Vier Menschen, vier Geschäfte, vier Schicksale: Wie Ostschweizer Unternehmer die Krise bewältigen Jetzt, da die zweite Welle übers Land rollt, haben wir mit vier Ostschweizer Gewerblern gesprochen. Und Menschen angetroffen, die trotz Krise die Hoffnung nicht verlieren wollen. David Grob 26.10.2020, 05.00 Uhr

«Mit einem Tanzverbot können keine Partys durchgeführt werden. Unsere Haupteinnahmequelle fällt weg»: Michael Sarbach, Programmchef im Gare de Lion in Wil, vor dem Kulturlokal. Bild: Tobias Garcia

(20. Oktober 2020)

Dienstagnachmittag, Gare de Lion, Wil. Ein Wochenende ist vergangen, seit die St.Galler Regierung die Coronamassnahmen massiv verschärft hat. Doch der Schock sitzt immer noch tief. Tanzverbot, Konsumation nur im Sitzen, Maskenpflicht – die neuen Regelungen treffen ein Kulturlokal wie das Gare de Lion in seinem Herz. In abgewetzten Sesseln in einer kleinen Bar im ersten Stock sitzen die drei einzigen festangestellten Mitarbeitenden des Betriebs: Michael Sarbach, Programm und Medien, Anaïs Niedermann, Personal und Finanzen, und Oliver Wiesendanger, Infrastruktur. Sie alle sind zu vierzig Prozent angestellt, am Dienstagnachmittag trifft man sich, bespricht, entscheidet. Hält man den Betrieb aufrecht, trotz der Massnahmen?

Und es sind schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. Entscheidungen, welche die Zukunft des Gare de Lions bestimmen. Entscheidung, die wegen äusseren Umständen getroffen werden müssen.

Mediensprecher Michael Sarbach ergreift das Wort: «Wir haben selbstverständlich damit gerechnet, dass auch im Kanton St.Gallen eine Maskenpflicht eingeführt wird. Doch das Tanzverbot und die Regelung, nur noch im Sitzen konsumieren zu dürfen, haben uns völlig überfahren.» Im Gegensatz zu anderen Kulturinstitutionen finanziert sich das Gare de Lion weitgehend selbst. Die Beiträge von Gönnern, Sponsoren, Stadt und Kanton decken die eventunabhängigen Fixkosten nicht.

«Wir sind auf Partys angewiesen. Mit einem Tanzverbot können keine Partys durchgeführt werden. Unsere Haupteinnahmequelle fällt damit weg.»

Die Situation lähmt nicht nur finanziell. «Mein Job ist es, ein attraktives Kulturprogramm zu organisieren. In diesem Jahr bin ich mit sehr vielen Absagen, Umbuchungen und Verschiebungen beschäftigt, was einerseits einen enormen Mehraufwand bedeutet, andererseits auch keine Freude macht.»

Einschneidender Lockdown, Zuversicht im Sommer

Der Lockdown im Frühling kam abrupt wie der Schlag eines Schwergewichtsboxers, alle Konzerte, Kleinkunstanlässe und Partys waren abgesagt, die Mitarbeiter auf Kurzarbeit, bescheidene Ausfallentschädigungen flossen. Doch in den Sommermonaten ging es wieder aufwärts. Die Fallzahlen tief, die Leute ausgehfreudig, eine Sommerbar vor dem Gare de Lion lockte. Farbige Fähnchen vor dem Kulturlokal zeugen von kühlen Bieren, lauen Sommerabenden, Zuversicht. Jetzt flattern sie im Herbstwind. Die Zuversicht ist dahin. Die neuen Massnahmen, zwei Wochen nach der Wiedereröffnung, sind wie der nächste Schlag.

Wie weiter, Gare de Lion? «Nach den Ausfällen im Frühling sind die Massnahmen jetzt der letzte Zwick an der Geissel», sagt Sarbach. Die Strategie: Kurzarbeit, Ausfallentschädigung und keine Veranstaltungen mit finanziellem Risiko. Aber kann das Kulturlokal überleben? Sarbach überlegt kurz. Bislang habe man noch keinen Kredit aufnehmen müssen. Und damit liesse sich einiges verzögern.

