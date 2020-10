Kommentar Vier Ostschweizer Kantone wollen von der Maskenpflicht nichts wissen – das ist ernüchternd Generelle Maskenpflicht in Graubünden, Tanzverbot in St.Gallen und den beiden Appenzell und der Thurgau, der noch eine Woche mit der Einführung weiterer Coronamassnahmen zuwartet. Jeder Ostschweizer Kanton macht etwas anderes, das führt den Föderalismus ad absurdum. Jürg Ackermann 16.10.2020, 18.25 Uhr

Graubünden, Thurgau, die beiden Appenzell und St.Gallen: Die Regierungen der fünf Ostschweizer Kantone haben heute weitere Coronamassnahmen verkündet. Die Bilanz: Fast jeder Kanton macht etwas anderes und führt die beschlossenen Massnahmen zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ein.

Teils schon morgen Samstag, teils am Montag oder dann wie im Thurgau erst in einer Woche, wenn die Fallzahlen wohl doppelt so hoch sind wie heute.

So hat Graubünden eine generelle Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen beschlossen, aber kein Tanzverbot wie in den beiden Appenzell und St.Gallen. Der Thurgau wiederum macht Anlässe ab 30 Personen meldepflichtig und verzichtet auf eine Maskentragepflicht für Serviceangestellte wie in Innerrhoden, St.Gallen und Ausserrhoden.

Als neutraler Beobachter schüttelt man den Kopf.

Warum haben es die Ostschweizer Regierungen nicht geschafft, sich auf einen klaren gemeinsamen Massnahmenkatalog zu einigen?

Als verhielte sich das Coronavirus in Landquart anders als in Wittenbach, Gais oder Arbon. Der Föderalismus und die Autonomie der Kantone in Ehren – aber am Schluss schadet es auch der Glaubwürdigkeit und der Akzeptanz der Beschlüsse, wenn auf so engem Raum trotz sehr vergleichbarer Corona-Ausgangslagen Kakofonie herrscht.

An die Freiwilligkeit zu appellieren, bringt nichts

Unverständlich ist vor allem, warum St.Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell mit der generellen Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen weiter zuwarten, obwohl sie früher oder später wohl sowieso kommen wird.

Klar: Es gibt Zweifel, wie stark Masken das Virus eindämmen, Läden sind nach bisherigem Erkenntnisstand keine Corona-Ansteckungsherde. Aber dennoch: Gegen Tröpfchen, über die das Virus übertragen wird, helfen Masken. Das zeigen verschiedenste Studien.

Und es geht hier auch um die psychologische Wirkung. Die Maske erinnert uns an den Ernst der Lage, dass da etwas ist, was möglicherweise gerade ausser Kontrolle gerät und einen täglich zur Vorsicht mahnt.

Die Erfahrung zeigt zudem: Auf freiwilliger Basis, an die die Ostschweizer Kantone nun appellieren, passiert beim Maskentragen nichts. Hätte der Bund vor Monaten nicht durchgegriffen, wären heute noch die meisten ÖV-Benützer ohne Mund- und Nasenschutz unterwegs.

Bezüglich Maskenpflicht hilft auch ein Blick in die umliegenden Länder.

Wer seine Herbstferien in Deutschland, Österreich oder Italien verbrachte, wo meist eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen gilt, hat gemerkt: Leben lässt sich auch so.

Spätestens nach zwei Tagen hat man sich daran gewöhnt. Und auch die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen scheint unbegründet: Die Restaurants im Südtirol waren letzte Woche voll, auch wenn man bis zum Platznehmen am Tisch oder beim Gang aufs WC eine Maske tragen musste. Die Läden oder Seilbahnen ebenso.

Die Vorstellung, dass das Maskentragen die eigene Unabhängigkeit torpedieren könnte, entspringt sowieso einem eher seltsamen Freiheitsbegriff. Es ginge ja jetzt gerade darum, mit klugen Massnahmen wie einer Maskentragpflicht in öffentlichen Innenräumen unsere Freiheit zu schützen und angesichts der steigenden Hospitalisierungszahlen mit allen Mitteln weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder gar einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Dass die Mehrheit der Ostschweizer Kantone hier weiter zuwartet, ist ernüchternd.