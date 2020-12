Urteil per Videokonferenz Virtueller Prozess: HSG-Studenten erproben den Gerichtsalltag Jus-Studierende der Universität St.Gallen haben per Videokonferenz einen Prozess geführt. Wäre dies auch in der Realität ein gangbarer Weg? Claudia Schmid 23.12.2020, 15.04 Uhr

Studierende der HSG stellen per Zoomkonferenz einen Prozess nach. Bild: PD

«Brückenschlag zwischen Studium und Praxis» heisst an der HSG eine Lehrveranstaltung, in deren Mittelpunkt ein realer Straffall steht, der in einem sogenannten Moot Court (fiktives Gericht) verhandelt wird. Der Gerichtsfall hatte die St.Gallische Justiz in der jüngeren Vergangenheit beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft warf einer Frau damals vor, sie habe rund 78’000 Franken Pensionsgelder vom Konto ihres Vaters abgezweigt. Dazu habe sie die Unterschrift des Pensionierten gefälscht und von diesem eine Generalvollmacht ertrogen.