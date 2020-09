Vier Blitzeinschläge in weniger als zwei Kilometern Entfernung und trotzdem kein Spielabbruch – Wetterexperte Kachelmann nennt dies ein «Verbrechen» Nach Anpfiff des fatalen Fussballspiels von Abtwil blitzte es vier Mal in Abtwil. Trotzdem wurde das Spiel nicht abgebrochen. Eine Auswertung der Blitzdaten zeigt nun: Das Gewitter war bereits gefährlich nah. Serafin Reiber 23.09.2020, 20.22 Uhr

Das Fussballspiel in Abtwil, bei dem am späten Dienstagabend 14 Jugendliche bei einem Blitzschlag verletzt worden waren, hätte abgebrochen werden müssen.

Dieser Ansicht ist der ehemalige Wetterexperte der ARD, Jörg Kachelmann. Noch in der Nacht auf Mittwoch reagierte er via Twitter auf die Berichterstattung dieser Zeitung.

Obwohl schon zum Anpfiff um 20 Uhr «lautes Getöse» vernehmbar gewesen sei, habe man die Partie nicht abgebrochen. Dies bezeichnete er als «Verbrechen».

Kachelmanns Argumente stützen sich auf Daten des Blitz-Informationssystems von Siemens (BLIDS). Diese Daten liegen auch dieser Zeitung vor. Tatsächlich kam es im betroffenen Gebiet kurz nach Anpfiff zu vier Einschlägen.

Der stärkste Blitz schlug zehn Minuten nach Anpfiff ins Dach eines Wohnhauses an der Bildstrasse 23 ein, 600 Meter vom Spielfeld entfernt.

Vom Blitz getroffen: Das Wohnhaus an der Bildstrasse 23 in Abtwil. Bild: Serafin Reiber

Gemäss den BLIDS-Daten handelte es sich dabei um einen positiv geladenen Blitz mit einer Stärke von 53'000 Ampere. 53'000 Ampere entsprechen etwa der Stromstärke von 5300 elektrischen Heizlüftern.

Ein «starker Knaller»

Zum Zeitpunkt des Einschlags befanden sich keine Personen im Dachboden. Es entstand lediglich Sachschaden. Ein Teil des Dachs musste abgedeckt werden, die Elektroinstallation wurde erheblich beschädigt.

An der Bildstrasse 23 entstand lediglich Sachschaden. Bild: Serafin Reiber

Aufgrund der geringen Entfernung von nur 600 Metern und der Stärke des Einschlags müsste davon ausgegangen werden, dass das unmittelbar folgende Donnergrollen nach den Regeln der Physik für die auf der Spiserwis anwesenden Personen wahrnehmbar war.

Aufgrund der in BLIDS erfassten Stromstärke klassifiziert Jörg Kachelmann den Blitz denn auch als «starken Knaller». Der Wetterexperte selbst war für eine Einschätzung nicht zu erreichen.

Nach Merkblatt hätte das Spiel abgebrochen werden müssen

Nach dem Einschlag an der Bildstrasse kam es in kurzer Zeit zu zwei weiteren Einschlägen, zuletzt in der Sportanlage Gründenmoos, rund 1,4 Kilometer von der Spiserwis entfernt, ehe der Blitz um 20 Uhr 37 in den mittleren Lichtmast des Spielfelds einschlug.

In allen vier Fällen schlug es in weniger als zwei Kilometern Entfernung zum Fussballfeld ein. Gemäss Merkblatt des Ostschweizer Fussballverbands sollte ein Spiel abgebrochen werden, wenn auf den Blitz innert 15 Sekunden Donner folgt. Das Gewitter sei dann etwa fünf Kilometer entfernt und «gefährlich nah».

Laut dem Präsidenten der Schiedsrichterkommission des Ostschweizer Fussballverbands (OFV), Marcel Stofer, stand ein Ab- oder Unterbruch nie zur Diskussion. Laut Anwesenden sei das Gewitter bereits am Abziehen gewesen, als der Blitz einschlug.

Immer wieder werden Fussballspieler vom Blitz getroffen

Die Gefahr von Blitzeinschlägen bei Fussballspielen wird immer wieder unterschätzt. 2016 wurden in Hoppstädten im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz 35 Menschen, darunter 30 Kinder, verletzt. Zeugen zufolge habe es vor dem Einschlag keine Anzeichen eines Gewitters gegeben.



Zwei Jahre später starb ein 39-jähriger Torhüter bei einem Pokalspiel im selben Bundesland.

Der Schiedsrichter der fatalen Partie sprach nach dem schlimmen Zwischenfall mit dem Fussballportal «FuPa». Er sagt, das Gewitter sei schon lange Zeit abgezogen gewesen, als das Unglück passierte. Es sei in keiner Weise zu erwarten gewesen, dass es weiter blitzen würde.