Viele Fälle in Wil, wenige im Werdenberg: In der Ostschweiz ist die «Corona-Situation noch unter Kontrolle, aber angespannt» Der Kanton St.Gallen meldet 9969 kumulierte Neuinfektionen – trotz der verschärften Massnahmen vom 29.Oktober; deren Wirkung sei erst in 10 bis 14 Tagen abschätzbar sei, teilt der Kanton mit, der sich an den Vorgaben des Bundesrates orientiert. Christoph Zweili, Larissa Flammer und Rosa Schmitz 07.11.2020, 05.00 Uhr

In den letzten sieben Tagen wurden 56 Personen (Vorwoche 34) neu hospitalisiert. Laut Kanton sind 195 an Covid-19 Erkrankte im Spital – davon 22 auf einer Intensivstation mit Beatmung und weitere vier auf einer Intensivstation ohne Beatmung. Diese Zahlen gelten auch für Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons St. Gallen, sofern sie in einem Spital im Kanton St.Gallen in Behandlung sind.



51 Menschen sind in den letzten 14 Tagen an der Krankheit gestorben, seit Beginn der Pandemie im März sind es 98, dies bisher ausschliesslich ab der Altersklasse 50 bis 59. In den vergangenen sieben Tagen wurden 9994 Personen getestet, in der Vorwoche 10'004. Davon waren 2496 (2376) positiv, was einer Positivitätsrate von 27,8 Prozent (26,2) entspricht.

In den vergangenen 14 Tagen meldet der Kanton 5241 laborbestätigte Covid-19-Fälle pro 100'000 Einwohner. Mit 1123 Fällen derzeit am meisten betroffen ist der Wahlkreis Wil, gefolgt von den Wahlkreisen Rheintal (1094) und Rorschach (1092). Am wenigsten Fälle pro 100 000 Einwohner werden im Wahlkreis Werdenberg mit 727 Fällen verzeichnet. 3500 vom noch immer ausgelasteten Contact-Tracing betreute Personen befinden sich in Isolation, 6500 in Quarantäne – davon sind 435 (542) Rückreisende; in den vergangenen Tagen wurden 84 (404) neu registriert.

Blick in die Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

20- bis 29-Jährige haben die 80-Jährigen überholt



Bei den wöchentlich gemeldeten Covid-19-Fällen nach Altersklassen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren vergangene Woche die 20- bis 29-Jährigen (815 Fälle) am meisten betroffen, gefolgt von 80 Jahre und älteren Personen (800) und den 50- bis 59-Jährigen (651). Gemäss Kanton ist die Aufnahmekapazität in den Spitälern «gewährleistet». Um das sicherzustellen, haben die Akutspitäler und Kliniken die Zahl der Wahleingriffe eingeschränkt.

Im Thurgau sind die Coronazahlen stabil

Die Coronazahlen im Thurgau sind auf einem hohen Niveau stabil bis leicht steigend, sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin: «Die Situation ist unter Kontrolle, aber angespannt.» Am Freitag meldete der Kanton 184 bestätigte Neuinfektionen, der Durchschnitt der letzten sieben Tage beträgt 125 Neuinfektionen. Der Fachstab Pandemie beobachtet die Entwicklung genau. Martin sagt:

«Neue Einschränkungen für die Bevölkerung stehen zurzeit nicht im Vordergrund.«Neue Einschränkungen für die Bevölkerung stehen zurzeit nicht im Vordergrund.»

Am Freitag waren im Thurgau 43 Coronapatienten in den beiden Kantonsspitälern, neun davon auf der Intensivstation. «Diese Zahlen schwanken jedoch ständig», sagt Martin.

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitsdirektor. Bild: PD

Ihm ist es wichtig, dass in den Spitälern rechtzeitig genug Platz für Covid-19-Patienten geschafft werden kann. Was er aber verhindern will, ist eine Leerung der Spitäler auf Vorrat. Dabei verweist er auf den Frühling, als Behandlungen verschoben wurden und Patienten auf ihren Eingriff warten mussten, ein grosser Teil des Spitalpersonals dann jedoch in Kurzarbeit musste: «Das kann nicht das Ziel sein.»

