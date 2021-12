Omikron im Kanton St.Gallen: Verantwortliche geben kaum Auskunft

VIRUSMUTATION Zwei Omikron-Ansteckungen im Kanton St.Gallen: Alter, Region oder der Impfstatus werden nicht öffentlich gemacht Am Mittwochabend wurde bekannt, dass im Kanton St.Gallen die ersten Ansteckungen mit der Omikron-Virusvariante entdeckt worden sind. Zwei Personen sind betroffen. Wo diese Menschen im Kanton St.Gallen leben, wie alt sie sind oder ob sie von einer Reise zurückgekehrt sind, wird aus Gründen des Datenschutzes nicht bekannt gegeben. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 16.12.2021, 16.13 Uhr

Eine Frau desinfiziert sich die Hände. Bild: Maria Schmid

Der allererste bekannte Omikron-Fall in der Schweiz betraf einen vollständig geimpften Gymnasiasten in Basel. Die als besorgniserregend eingestufte Virusmutation wurde bei diesem 19-jährigen Schüler am 30. November per Zufall bei einer Reihentestung nachgewiesen. Getestet wurde bereits am 26. November. Unterdessen registrierte das BAG bis Mittwoch 85 Omikron-Fälle in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Im Thurgau wurde letzte Woche die erste Omikron-Mutation in einem Labor aufgeschlüsselt.