normalerweise von Genf nach St.Gallen. Nun ist in Zürich Endstation. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Das Leben hat wieder Fahrt aufgenommen, die Züge rollen wieder. Nur bis in die Ostschweiz fahren sie nicht alle. Die Intercity-Züge, die normalerweise die Schweiz von Genf über Freiburg bis St.Gallen durchqueren, rollen nach wie vor in Zürich aus. Für die Ostschweizer bedeutet dies: weniger Verbindungen, kleinere Züge, eine längere Reisezeit.

Seit dem 11. Mai müssen alle Bahnbetreiber wieder ihr normales Angebot fahren – mit wenigen Ausnahmen. Der internationale Personenverkehr, touristische Angebote oder Nachtkurse sind von der Vorgabe ausgenommen. Bereits zwei Wochen zuvor begannen die SBB damit, ihr System wieder hochzufahren. Der IC1, der zwischenzeitlich nur die Verbindung zwischen Zürich und Freiburg bediente, fuhr wieder weiter bis zum westlichsten Ende, dem Genfer Flughafen. Das letzte Teilstück in den Osten aber, die Strecke von Zürich nach St.Gallen, blieb gekappt. Eine Begründung für dieses Vorgehen blieben die SBB schuldig.

Kanton und Verband Pro Bahn Ostschweiz sind nicht erfreut

Bruno Eberle, Präsident von Pro Bahn Ostschweiz Bild: Urs Bucher

«Völlig unverständlich» sei diese Vernachlässigung des Anschlusses nach St.Gallen, sagt Bruno Eberle von Pro Bahn Ostschweiz. Jede Woche prüft der Verbandspräsident die Verbindungen nach Zürich, jede Woche wundere er sich, dass der IC1 noch immer nicht fahre. Einen Grund kann Eberle nicht ausmachen. Man sei geneigt zu sagen:

«Die Schweiz hört halt doch in Winterthur auf.»

Bruno Eberle muss sich noch eine Weile wundern und eine Weile gedulden.

Der Kanton kann wenig ausrichten

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen Bild: PD

Die SBB will die Strecke erst am 8. Juni wieder mit den Intercity-Zügen befahren, wie Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amtes für öffentlichen Verkehr, sagt. Der Kanton St.Gallen sei «nicht erfreut» darüber, dass die Ostschweizer Pendler mit am längsten auf schnellere Anschlüsse warten müssen. Der Kanton sei Ende April über den Aufschub informiert worden. Ein Mitspracherecht wird den Kantonen während der ausserordentlichen Lage nicht eingeräumt. Er sagt:

«Die Kompetenzen der Kantone tendieren momentan gegen null.»

Die Systemführerschaft liegt allein bei SBB und Postauto. Gegenüber dem Kanton machten die SBB «Ressourcengründe» für die Verzögerung geltend. Sie gingen davon aus, dass es wegen Covid-19 zu Personalausfällen kommen würde.

Pendlerzahlen erholen sich

Auch er habe sich reflexartig die Frage gestellt, ob die Schweiz einmal mehr in Winterthur aufhöre, sagt Patrick Ruggli. Er räumt aber ein: Das volle Angebot, stündlich bis zu vier Direktzüge nach Zürich, sei momentan noch nicht nötig, zumal bereits der reduzierte Bahnbetrieb nur zu einem Bruchteil ausgelastet sei. Die SBB gibt keine Statistik zu einzelnen Strecken bekannt. Nachdem die Zahl der Reisenden insgesamt um bis zu 90 Prozent eingebrochen war, stieg sie mit den Lockdown-Lockerungen wieder auf rund die Hälfte der vorherigen Nachfrage.

Weshalb heisst die Endstation des IC1 dennoch weiterhin Zürich? «Der IC1 zählt als ‹Sprinter› mit nur einem Zwischenhalt zwischen Zürich und St.Gallen nicht zum Grundangebot», heisst es auf Anfrage. Im März war der Fahrplan auf das Grundangebot reduziert worden. Dieses besteht gemäss SBB auf der Strecke Zürich-St.Gallen aus dem IC5 und dem Interregio mit Zwischenhalten in Wil, Uzwil, Flawil und Gossau. Für die Pendler bedeuten die vielen Stopps zwölf Minuten mehr Reisezeit. Bruno Eberle sieht einen weiteren Minuspunkt in der Ansteckungsgefahr: «Ich würde mich zu Stosszeiten nicht in eine enge S-Bahn drängen wollen.»

Verbindung nach München fällt bis auf weiteres aus

Mit einer Reisezeit von einer Stunde, drei Minuten fehlt derzeit ein weiterer Schnellzug in den Osten: Der Eurocity in Richtung München fällt bis auf weiteres aus, wie die SBB in einer Mitteilung schreiben. Dies obwohl erste internationale Verbindungen wieder aufgenommen wurden. Seit dem 18. Mai verkehren Eurocity-Züge zwischen Basel und Köln, am Montag kommen Verbindungen nach Berlin, Hamburg und Stuttgart hinzu.

Die SBB schreiben dazu auf Anfrage: «Internationale Züge verkehrten im Corona-Übergangsfahrplan auf den Schweizer Streckenabschnitten, sofern sie zum ÖV-Grundangebot gehören. Dies ist beim EC Zürich-München nicht der Fall.» Am kommenden Donnerstag wollen die Bundesbahnen über den nächsten Schritt hin zum Regelfahrplan informieren.