Das Problem ist das Fachpersonal

Vor zwei Wochen hat Martin seine Anordnung zur Bereitstellung von zusätzlichen Spitalkapazitäten aktualisiert, nächste Woche folgt voraussichtlich eine weitere Verschärfung. Wenn die Neuinfektionen einen kritischen Wert erreichen, löst der Gesundheitsdirektor diese Anordnung aus. Innerhalb einer festgelegten Zeitspanne müssen dann die Kantonsspitäler sowie das Herz-Neuro-Zentrum eine definierte Anzahl Intensivbetten einrichten. Andere Kliniken müssen Personal zur Verfügung stellen, Pflegeheime Patienten aufnehmen.

Ein Notspital wie den Bettenturm in Frauenfeld gibt es nicht mehr. Dieser hätte den Zweck sowieso nicht erfüllt, sagt Martin:

«Das Problem ist nicht die Infrastruktur, sondern das qualifizierte Fachpersonal.»

Für dieses sei die Situation sehr herausfordernd. Im Notfall würde man versuchen, pensionierte Ärzte und Pflegekräfte zu rekrutieren, sowie Personal von anderen Spitälern und Stationen abzuziehen. Martin weist daraufhin, dass die Spitalauslastung nachgelagert zu den Fallzahlen ansteigen werde – und die der Intensivstationen noch später.

Spitalkapazität nicht unnötig überstrapazieren

Grundsätzlich halte sich die Thurgauer Bevölkerung gut an die Massnahmen. Aber der Gesundheitsdirektor sagt auch:

«Es gibt sowohl bei den Jungen als auch bei den Senioren solche, die sich gar nicht darum scheren.»

Es sei wichtig, dass die Thurgauerinnen und Thurgauer die Vorgaben befolgen, damit die Spitalkapazitäten nicht unnötig überstrapaziert würden.

Angespannte Lage im Appenzellerland

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes. Bild: PD

Die Situation in Appenzell Ausserrhoden ist «angespannt», sagt der Kommunikationsverantwortliche Georg Amstutz. Zwar käme der Kanton mit der aktuellen Lage zurecht und die diversen Massnahmen vom 29. Oktober würden bereits anfangen zu greifen.



«Aber es ist noch zu früh, Bilanz zu ziehen, ob diese genügend wirken werden.»

Die nächsten Tage und Wochen sind kritisch. Die Coronazahlen sind weiterhin sehr hoch und steigen stetig – schneller als während der ersten Welle. «Allerdings sehen wir, dass sich der Zuwachs etwas abflacht», sagt Amstutz. Ob dieser Trend anhält, ist unklar. Im schlimmsten Fall müsse der Kanton neue Massnahmen beschliessen. Ansonsten könnte das Gesundheitssystem überlastet werden. Die Spitäler sind wegen der steigenden Hospitalisationsrate bereits am Rande der Kapazitätsgrenze. Auch die Zahl der Todesfälle – insgesamt elf – ist beunruhigend.



Amstutz sagt:

«Es ist schwierig, den richtigen Weg zu finden.»

Im Vergleich zum Frühling wage sich die Schweiz dieses Mal mehr an die Grenzen des Machbaren. Ob man damit eine gute Entscheidung getroffen habe, werde sich erst im Nachhinein zeigen. «Aber wir haben mittlerweile Erfahrung mit dem Virus und orientieren uns daran.»



Monika Rüegg-Bless, Frau Statthalter. Bild: Benjamin Manser

Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist und bleibt die Lage anspruchsvoll, sagt Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements.

«Wir haben höhere Fallzahlen als im Frühling, aber die Spitäler sind diesmal gut vorbereitet.»

Es sei davon auszugehen, dass die neuen Schutzmassnahmen genügen werden. Das Departement überprüft die Lage genau.



«Dennoch ist die Situation für die Bevölkerung, das Gewerbe, die Vereine – gerade auch mit Blick auf die kommenden Wintermonate – schwierig», sagt Rüegg Bless. Es brauche viel Durchhaltewillen. Und Disziplin. Das Spital Appenzell will der Bevölkerung die bestmögliche Gesundheitsversorgung bieten. Im Moment sind die Kapazitäten ausreichend. Es sei aber schwierig abzuschätzen, wie sich die Lage entwickle,