«Klar ist: Ohne zusätzliche finanzielle Hilfe sind wir zahlungsunfähig. Vermutlich noch vor dem Jahresende.»

Die Ausfallentschädigungen des Kantons seien ein wertvoller Beitrag, würden das Gare de Lion aber nicht vor der Insolvenz retten. Der Vorstand hofft auf Hilfe der Stadt oder zinslose Darlehen von Geschäftspartnern. Am Abend ist schliesslich auch klar: Das Gare de Lion sagt alle Veranstaltungen bis Ende Jahr ab. «Unter diesen Umständen kann der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden», heisst es auf der Website. «Abgesagt» prangt vor angekündigten Anlässen im Programm.

«Die Gäste müssen wohl gestaffelt essen»: Fridolin Früh, Betriebsleiter im Skigebiet Wolzenalp, hofft auf mehr Gäste als in anderen Jahren. Bild: Tobias Garcia

(21. Oktober 2020)

Die Strasse zum Bergrestaurant Wolzenalp im Toggenburg schlängelt sich die Hügel hoch, vorbei an grünen Wiesen, vorbei an einzelnen Höfen, vorbei an den einsamen Zweiersesseln. Im Hintergrund glitzern Säntis und die Churfirsten in der Sonne, es ist ein prächtiger Herbsttag unter der Woche. Fridolin Früh, Landwirt und seit knapp 30 Jahren technischer Betriebsleiter der Wolzenalp im Nebenamt, sitzt an einem runden Holztisch im Bergrestaurant Wolzenalp. Die Wände des Holzgebäudes knarren wegen des Föhns, und Früh spricht über den Lockdown, das Sommergeschäft und den kommenden Winter.

Früh wirkt zuversichtlich, die Einschränkungen würden das Skigebiet wohl nicht allzu stark treffen, er hofft auf einen normalen Winter.

«Wir gehen davon aus, dass mehr Gäste als in anderen Jahren kommen werden.»

Der Skilift Wolzenalp im goldenen Herbst. Bild: Tobias Garcia /21. Oktober 2020)

Die Situation in einem kleineren Skigebiet wie der Wolzenalp sei komfortabler als in einem grossen Skigebiet, in dem die Leute in den Seil- und Gondelbahnen Masken tragen müssen. Klar, Schutzkonzepte müssten erstellt werden, die Schlangen am Skilift würden wohl länger werden, die Gäste seien aber sensibilisiert. Obschon das Bergrestaurant Wolzenalp geräumig ist und über eine grosse Terrasse verfügt, meint Früh: «Die Gäste müssen wohl gestaffelt essen. Darauf müssen wir sicher hinweisen.»

Bis zu 40'000 Franken Verlust

Der Lockdown im März kam abrupt wie ein Wintereinbruch im September. Zwar ist die Wolzenalp nur bis Mitte März geöffnet, bis Ende des Monats fahren der Skilifte und der Sessellift nur am Wochenende. Und diese drei Wochenenden waren schön, die Skipisten waren präpariert, die Mitarbeiter aufgeboten, vergleichbare Skigebiete geschlossen, Topverhältnisse. Früh sagt:

«Der Aufwand war gross, der Schaden ebenso. Wir sprechen von 20'000 bis 40'000 Franken Verlust.»

Zur Relation: 40'000 Franken entsprechen laut Früh 10 bis 15 Prozent des Winterumsatzes.

Ebenso war das Frühjahr betroffen. Im Sommer aber kippten die Verhältnisse. «Wir transportieren an einem guten Sonntag im Vorsommer normalerweise rund 300 Passagiere, dieses Jahr waren es 500 bis 600», sagt Früh. Das schöne Wetter war das A und O: Das Loch, welches der Lockdown in die Kasse gerissen hatte, konnte geschlossen werden. Im Spätsommer normalisierte sich die Situation, doch das Geschäft während der Herbstferien fiel schlechter aus. «Wir haben deshalb entschieden, die Bahn am Wochenende bei guter Witterung laufen zu lassen.» Der Übergang zwischen Sommer- und Wintersaison verläuft fliessend, die Sesselbahn läuft bis zum Beginn der Skisaison an Weihnachten an den Wochenenden weiter. Im Normalfall wäre Ende Oktober Schluss.

