Viele Reservierungen werden abgesagt – Ostschweizer Gastronomie leidet unter Coronamassnahmen: «Es werden Existenzen zugrunde gehen» Die Coronamassnahmen treffen viele Gastronomen hart: Es gibt immer weniger spontane Besucher, Reservierungen für Weihnachtsfeiern und andere Veranstaltungen sind keine vorhanden. Und Lösungen haben nur wenige. Saskia Ellinger 22.10.2020, 12.38 Uhr

Die Kehrseite des Social Distancing: Der Ostschweizer Gastronomie fehlen die Gäste. Vermehrt werden Veranstaltungen und Reservierungen aller Art abgesagt. Und das zu einer der wichtigsten Zeiten vieler Gastronomen: Der Vorweihnachtszeit und damit der Saison der betrieblichen Weihnachtsfeiern. Franco Marchesoni, Inhaber des «Baratella» in St. Gallen, sagt dazu:

«Normalerweise sind wir in dieser Zeit ausgebucht, nun haben wir kaum mehr Reservierungen.»

Gisela Meller, Mitarbeiterin des «Freihof» in Gossau, bestätigt dies: «Wir haben keine Firmenfeiern mehr geplant und bedienen fast nur à la carte.»



Ein grosser Verlust für die Gastronomen

Diese Entwicklung ist keine wirkliche Überraschung: Mit den steigenden Coronazahlen im letzten Monat hat laut Meller vom «Freihof» auch die Anzahl der Reservierungen abgenommen. Durch die bundesweiten Massnahmen haben die meisten Betriebe nun ihre Weihnachtsfeier endgültig abgesagt.



Walter Tobler, Präsident des Kantonalverbandes Gastro St.Gallen Urs Bucher

Laut Walter Tobler, Präsident des Gastro Kantonalverbands St. Gallen, fehlen der Gastronomie aber nicht nur die Weihnachtsfeiern: Geburtstage, Hochzeiten, Verlobungen, das meiste ist abgesagt. Auch andere Massnahmen, wie beispielsweise das Homeoffice, belaste die Gastronomie, da die Mittagskundschaft in Städten fehlen würde.

Verständliche Massnahmen – unvorhersehbare Folgen

«Es ist vollkommen verständlich, dass diese Massnahmen getroffen werden», sagt Marchesoni vom «Baratella», «aber die Zukunft ist für uns ungewiss.» Mit welchem Schaden die Gastronomen rechnen müssen, ist schwer zu sagen. Walter Tobler meint:

«So, wie es jetzt läuft, läuft es für viele nicht mehr lange. Existenzen werden zugrunde gehen.»

Laut Tobler sind auch namhafte Wirte dabei, die mit der aktuellen Lage wirtschaftlich überfordert sind und um ihren Betrieb bangen. Der Blick auf den Arbeitsmarkt unterstreiche dies: Rund 33'000 Kündigungen wurden laut Tobler schweizweit bereits in der Gastronomiebranche ausgesprochen.



Viele Gastronomen sind je nach Dauer der Massnahmen auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Dazu sagt Marchesoni:



«Wir können diese Massnahmen nur eine gewisse Zeit aushalten – dauern diese länger, müssen wir schliessen oder komplett umdenken.»

Ein Blick in die Zukunft der Gastronomie

Lösungen für die aktuelle Misere fehlen vielen Gastronomen. Laut Marchesoni könnte der Verlust der fehlenden Weihnachtsfeiern durch die gleiche Anzahl an Tagesgästen wieder ausgeglichen werden. Doch auch das sei in der aktuellen Zeit nicht absehbar.



Für Walter Tobler ist es nun von grosser Bedeutung, dass die Politik und Gesellschaft bedacht reagiert, statt überreagiert. In Restaurants mit Sitzplätzen sei bisher keine grössere Ansteckungsgefahr aufgefallen, trotzdem leide dieser Sektor unter den Coronamassnahmen. Da der Sicherheitsabstand zu anderen Gästen gewahrt werde, sieht Tobler diese Entwicklung und Reaktion der Gesellschaft teilweise skeptisch:



«Kleine Betriebe sagen ihre Weihnachtsfeier ab, arbeiten aber teilweise auf engstem Raum zusammen.»

Des Weiteren befürchtet Tobler, dass durch den Verzicht auf den Beizenbesuch vermehrt «Homepartys» gefeiert würden. Bei diesen privaten Feiern sei die Einhaltung der Coronamassnahmen nicht so überschaubar und kontrollierbar wie in der Gastronomie.

Neue Konzepte in einer alten Branche

Die aktuelle Lage und der ungewisse Blick in die Zukunft regt viele Gastronomen zum Nachdenken und Umdenken an. Das gilt auch für Marchesoni, der trotz allem optimistisch in die Zukunft blickt:

«Die Konzepte der Branche müssen wohl der Situation angepasst werden. Das scheint der Weg in die Zukunft zu sein.»