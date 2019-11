Vögeliwohl durch den Winter: So füttern Sie unsere gefiederten Freunde richtig

In der Mythologie werden die Raben oft mit Tod, Hexerei und schwarzer Magie in Verbindung gesetzt. Ihre krächzenden Rufe entsprechen auch nicht unbedingt der Vorstellung von schönem Vogelgesang. Doch eigentlich sind die schwarzen Vögel ausgesprochen klug. Klüger als viele andere Vögel. In Experimenten haben Forscher sogar festgestellt, dass die Fähigkeiten und Kenntnisse von Raben jenen von fünf- bis siebenjährigen Kindern entspricht.

Gabriella Geiger von der Vogelpflegestelle Halden beobachtet die schwarzen Vögel gerne abends: «Ich sehe, wie sich die Vögel auf den Starkstromleitungen, welche wir von unserem Haus aus sehen, versammeln und miteinander kommunizieren.» Die Tiere haben in wissenschaftlichen Experimenten bewiesen, dass sie mit ihren Rufen zwar auf Futterstellen hinweisen, aber mittels gezielter Variationen der Rufe auch Informationen über ihr Alter und Geschlecht preisgeben. So können vorbeifliegende Tiere einschätzen, wie viel Konkurrenz an der Futterstelle vorhanden ist und ob es sich lohnt, zu landen.

Raben verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Lauten und passen ihre Stimmlage je nach Beziehung zum angesprochenen Artgenossen an; tiefe und raue Töne für fremde, hohe Töne für bekannte Vögel. Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass die Raben in der Lage sind, ihre Artgenossen im Schwarm genau zu erkennen. Das ist wichtig für sie, denn Unglücksraben rufen bei einem Streit strategisch um Hilfe – vom Partnertier oder Verwandten.

Gabriella Geiger weiss: «Wenn Vögel draussen singen, machen sie das nicht für uns, sondern verteidigen damit ihr Revier.» Wie das Markieren einer Katze. Allerdings störe es eine Vogelart, etwa eine Meise nicht, wenn sich eine andere Art, etwa ein Rotkehlchen, in seinem Revier aufhält.