«Das Jahr 2020 war fast ein Totalausfall. 85 Prozent des Umsatz ging verloren.»: Michael Mettler, Inhaber und Geschäftsführer des Reisebüros Helbling in Gossau. Bild: Arthur Gamsa

(23. Oktober 2020)

Das Reisebüro Helbling in Gossau sieht aus, wie ein Reisebüro eben aussieht: Schaufenster, Beratungstische, Kataloge. Ein Wandbild – Strand, Meer, Palmen – verspricht Ferienstimmung. Nur: Diese will derzeit niemand.

Dabei wäre jetzt Hauptbuchungszeit. «Unsere Kunden planen oft längere Ferien, weite Reisen, die eigentlich jetzt fürs kommende Jahr organisiert werden», sagt Michael Mettler, Geschäftsführer und Inhaber des Reisebüros Helbling Reisen. Stattdessen: Kurzarbeit, ein leeres Geschäft und Mehraufwand. Mehraufwand deswegen, da immer noch Reisedossiers betreut, umgebucht, angepasst, storniert werden müssen. «Wir haben viel Arbeit, die kein Geld bringt. Ein Reisebüro verdient eigentlich erst, wenn die Kunden abreisen», sagt Mettler.

Er sitzt in seinem Büro in der Filiale in Gossau und rekapituliert das bisherige Jahr. Der Schock des Lockdowns, als 50 Prozent des bereits gebuchten Jahresumsatzes in Kürze verpufften. Die Hoffnung im Sommer, als die Fallzahlen tief waren, die Nachfrage stieg. Die Anspannung im Herbst, als die Liste mit Risikoländern allwöchentlich länger wurde und Mettlers Mitarbeitende die wenigen Buchungen wieder mehrfach bearbeiten mussten. Die Fallzahlen sind die Fieberkurve der Krise. Steigen sie, so sinkt die Hoffnung, sinken sie, so steigt die Zuversicht. Mettler sagt:

«Das Jahr 2020 war fast ein Totalausfall. 85 Prozent des Umsatz ging verloren.»

19 Mitarbeitende zählte das Unternehmen Anfang Jahr, jetzt sind es noch 15.

Hoffnung trotz Krise

Mettlers Gesicht ist hinter einer Maske versteckt, die Augen lächeln oft. Nur kurz während des Gesprächs verschwindet das Lächeln. Das Reisebüro Helbling ist Mettlers Unternehmen, sein Verdienst, seine Existenz.

«Es ist nicht einfach. Wir reden von existenziellen Nöten. Wir wissen nicht, wie es weiter geht.»

Mettler überlegt. Lange habe er Berufliches und Privates gut trennen können. Seit dem Sommer, seitdem klar ist, dass das Coronavirus nicht so schnell verschwinden wird, seitdem klar ist, dass auch der Herbst, der Winter, das kommende Jahr betroffen sind, gehe dies nicht mehr. 2017 hat er das Geschäft nach 20 Jahren Erfahrung in Reisebüros im Aargau und Luzern von seinem Vorgänger Rolf Helbling übernommen. «Ich wollte immer ein eigenes Geschäft führen, Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen.» Dies muss er nun umso mehr.

Dennoch, es bleibt ein kurzer Moment im Gespräch. Mettler ist ein positiver Mensch, wirkt trotz Krise zuversichtlich. Versucht zu akzeptieren, was er nicht ändern kann. Und zu verändern, wo er handeln kann.

«Ich bin zu hundert Prozent überzeugt: Wir werden gestärkt aus der Krise herauskommen.»

Derweil hofft er weiterhin auf politische Lösungen. Auf die Notkredite für die Reisebranche, welche der Bund im Mai gesprochen hat, musste Mettler bislang nicht zurückgreifen. Er hofft auf A-fonds-perdu-Zahlungen, nicht rückzahlbare Darlehen. Auch, um gegen deutsche Branchenriesen wie Tui bestehen zu können, die laut Mettler vom deutschen Staat unterstützt werden.

Er glaubt an die Zukunft seiner Branche. Sobald das Reisen wieder möglich sei, würden die Menschen auch wieder reisen. «Ob dies im gleichen Volumen sein wird – vermutlich nicht. Aber der Drang, Ferien zu machen, wird zurückkehren», sagt Mettler. Konsterniert sei er nicht. «Diese Zeit haben wir hinter uns», sagt Mettler und lacht.

Ein Restaurant in Zwangspause, ein Wirt in Isolation: Der Landgasthof Winzelnberg in Steinebrunn ist derzeit geschlossen, da der Koch positiv getestet wurde. Bild: Reto Martin (22.Oktober 2020)

Der Landgasthof Winzelnberg liegt etwas ausserhalb von Steinebrunn. Ein stattliches Riegelhaus, rote Balken, weisser Verputz, grüne Läden auf einem Hügel zwischen Eisenbahnlinie und Hauptstrasse. Reto Kropf, Inhaber und Wirt, ist derzeit nur telefonisch erreichbar. Der Grund: einer seiner Mitarbeiter wurde vergangenen Samstag positiv getestet und befindet sich seither in Quarantäne. Die kantonalen Contact Tracer ordneten Isolation für alle Mitarbeiter an, die Gaststätte ist seither geschlossen und wird bis Dienstag keine Gäste empfangen. Kropf, zuhause, hat Zeit und schildert seine Situation.

Er könne die Schliessung nachvollziehen, erklingt Kropfs Stimme aus dem Hörer, dennoch sei die Massnahme einschneidend. Er und seine neun Mitarbeitenden hätten sich einem Coronatest unterzogen, die Resultate seien allesamt negativ ausgefallen, dennoch bleibt sein Restaurant noch bis Dienstag geschlossen. Es ist weniger die Zwangspause, weniger der Verlust, weniger die ausbleibenden Gäste, die Kropf ärgern, als vielmehr der Verlust von Lebensmitteln, die während der Schliessung ungeniessbar werden.

Reto Kropf, Inhaber und Wirt Landgasthof Winzelnberg in Steinebrunn. Bild: PD

«Wir sprechen von 4000 bis 6000 Franken Verlust.»

Die Gäste würden wieder kommen – «da habe ich keine Angst.» Dies würden die Reaktionen seiner Gäste während der Zwangspause zeigen. Viele Reservationen seien einfach um eine Woche verschoben worden, sagt Kropf.

Lieber ein neuer Lockdown

Kropf und sein Landgasthof Winzelnberg sind in vielerlei Hinsicht ein Spezialfall. Kropf, seit 21 Jahren Wirt im Winzelnberg, kann auf viele Stammgäste zählen und ist weniger als andere Restaurants auf Laufkundschaft angewiesen. Ebenso sind die Fixkosten tief: Kropf ist nicht Pächter, sondern Inhaber des Gebäudes und zahlt somit nur die Zinsen für die Bank. Ebenso habe er im Sommer auf die geplanten Betriebsferien verzichtet und so die verlorenen Monate im Frühjahr aufholen können.

Trotz neuer Massnahmen, trotz steigender Fallzahlen, trotz Masken, trotz Konsumation am Sitzplatz, Kropf bleibt gelassen, blickt positiv in die Zukunft. Er wirkt wie die Antithese vieler Gastronomen, wenn er sagt:

«Mir wäre ein längerer Lockdown lieber als strengere Massnahmen.»

Er erzählt von den Schwierigkeiten nach den ersten Lockerungen im Frühsommer. Davon, wie die Gäste in den ersten Wochen ausgeblieben sind, wie die zwei Meter Abstand den Betrieb erschwert hätten, wie die Gäste anfangs skeptisch waren, lieber zuhause blieben. «Es würde auch jetzt schwieriger werden, wenn die Massnahmen weiter verschärft werden, wir wieder nur Zweier- oder Vierertische bedienen dürften», sagt Kropf. Trotz weniger Gäste sei gleich viel Personal nötig.

Wie geht Kropf mit der unsicheren Situation um? «Wir sind nicht so betroffen wie andere Gastronomen. Wir können die nächsten Monate gut überstehen.» Um danach anzufügen:

«Ein mulmiges Gefühl bleibt.»